身分證拿出來！基隆與北市這5區居民吃粵菜85折　優惠只到8月底

▲慢火爐烤脆皮手撕雞。（圖／台北六福萬怡酒店提供）

記者黃士原／台北報導

位於南港的台北六福萬怡酒店的粵亮廣式料理餐廳，即日起推出主廚推薦特別菜單，從去年歷屆主廚推薦菜中選出4道人氣菜色，售價460元起，限時供應至8月31日止。如果是基隆市、南港區、汐止區、內湖區、信義區、松山區居民，可享85折優惠。

這4道人氣菜色分別是慢火爐烤脆皮手撕雞、九環醬牛肉、合菜戴帽與熊貓麻婆辣豆腐。慢火爐烤脆皮手撕雞是以粵亮招牌菜蒜香脆皮雞發想，選用嘉義桂丁雞，搭配啤酒及數十種香料醃製整整兩天，再放入港式太空爐中心溫度75度慢火烤50分鐘，讓啤酒花與麥香結合肉汁鎖住烤至外皮酥脆。

▲九環醬牛肉。（圖／台北六福萬怡酒店提供）

▲合菜戴帽。（圖／台北六福萬怡酒店提供）

九環醬相傳是慈禧太后最愛的醬汁，以珍珠粉、干貝、鮑魚、金華火腿、魷魚等多種頂級食材，經過3個小時慢火熬煉，與牛肉大火爆炒就成一道美味料理。另一道則是老北京傳統菜餚「合菜戴帽」，又稱為金銀滿堂，將滿滿新鮮的鮮菜絲以大火快炒，再滴上醬油增加鑊氣，盛盤後蓋上金黃烘蛋。

▲熊貓麻婆辣豆腐。（圖／台北六福萬怡酒店提供）

熊貓麻婆辣豆腐則是以知名動漫中的奇幻麻婆豆腐為原型來設計，使用黑豆漿加上墨魚汁、竹炭粉做出黑色豆腐，交錯白豆腐勾勒熊貓顏色，再搭配20種以上香料製成的麻辣醬，淋上香辣油及麻香藤椒油。

粵亮廣式料理主廚推薦特別菜單限時供應至8月31日，售價460元起，若為基隆市、南港區、汐止區、內湖區、信義區、松山區居民可再享85折優惠。

▲蜜椒冰鮮鰻片。（圖／大地酒店提供）



另外，隨著夏季到來，吃點辣味料理最是開胃選擇，大地酒店旗下「奇岩一號」餐廳，即日起推出「辣味美食大饗宴」，合計有10道川湘料理。其中3款開胃冷盤分別是麻辣冷吃鴨舌、香辣口味蹄花、蜜椒冰鮮鰻片。

▲剁椒鰱魚頭。（圖／大地酒店提供）

干煸四季肥腸、剁椒魚頭、小炒黃牛肉、湘辣紫蘇生態蝦則是川湘經典菜色，都具有鮮辣的口味。乾煸四季豆注重於四季豆的脆嫩和香辣的口感，剁椒魚頭著重於魚頭的鮮嫩和剁椒的發酵香氣，小炒黃牛肉僅靠配料與朝天椒、小米椒做出辣度層次感，湘辣紫蘇生態蝦則是使用主廚自行提煉的紫蘇醬。