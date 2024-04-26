2024嘉義最完整旅遊指南！一日遊行程「30＋景點」懶人包

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者黃是瑀

去年一整年，除了台中和彰化之外，我最常拜訪的縣市就是嘉義縣，包括姐妹淘輕旅行、親子旅遊，這幾年好像也累積不少嘉義旅遊景點，這篇整理了嘉義所有的旅遊景點，讓大家方便查詢。

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嘉義旅遊地圖

嘉義有山有水，不管是要哪一種渡假方式都可以，其實嘉義不是只有火雞肉飯，也有很多漂亮又好拍的景點。（取自嘉義政府官網）

嘉義市－北門車站

「北門驛」也是一個很值得逛逛的地方，這裡是昔日阿里山小火車的起站，整個車站都是由台灣紅檜木建造的，假日總是吸引很多觀光客來朝聖，現在還有蒸氣小火車可以搭。

地址：嘉義市東區共和路428號

嘉義市－沈睡森林

沈睡森林就在北門車站旁邊而已，雖然腹地很小，不過這些裝置藝術都很可愛很好拍，有點像幾米繪本「向左走向右走」的感覺。

地址：嘉義市東區共和路239號

嘉義市－北門森鐵故事館

北門森鐵故事館就位於北門車站對面而已，這裡可以體驗搭乘小火車，一個人100元。

地址：嘉義市東區共和路239號

電話：（05）275－8339

營業時間：9：30－18：00

嘉義市－檜意森活村

從「沈睡森林」一路往前走，經過大馬路就可以直接走到「檜意森活村」，檜意森活村是台灣第一座森林文創園區，以日式建築群為主，有很多特色商店，是嘉義人假日休閒的好去處，假日觀光客也是很多。

地址：嘉義市東區林森東路1號

電話：（05）276－1601

營業時間：10：00－18：00

嘉義市－阿里山森林鐵路車庫園區

阿里山森林鐵路車庫園區位於嘉義市東區文化局旁，這裡放置著許多已經退役的阿里山小火車，園區雖然不大，不過因為環境很不錯，走走看看也覺得悠閒，這裡也是一個很棒的拍照景點，假日更是適合遛小孩，而且春天還有美麗的阿勃樂。

地址：嘉義市東區林森西路2號

電話：（05）277－9843

營業時間：8：00－18：00

嘉義市－檜木列車

檜木觀光火車行駛於嘉義車站和北門車站之間，據說這檜木車廂小火車當年花費800萬打造，整個造型是仿照1925年日本皇家的貴賓車，不僅有著皇家的精緻品味，縱使超過百年，進入到車廂仍舊是陣陣檜木香，檜木森鐵小火車是世界等級的寶貝。

行駛區間：嘉義－北門

購票地點：林業鐵路嘉義車站及北門車站當日現場購票單程

票價：全票100元、半票50元



嘉義市－嘉義製材所園區

曾經是東洋最大的嘉義製材所在日治時期扮演木材集散及加工地角色，林業自動化生產及透過鐵路、海運銷售規模，曾經造就嘉義的繁華了，一進園區就看到鐵軌，環境很悠閒放鬆，這裡真的很適合走走看看，不過因為是戶外景點，夏天會比較曬。

地址：嘉義市東區林森西路4號

電話：（05）276－5909

營業時間：9：00－17：00（周一二公休）

嘉義市－森林之歌

森林之歌和蘭潭的月影潭心都是藝術家王志文的作品，運用林務局提供之木材、鐵軌、黃藤及石材等素材發揮巧思製作，希望的是可以重現嘉義「木材之都」的榮景，在森林之歌裡面有很多小木椅可以坐著休息一下，而且從小窗戶望出去還可以看到窗外美景，如果愛拍照的人來到這裡應該會拍的很開心。

地址： 嘉義市東區林森西路2號

電話：（05）225－4321

營業時間： 24小時

嘉義市－射日塔

射日塔為最具代表性的嘉義市新地標，位於在嘉義公園內，很久沒有來了，後來才知道這附近多了很多景點，可以和昭和18 嘉義市史蹟資料館排成順遊景點。

地址：嘉義市東區東川里公園街46號

嘉義市－昭和18 嘉義市史蹟資料館

日治時期嘉義神社附屬的齋館及社務所創建於昭和18年（西元1943年）保存得非常良好，依然維持著濃濃的日本風情並經嘉義市政府核定為市定古蹟。

地址：嘉義市東區公園街42號

嘉義市－KANO園區

嘉義市的「KANO園區」，於106年8月落成，讓大家重新看到嘉義市令人驕傲的棒球史，這裡除了有戶外音樂劇場、棒球雕塑區，有銅製的球棒之外，還有手套座椅， 還有很多很具代表又很好拍的裝置藝術。

地址：嘉義市東區嘉義市山仔頂249－1號

電話：（05）224－6476

嘉義市－花磚博物館

這個地方雖然不大，不過裡面有各式各樣的花磚，有些更是古董級的，還展示了很多的文獻與周邊商品，二樓更是一個很好拍的地方。

地址：嘉義市西區林森西路282號

電話：0905－012－390

營業時間：10：00－17：30

嘉義市－嘉義文創園區

嘉義文創園區位於嘉義火車站旁邊，假日的「嘉義文創園區」有小市集，整個氛圍很悠閒，而且環境也很好，還有很多可愛又好拍的裝置藝術，雖然步調很慢，但是有文化氣息。

地址：嘉義市西區中山路616號

電話：（05）216－0500

營業時間：10：00～18：00

嘉義市－嘉義市立美術館

2020年10月才落成的嘉義市立美術館是由日治時期的菸酒公賣局所改建，總共有三棟不同年代及特色的建築，吸引了很多IG網美來拍照打卡，目前館類都是免費參觀，如果有到嘉義旅行的朋友，別忘了留點時間到嘉義市立美術館走走。

地址：嘉義市西區廣寧街101號

開放時間：9：00－17：00（周一休館）

嘉義市－愛木村

這是一個很適合帶小孩來的觀光工廠，除了有遊戲室之外，還有DIY課程，是一個小孩子可以殺時間的好地方，而且裡面也有販賣很多伴手禮，離開之前別忘了採購一下。

地址：嘉義市東區文化路909－3號

電話：（05）232－2441

營業時間：9：00－17：30

嘉義市－幸福山丘 Happy Hill

「幸福山丘 Happy Hill」除了是IG熱門打卡景點之外，也很適合各年齡層，腹地很大，麵包也很好吃，特別喜歡那一片大草皮，非常悠閒。

地址：嘉義市東區東義路566巷52－1號

嘉義市－月影潭心

嘉義的「蘭潭水庫」是嘉義八景之一，許多IG客都在這裡打卡，旁邊的月影潭心裝置藝術還滿漂亮的，到晚上會有不同的燈光變化，會更漂亮。

地址：嘉義市東區鹿寮里紅毛埤187－4號

電話：（05）224－8917

嘉義市－新嘉大昆蟲館

新嘉大昆蟲館是前兩年嘉義最夯的親子旅遊景點，不但擁有全台唯一的旋轉彩蝶柱，還有夢幻好拍的蝴蝶溫室花園，如果有帶小孩到嘉義親子旅遊的話，很建議可以到新嘉大昆蟲館走走，讓小朋友近距離觀賞昆蟲，是一個很棒的喻教娛樂景點。

地址：嘉義市東區學府路300號

電話：（05）275－0360、（05）275－0370

營業時間：09：30－17：30

嘉義市－世賢路星巴克

星巴克愈來愈多特色門市了，嘉義繼民雄星巴克之後又蓋了一間世賢路星巴克，世賢路星巴克以摺紙為主題，搭配綠色草地和透明落地窗建築，很有置身國外的氛圍。

地址：嘉義市東區世賢路四段432之1號

營業時間：7：30－21：30

嘉義市－嘉義獄政博物館

人生第一次參觀監獄真的是滿滿的驚訝感，才感受到自由真的很可貴，不過這是嘉義舊監獄，也就是現在的嘉義獄政博物館，現在已被訂定為國定古蹟。嘉義獄政博物館位在嘉義地方法院旁，建造於日治1922年，距今已有近百年歷史，民國83年遷移至嘉義新監之後才停用，嘉義獄政博物館日前整修完成後對外開放參觀。

地址：嘉義市東區維新路140號

電話：（05）278－9242

嘉義市－嘉義藍花楹隧道

位於嘉義盧厝堤防的嘉義藍花楹隧道是全台最長藍花楹隧道，每年4月到5月春暖花開時就是藍花楹的季節，總是會吸引一大票賞花和攝影愛好者前來，嘉義盧厝堤防的藍花楹隧道總共有800公尺左右長，遠遠的看一整片淡紫色，在藍天白雲映襯之下，非常的浪漫。

地址：嘉義市東區後庄里

民雄鄉－旺萊山鳳梨文化園區

旺萊山鳳梨文化園區以鳳梨為主題的觀光工廠，一進門就直接給一顆鳳梨酥免費試吃，後方還有一整片鳳梨田可以走走逛逛，是一個好玩又好拍的地方，而且還可以買伴手禮回家。

地址：嘉義縣民雄鄉三興村陳厝寮1－3號

電話：（05）272－0696

營業時間：9：00－18：00



民雄鄉－嘉義民雄星巴克

民雄星巴克外觀就像歐式小教堂建築，非常的典雅浪漫，而且還有戶外景觀座位區，不過當時是6月底，非常炎熱。

地址：嘉義縣民雄鄉建國路一段235號

營業時間：07：00－22：00

民雄鄉－國家廣播文物館

4月份是九重葛的花期，全台各地都可以看到漂亮的九重葛，我在IG上看到民雄的國家文物館有一個漂亮的九重葛牆，所以我們就來了，整片九重葛牆綿延200公尺左右，伴隨著路旁的綠樹，整個很好拍，這時候穿這小白鞋在紅綠交錯間就覺得革外的素雅了。

地址：嘉義縣民雄鄉民權路74號

民雄鄉－中央廣播電臺民雄分臺日式招待所

這裡完全是路過覺得漂亮就停下來拍了，這裡是嘉義少數比較完整的日式宿舍群，是當時在「民雄放送所」工作的日籍人員的宿舍，這些建築物已經有超過70年的歷史了，目前某些部份還有整修中，整體環境很優雅慢活。

地址：嘉義縣民雄鄉民權路50號

民雄鄉－菁埔彩繪村

這裡也是一個很適合逛逛拍拍照的好地方，距離民雄市區不遠，可以當成順遊景點，雖然範圍不大，不過規劃的很集中，而且環境還滿乾淨的，當地的居民就坐在樹下休息聊天，感覺很棒。

地址：嘉義縣民雄鄉菁埔138號

太保市－故宮南院

宮南院坐落在臺灣嘉義縣太保市，鄰近高鐵嘉義站和蒜頭糖廠，以蒐藏、研究、教育、展示亞洲藝術品與相關文物為定位，另設有人工湖和主題花園等。未來將由中央出資37億元，配合新故宮計畫增設國寶文物修復展示館。

地址：嘉義縣太保市故宮大道888號

電話：（05）362－0777

營業時間：09：00－17：00（園區5：00－00：00）

六腳鄉－蒜頭生態公園

每年6月份，位於嘉義六腳鄉的蒜頭生態公園的千屈菜盛開中，形成一片浪漫的紫色花海，在藍天白雲映襯之下更顯浪漫了。

地址：嘉義縣六腳鄉工廠村介壽橋下（蒜頭生態公園橋面左側橋下）

電話：（05）380－0735



六腳鄉－蒜頭糖廠蔗園文化園區

蒜頭糖廠位於六腳鄉，距離故宮南院不遠，園區腹地很大，這裡可以搭乘五分車，全程5.3公里，大概35分鐘，車上會有導覽人員，而且沿途風景也很美。

地址：嘉義縣六腳鄉工廠村1號

電話：（05）380－7305

營業時間：8：00－17：00

六腳鄉－用九柑仔店

用久柑仔店就是電視劇「用久柑仔店」的拍攝地，目前雖然裡面的東西已經撤掉，不過還保留了建築外觀供遊客參觀，在用九柑仔店的旁邊真的就有一個很有年代的柑仔店，裡面販售很多古早味的零食，逛完之後可以買個東西回家。

地址：嘉義縣六腳鄉166縣道91號

新港鄉－嘉義新港奉天宮

位於嘉義新港的「奉天宮」是全台三大媽祖廟之一，過年時期的奉天宮真的好多人，不過過年期間有交通管制，車子要停在附近的停車場，不可以直接開進來。

地址：嘉義縣新港鄉新民路53號

新港鄉－板陶窯交趾剪黏工藝園區

「板陶窯交趾剪黏工藝園區」應該是新港地區最重要的觀光景點之一，至少我們大概10年前就來過，園區除了可以觀賞板陶窯之外，還有漂亮的落羽松，小孩子可以餵魚也可以和動物近距離接觸，很適合親子行程。

地址：嘉義縣新港鄉板頭村45－1號

布袋鎮－高跟鞋教堂

位於布袋的高跟鞋教堂在網路上的評價很兩極，不喜歡的人多半評價就是：很無聊，但若知道背後的故事可能就可以多一份感動，很多時候我們是在「聽風景」而不是「看風景」，在美麗的故事襯托之下，感受到的會更加有深度。早期由於雲嘉南沿海地區嘉義布袋、台南北門一帶，早年烏腳病症頻頻，高跟鞋教堂紀念的是過去歷史上一段悲淒的公害事件。

地址︰嘉義縣布袋鎮海興街6號

電話：（06）7861－000

營業時間︰全天開放

東石鄉－東石漁港

位於嘉義東石鄉的「東石漁港」也是近年來很受歡迎的旅遊地區，而且環境規劃的很好，周邊都有設置小吃美食攤位，是一個很適合全家大小一同出遊的地方。

地址：嘉義縣東石鄉彩霞大道420號

電話：（05）362－1855

東石鄉－驁鼓溼地

鰲鼓溼地是生態保護區，也是重要的野鳥棲息地，每年3至4月更是非常適合賞候鳥的季節，同時也是全台最大的海埔新生地，擁有多種天然的生態環境，像是：水田、防風林、沼澤、泥質灘地與潮間等，黃昏時候的鰲鼓溼地更有另外一翻風情。

地址：嘉義縣東石鄉鰲鼓村西方

營業時間：9：00－16：30

竹崎鄉－奮起湖

位於嘉義竹崎的奮起湖是往返阿里山的最重要據點，然而奮起湖並不是一個湖，它只是一個地名，奮起湖是一個海拔1400多公尺的山中小鎮，除了必遊的老街之外，還有很多必吃美食和必遊景點，這天帶著小櫻桃和朋友來個奮起湖一日遊，還吃了好吃的奮起湖便當。

地址：嘉義縣竹崎鄉中和村奮起湖

電話：（05）259－3900

番路鄉－阿里山遊樂園區

阿里山國家森林遊樂區應該是嘉義最著名的旅遊景點，不但雲海名列台灣八景之一，每年櫻花季總會吸引大票人上山賞櫻，而且阿里山也是世界僅存的三條登山鐵路之一，必看阿里山五奇就是日出、雲海、鐵路、森林和晚霞。

地址：嘉義縣番路鄉觸口村觸口3－16號

電話：（05）259－3900

梅山鄉－寒溪呢森林人文叡地

寒溪呢森林人文叡地應該是前兩年嘉義最爆紅的賞櫻秘境，櫻花季大概是每年1至2月左右，每當櫻花盛開的時候，整個階梯雪白一片，真的非常的漂亮又浪漫。

地址：嘉義縣梅山鄉太和村社後坪2附11號

電話：（05）2661－507

中埔鄉－綠盈牧場

位於嘉義中埔的「綠盈牧場」是當年光泉牛乳廣告的拍攝地，裡面有一大片草原，也可以體驗餵牛牛，更有鴨子跑步比賽，非常可愛。

地址：嘉義縣中埔鄉鹽館村4鄰2－3號

電話：（05）253－8505

營業時間：8：00－18：00

飛天璇

我用輕鬆的筆調，紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

部落格、FB

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