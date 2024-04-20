曼谷自由行必備行程！丹能莎朵水上市場　小船交錯叫賣聲此起彼落

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者邵筱鈞

丹能莎朵水上市場（Damnoen Saduak：又稱丹嫩沙朵水上市場）位於泰國曼谷西南約100公里處，不但有近百年的歷史，也是曼谷近郊最熱門的旅遊景點之一。丹能莎朵水上市場這個景點，可以體驗坐在船上欣賞風景、購物、吃美食的樂趣，完全體驗泰國水上人家的生活，很建議第一次來曼谷自由行的人一定要把它排進行程裡。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

丹能莎朵水上市場交通方式

丹能莎朵水上市場位於拉差汶里府，距離曼谷市區大概要2個小時，建議可以直接包車或是搭乘Grab或是Bolt前來（車資大概400至500泰銖左右）這次早上先去美功鐵道，中午到丹能莎朵水上市場，下午再到Bubble in the Forest。

丹能莎朵水上市場 位置

導遊會詢問要搭乘手划船還是電動船，因為考慮到帶著小朋友不方便，所以後來就選擇了電動船。

丹能莎朵水上市場路線

船開了沒多久就會開始看到一些水上人家和商店，船家會適時的停下來讓我們購物採買，如果沒有喜歡的就直接跟船家說一聲就可以，船家就會直接離開。

▲搭上船之後還是要先穿上救生衣。

丹能莎朵水上市場介紹

這個就是手划船和電動船的不同，手划船大概可以搭乘2至4人，電動船大概可以搭乘8人，不過說真的，手划船比較有氛圍，拍起照來也比較好看，但是電動船比較方便。

▲船也是會適時的轉彎的，看著這些水上人家真的覺得很特別，有時候真的出國之後才可以看到不一樣的風景，體驗不一樣的生活。

▲終於進入最熱鬧的地方了，這裡來來往往的船支很多，還會塞車。

丹能莎朵水上市場美食

丹能莎朵水上市場的最大特色就是可以在水上購物，除了河邊的店家之外，各個船隻也賣著不一樣的產品，米粉湯、點心、水果等，甚至還有手工藝品和裝飾品，叫賣聲此起彼落，真的很熱鬧。

後來買了一包山竹和一包紅毛丹，原本一包100泰銖，兩包店家算我150泰銖，只不過我這幾天拉肚子，所以不敢再吃太冷的水果，之後的這幾天兩父女合力把水果吃完了，真是便宜到他們了。

也有衣服和飾品，如果有興趣購買的話可以殺個價，畢竟殺價也是在泰國購物的樂趣之一！不過這裡的東西價格浮動很大，如果真的要買東西還是建議在曼谷市區或是美功鐵道買就可以。

▲到最後面的商店最集中，河道也比較寬敞，不過賣的東西其實大同小異。

▲整個過程大概半個多小時，最後船家讓我們在岸邊上岸。

▲一上岸發現旁邊也是市場，這裡有很多的攤子，也可以逛逛街買些紀念品或是伴手禮。

丹能莎朵水上市場評論

在船邊看這些船隻穿梭而過覺得也是一件很療癒的事情，這應該是我第三次還是第四次來丹能莎朵水上市場了，一直很喜歡這個景點，雖然很觀光化，但是又覺得可以體驗不一樣的泰式風情。導遊說橋上才是最適合拍照的地方，這樣俯拍就知道整個丹能莎朵水上市場的風貌了，真的是大塞船。

▲不過船家技術很好，而且也不會因為這樣有糾紛，也算是一種生存之道。

丹能莎朵水上市場午餐

因為行程的關係，導遊讓我們在橋邊的7-11直接購買午餐，他說市場裡也有小吃店，不過價格會亂喊，為了避免觀光客被騙，他們現在都會讓客人在7-11直接購買午餐比較不會被客訴。後來買了餐盒和熱壓吐司在車上吃，覺得這樣也很棒，因為觀光課也不太敢吃泰國路邊攤。

丹能莎朵水上市場

地址：Damnoen Saduak, Damnoen Saduak District, Ratchaburi 70130泰國

電話：（＋66）85－222－7470

營業時間：08：00－16：00

飛天璇

我用輕鬆的筆調，紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

部落格、FB

【你可能也想看】

►台中好吃脆皮雞蛋糕推薦！外脆內帶微Q口感 香濃起司會狂牽絲

►三民市場巷弄裡的60年老店！純米磨漿製作、口感更綿密細緻

►台中人推爆的火雞肉飯！肉嫩份量不手軟＋半熟蛋液搭配醬油最對味