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板橋「200元」吃到飽鐵板燒！櫻花蝦炒飯、濃湯無限享用CP值超高

DARREN蘋果樹

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Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

▲▼網路聲量頗高的水連鐵板燒，主打平價鐵板燒最便宜只要200元。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者張宜樺

網路聲量頗高的水連鐵板燒，主打平價鐵板燒最便宜只要200元，不收服務費，提供櫻花蝦炒飯、白飯、炒麵、濃湯、飲料、咖啡、蛋糕、甜點以及小美冰淇淋吃到飽，水連鐵板燒超驚人高CP值價錢，讓你飽到天靈蓋又不傷荷包，通常開賣就會開始排隊，排隊都需要等待時間，建議早點去排隊。

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水連鐵板燒在哪裡
水連鐵板燒交通怎麼去？板橋水連鐵板燒地址就在板橋中山路一段，出捷運板新站步行大約5分鐘就能抵達，搭火車出板橋車站走路過來約10分鐘，開車來附近也有收費停車場。

▲▼網路聲量頗高的水連鐵板燒，主打平價鐵板燒最便宜只要200元。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼網路聲量頗高的水連鐵板燒，主打平價鐵板燒最便宜只要200元。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

水連鐵板燒候位方式
來到水連鐵板燒可別看到排隊人潮就傻傻地排隊，直接先到櫃台填寫候位單，外面那些人都是在等待叫號，因為騎樓剛好是長條形，所以看起來就很像在排隊，樹小編就叫了好幾個人不要排隊，進去裡面寫候位單。然後候位單，就是寫人數以及姓名，並不會用電話通知之類，寫完都要在現場等待叫號，所以才會看到現場一堆人擠在門口的畫面。

▲▼網路聲量頗高的水連鐵板燒，主打平價鐵板燒最便宜只要200元。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼網路聲量頗高的水連鐵板燒，主打平價鐵板燒最便宜只要200元。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

用餐環境
用餐座位就是鐵板燒吧台的座位，以及後方還有方桌座位，樹小編選擇晚上時段來吃，來的時候大約是要等第二輪，等了大約40分鐘左右。另外店內料理師傅只有1位，還有店員認真來說只有1位，所以等待時間很長可以見得，再次建議如果沒時間，或是沒有耐心千萬不要來等。

▲▼網路聲量頗高的水連鐵板燒，主打平價鐵板燒最便宜只要200元。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼網路聲量頗高的水連鐵板燒，主打平價鐵板燒最便宜只要200元。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼網路聲量頗高的水連鐵板燒，主打平價鐵板燒最便宜只要200元。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼網路聲量頗高的水連鐵板燒，主打平價鐵板燒最便宜只要200元。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

自助吧簡潔乾淨
水連鐵板燒出名的地方就是在於有自助吧台，值得給讚的地方，就是店內雖然只有一位店員，但自部吧環境都整理得很乾淨整齊，另一位店員就負責補食材。

▲▼網路聲量頗高的水連鐵板燒，主打平價鐵板燒最便宜只要200元。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼網路聲量頗高的水連鐵板燒，主打平價鐵板燒最便宜只要200元。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

餐點

▲▼網路聲量頗高的水連鐵板燒，主打平價鐵板燒最便宜只要200元。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲櫻花蝦炒飯，可以看到有不少櫻花蝦，另外會用大飯鍋來保溫真不錯。

▲▼網路聲量頗高的水連鐵板燒，主打平價鐵板燒最便宜只要200元。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼網路聲量頗高的水連鐵板燒，主打平價鐵板燒最便宜只要200元。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲炒麵也是用大電鍋存放保溫，要吃多少自己裝，不要浪費吃的完就好。

▲▼網路聲量頗高的水連鐵板燒，主打平價鐵板燒最便宜只要200元。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼網路聲量頗高的水連鐵板燒，主打平價鐵板燒最便宜只要200元。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼網路聲量頗高的水連鐵板燒，主打平價鐵板燒最便宜只要200元。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲湯品有玉米濃湯以及清湯，清湯裡面還有肉。

▲▼網路聲量頗高的水連鐵板燒，主打平價鐵板燒最便宜只要200元。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼網路聲量頗高的水連鐵板燒，主打平價鐵板燒最便宜只要200元。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲飲料有可口可樂機、冰沙、咖啡、養身茶、麥茶等等。

▲▼網路聲量頗高的水連鐵板燒，主打平價鐵板燒最便宜只要200元。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼網路聲量頗高的水連鐵板燒，主打平價鐵板燒最便宜只要200元。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼網路聲量頗高的水連鐵板燒，主打平價鐵板燒最便宜只要200元。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲甜品有仙草以及愛玉，旁邊還有小餅乾可以吃。

▲▼網路聲量頗高的水連鐵板燒，主打平價鐵板燒最便宜只要200元。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲沒想到還有小蛋糕以及果凍。

▲▼網路聲量頗高的水連鐵板燒，主打平價鐵板燒最便宜只要200元。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲門口旁邊有小美冰淇淋，自助吧以這個價錢算是很有誠意。

▲▼網路聲量頗高的水連鐵板燒，主打平價鐵板燒最便宜只要200元。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼網路聲量頗高的水連鐵板燒，主打平價鐵板燒最便宜只要200元。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲鐵板燒點主餐就會有兩樣配菜，分別是豆芽菜以及高麗菜，建議加辣比較好吃。

▲▼網路聲量頗高的水連鐵板燒，主打平價鐵板燒最便宜只要200元。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼網路聲量頗高的水連鐵板燒，主打平價鐵板燒最便宜只要200元。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲樹小編看到網路評論推薦雞排不錯，表皮酥脆好吃。

▲▼網路聲量頗高的水連鐵板燒，主打平價鐵板燒最便宜只要200元。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼網路聲量頗高的水連鐵板燒，主打平價鐵板燒最便宜只要200元。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲鐵板燒當然少不了要點九層塔蛋，吃鐵板燒不點蛋，樂趣少一半。

用餐心得
我覺得想吃水連鐵板燒，最好要早點來排隊，不然就是要有耐心排隊，價錢最便宜只要200元真的沒啥好挑剔。

菜單
有雙人套餐、單人套餐、商業套餐、經濟套餐等等，店員帶位進場都會先介紹一遍點餐方式，然後要選擇辣度，我看大部份的人應該都是選經濟餐吧！最便宜只要200元。

營業時間
分為中午11：00－14：30，以及晚餐17：00－20：00，周四公休，建議如果不想要等太久，朋友之前來吃就是提早半小時，起碼會在第一輪入場，等待第二輪以上，起碼都要等40分鐘以上。

▲▼網路聲量頗高的水連鐵板燒，主打平價鐵板燒最便宜只要200元。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

水連鐵板燒

地址：新北市板橋區中山路一段269號
電話：02－2974－6752
營業時間：11：00－14：30、17：00－20：00（周四公休）

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

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