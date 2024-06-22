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長野5天4夜「深度自由行」攻略！景點交通＆美食住宿一篇搞定

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

▲▼這篇整理了這次長野5天4夜自由行懶人包，包含景點、交通、美食和住宿。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者張宜樺

這是我第二次到長野，不過上次只有到輕井澤，這次是深度遊長野，雖然是酷熱的7月，不過長野真的是一個多種風貌的地方。這篇整理了這次長野5天4夜自由行懶人包，包含景點、交通、美食和住宿，提供給要到長野旅遊的朋友做為參考哦！

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長野的介紹
長野縣約位於日本的中央部，周圍被海拔3000m左右的群山環繞，因此被稱為日本的屋脊，是日本八個內陸縣份之一。長野縣也是日本面積第四大的一級行政區，僅次於北海道、岩手縣及福島縣，也是日本面積最大的內陸縣。由於長野縣的轄區範圍大致相當於令制國中的信濃國，因此也常被稱為信州或是信越。

▲▼這篇整理了這次長野5天4夜自由行懶人包，包含景點、交通、美食和住宿。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

長野5日遊行程
我們這次長野五天四夜自由行，多半仰賴JR，近距離的地方我們則是選擇了搭公車或是計程車。其實長野也滿適合自駕的，時間上的掌握會機動許多，或者是參加KKday的套裝行程也很方便。

▲▼這篇整理了這次長野5天4夜自由行懶人包，包含景點、交通、美食和住宿。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

長野交通方式
在日本旅遊，如果不是自駕或是跟團的話，一般多得仰賴大眾交通系統，這時候JR PASS就是很好的朋友了。如果計劃到長野縣和新潟縣旅行，JR PASS東日本鐵路周遊券（長野、新潟地區）就是最佳選擇。

取票日起14天內
任選5天不限次數搭乘指定範圍內的新幹線、特快、普快列車，範圍包長野、新潟、越后湯澤、輕井澤，以及伊豆、日光等地區。從成田機場或羽田機場進出日本，一下飛機就能兌換JR PASS東日本鐵路周遊券。

▲▼這篇整理了這次長野5天4夜自由行懶人包，包含景點、交通、美食和住宿。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這篇整理了這次長野5天4夜自由行懶人包，包含景點、交通、美食和住宿。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲這次日本行使用的是KKday的網卡，收訊非常順暢，而且免充電免攜帶，真的太方便了，大推！

長野飯店推薦
飯店的話可以直接上Agoda訂，因為長野地區範圍比較大，如果要計劃玩5天4夜的話，建議每天都要更換不同的飯店比較不會拉車。

▲▼這篇整理了這次長野5天4夜自由行懶人包，包含景點、交通、美食和住宿。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

長野5天4夜 DAY1（台北 – 東京 – 輕井澤）
這天在台北松山搭乘ANA航空抵達羽田機場，接著就直接前往輕井澤，從東京搭乘JR前往輕井澤，大概只要1個小時的車程，神快啊！抵達輕井澤車站之後，我們直接前往當天投宿的「輕井澤APA Hotel」。從輕井澤車站北口出來，延著手扶梯走下來。

「輕井澤APA Hotel」真的離輕井澤車站很近，對於提著行李的我們來說，不用走太長的路就可以抵達飯店，真的是再輕鬆也不過了。「輕井澤APA Hotel」是日本連鎖飯店，璇之前有住過福島車站對面的那間，印象還不錯，雖然房間不大，不過還滿新穎乾淨的。

▲▼這篇整理了這次長野5天4夜自由行懶人包，包含景點、交通、美食和住宿。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

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▲▼這篇整理了這次長野5天4夜自由行懶人包，包含景點、交通、美食和住宿。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

輕井澤公車搭乘處
星野渡假村的接駁車大概這個接駁車是免費，大概15－20分鐘就有一班，請多加利用哦！搭乘地點在輕井車站南口，7：30－21：00 每隔30分鐘運行一班車，接駁巴士有兩個路線，兩條路線運行時間分別5－10分鐘不等，沒有住宿也可以搭乘。

▲▼這篇整理了這次長野5天4夜自由行懶人包，包含景點、交通、美食和住宿。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

中輕井澤（星野）

▲▼這篇整理了這次長野5天4夜自由行懶人包，包含景點、交通、美食和住宿。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

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▲傍晚時分，我們在星野地區散策，7月的輕井澤天氣涼涼的，我們參觀了石教堂等輕井澤著名景點。

村民食堂
晚餐我們就在「村民食堂」享用，這裡的餐點屬於傳統的日式料理，價格並不會太貴，而且口味也都不錯。坐在餐廳裡享用晚餐有一種置身玻璃屋的感覺，所以「村民食堂」也是輕井澤地區頗富盛名的美食餐廳之一哦！

▲▼這篇整理了這次長野5天4夜自由行懶人包，包含景點、交通、美食和住宿。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

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長野5天4夜 DAY2
第二天的行程是租腳踏車在舊輕井澤地區散策。這間自行車出租店就位於「輕井澤APA飯店」的斜對面而已，真的是過一個馬路就到了。自行車一日是¥500，價格不貴，但是我們偷懶，選擇電動腳踏車，一天是¥1000。你如果不是平常有在固定運動的人，相信我，直下電動的，不然會騎到歪腰。

▲▼這篇整理了這次長野5天4夜自由行懶人包，包含景點、交通、美食和住宿。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲輕井澤腳踏車租借處。

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茜屋珈琲店
還完車之後，我們來到隔壁幾間的「茜屋珈琲店」，這是一間日本連鎖咖啡館，我們這天來到的是JR輕井澤車站對面的舊道店。外觀有濃濃的懷舊氛圍，如果是搭車中間有空檔的人，也推薦可以來這裡殺殺時間哦！點了一份乳酪蛋糕和一杯冰滴咖啡，覺得非常對味，「茜屋珈琲館」不只咖啡厲害，連磁器也很厲害，隨便一個都身價不凡。

▲▼這篇整理了這次長野5天4夜自由行懶人包，包含景點、交通、美食和住宿。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

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長野車站
從「輕井澤」離開之後，我們直接搭乘JR前往位於長野的「善光寺」，車程大概半個多小時就可以抵達「長野車站」了。「長野車站」是一個木製車站，結合了現代與古典，車站裡面就有很多好吃好買的東西哦！只是我們這天行程有點趕，無法在「長野車站」多做停留，覺得有點可惜。

▲▼這篇整理了這次長野5天4夜自由行懶人包，包含景點、交通、美食和住宿。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

善光寺
善光寺是一座位於日本長野縣長野市大字長野的無教派佛教寺院，創建於皇極天皇3年。一般也稱為「信州善光寺」或「信濃善光寺」，善光寺有四門四額，圖中就是四門中的東門仁王門，定額山是善光寺的山號。善光寺的本堂在江戶時代中期有重新建造過，是目前東日本最大級的木造建築。完成參拜後，可以前往戒壇一探究竟。

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▲從「善光寺」離開之後，我們回到長野車站，搭乘高速巴士到「白馬八方」。

白馬八方
白馬八方這地名，它不但溫泉很有名，而且還是日本很大的滑雪聖地。我們去的時候是夏天，我覺得夏天的白馬八方也是很美，不過文章裡還有分享一些其他季節的照片。

▲▼這篇整理了這次長野5天4夜自由行懶人包，包含景點、交通、美食和住宿。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

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白馬Sierra度假村
當天晚上我們就夜宿在位於白馬村的「白馬Sierra度假村」 (Sierra Resort Hakuba)」。「白馬Sierra度假村」 (Sierra Resort Hakuba)」是一個規模不大的渡假村飯店，可以享受泡湯，而且餐點以百匯的方式呈現，選擇性還滿多的。附近還有大眾泡湯池和Lawson便利商店，距離「白馬車站」也不遠，如果有到白馬的話，還滿推薦的哦！

長野5天4夜 DAY3

▲▼這篇整理了這次長野5天4夜自由行懶人包，包含景點、交通、美食和住宿。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲中午享用了藝術祭套餐，這個就算不是藝術祭的時候來訪，也能品嘗道地的鄉土美食哦！

信濃大町
從白馬八方離開之後，我們前往信濃大町，信濃大町就是通往立山黑部的大門，我們是為了「北阿爾卑斯國際藝術祭典信濃大町食與藝術之迴廊」而來的。

▲▼這篇整理了這次長野5天4夜自由行懶人包，包含景點、交通、美食和住宿。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

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▲▼這篇整理了這次長野5天4夜自由行懶人包，包含景點、交通、美食和住宿。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

松本城
「松本城」是日本12座現存天守當中天守閣最古老的城堡，是城堡迷必訪的景點。日本所有的城堡當中，「松本城」是唯一未遭遇破壞，以400年前當時的樣貌保存下來，所以非常的珍貴，因為外觀釉黑，所以擁有別名「烏鴨城」，舊稱「深志城」。

▲▼這篇整理了這次長野5天4夜自由行懶人包，包含景點、交通、美食和住宿。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

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東急REI飯店
從「松本城」走回我們當天晚上在松本市住的「東急REI飯店」，大概只要15分鐘。晚餐就直接在當天投宿的「東急REI飯店」食用。

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長野5天4夜 DAY4（古畑）
中午抵達富士見車站之後，May用手機查詢附近美食，查到評分很高的「古畑ふるはた」，走路大約5分鐘就到了，這家的鰻魚飯真的很好吃，讓不敢吃鰻魚的我居然幾乎整個吃光光。

▲▼這篇整理了這次長野5天4夜自由行懶人包，包含景點、交通、美食和住宿。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

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富士見高原
在日本只要是有富士見這三個字的地名，幾乎都是和富士山有關，位於長野的富士見高原也不例外。除了雪季可以滑雪之外，夏天可以看到一片新綠，天氣好的時候還可以看到富士山哦！

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諏訪車站
離開「富士見」之後，我們臨時多了一個行程，就是「諏訪湖」，當天從「富士見車站」直接搭乘JR抵達上諏訪車站，記得車程還滿快的，15分鐘左右就到了。

諏訪地區也是很有名的溫泉之鄉
所以月台邊就有一個露天風呂是可以泡腳的，如果行程不是那麼緊湊的話，很建議可以來這裡放鬆一下，感受一下在車站裡面泡腳的感覺。

▲▼這篇整理了這次長野5天4夜自由行懶人包，包含景點、交通、美食和住宿。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

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諏訪湖
「諏訪湖」就是電影「你的名字」中的系守湖原型。雖然電影中的系守湖設定地點應該是在岐阜縣的飛驒古川，但是因為導演新海誠本身是長野人，所以當初才會以長野的「諏訪湖」為構想。站在這個居高鄰下的平台，如果天氣好的話，還可以將日本阿爾卑斯山的山脈連峰都看得一清二楚哦！

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諏訪大社
距離「諏訪湖」不遠處還有一個「諏訪大社」，如果是自由行的遊客的話，建議可以選擇自駕或者是搭程計程車會比較節省時間。我們當天從「諏訪湖」離開之後就是直接搭乘同一台計程車前往「諏訪大社」，車程大概10分鐘左右。「諏訪大社」在全國擁有超過一萬座分社，也是日本最古老神社之一，分為上下兩社，各社又有兩宮，總共是四座宮社，分別座落在諏訪湖周圍。

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Silk Hotel
這天下午我們從「諏訪大社」離開之後就直接搭車抵達長野的「飯田車站」，先步行到當天直接投宿的「Silk Hotel」。

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阿智村
傍晚時分我們直接從「飯田車站」搭乘計程車抵達「阿智村」。位於日本長野的「阿智村」被日本環境省認定是日本第一星空村，因為光害極少，所以天氣好的時候可以看到滿天星斗。一般會到「阿智村」的人，通常會結合附近「晝神溫泉」排兩天一夜的行程，晚上就夜宿「晝神溫泉」區的飯店，通常飯店就會有接駁車抵達「阿智村」了。

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日本一的燒肉街
晚上從「阿智村」回到飯田市之後，我直接在飯店車站附近找一間「日本一的燒肉街」晚餐，這間在google上面的評分還不錯，價格也OK。

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長野5天4夜 DAY5（飯田 – 新宿 – 台北）心得
第五天早上從飯店check out之後，我們在「飯田車站」飯店前搭乘高速巴士，一路回到新宿，再從新宿轉車到成田機場。這次的長野5天4夜自由行，讓我知道原來長野不是只有輕井澤，幾乎每一個景點我都好喜歡，覺得自已真的很喜歡這樣的深度之旅。

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長野

所在地址：日本長野 Kurita, Nagano, 380－0921日本
營業時間： 00：00－24：00

飛天璇
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