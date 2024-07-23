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撰文攝影／商妮吃喝遊樂、整理／實習記者柯珮萱

到曼谷自由行一定要把郵輪安排進去，我們這次泰國旅遊行程特地挑選了目前曼谷最新、最大的三層甲板遊輪富裕號Opulence Cruise昭披耶河晚餐豪華郵輪，整整2小時的航程吹著微涼晚風，品嘗豪華海鮮晚宴，享受現場樂團演奏的熱鬧氛圍，360度無死角欣賞昭披耶河兩岸風景及夜景，氣氛超浪漫非常值得。

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▲非常推薦大家搭郵輪前一定要安排半天好好逛逛泰國曼谷必逛ICONSIAM百貨。

泰國曼谷 富裕號郵輪行程說明

我們這次搭乘曼谷最新豪華郵輪富裕號Opulence Cruise，夜遊昭披耶河觀賞美景享用頂級自助餐真的是超級享受，這次泰國旅遊選擇淘泰朗包車，因此直接請淘泰朗代購郵輪票券，優先安排頂層位置，比在官網買還要划算，在甲板上用餐及欣賞沿途美景超級浪漫。

▲我們下午先到達ICONSIAM，在裡頭逛街逛到晚上5點多再去取票及排隊，碼頭已經人潮滿滿，要搭郵輪的人好多。

▲等候的時間正好欣賞ICONSIAM水舞秀，氣勢磅礡超好看。

湄南河富裕號Opulence豪華郵輪晚餐巡遊

很快的郵輪就抵達，超大的船身以及三層甲板遊輪好壯觀，靠岸時船員不斷揮手致意，還沒上船就能感受到滿滿的誠意，後來用餐過程果然服務很不錯。

富裕號Opulence豪華郵輪設施

▲整個活動區分頂層甲板、上層甲板和下層甲板組成，用餐區集中在頂層甲板及上層甲板。

▲上層甲板屬於室內空間，有冷氣吹比較涼爽，中間是取餐區，兩旁有好多座位，一旁靠窗都是大面積玻璃窗，欣賞沿路景觀視野不受限。

▲前方還有樂團現場演出，很會帶動氣氛，用餐過程很愉快。

▲頂層甲板是最多人預約的座位區，我們也是坐在這一區，晚上吹風還蠻涼爽的，重點是坐在頂層可以360度欣賞兩岸美景。

▲頂層甲板比較暗，每張桌子都有放置小檯燈，並且提供果汁及冰開水，大家都知道在泰國用餐，開水都要付費購買，在富裕號用餐冰開水是免費無限供應，有夠讚。

▲頂層甲板也有取餐區，不過比樓下略小一些，兩層甲板都可以自由活動，昭披耶河富裕號豪華郵輪晚餐超豐盛。





▲船上晚餐採用Buffet自助餐模式，餐點非常多樣而且蠻高檔的，內容超多有多國料理及泰式菜餚海鮮，根本吃不完一輪。

▲各種熟食、炸物、點心、開胃小菜、甜點、水果，擺滿兩個檯面，前後方兩區的食材都不一樣。

▲這一區還有許多海鮮，光是泰國蝦就有好幾種料理方式，還有淡菜、魷魚、鮮魚等各種海味，真的比其他郵輪的菜色好太多了。

▲涼拌菜也有很多種，沙拉區種類也超多。

▲熟食區左去右回，吃不完一輪。

▲水果、甜點也很多樣，還有泰國芒果糯米。

▲另外還有一區日本料理專區也太棒，生魚片、握壽司、捲壽司通通有。

▲後方還有一區是調酒區，不過好像要額外付費。

▲我們每一樣都取一點點，就變成這麼豐富。

▲多國料理跟泰式料理都很好吃，尤其是泰國蝦跟綠咖哩牛肉、鮮魚都超好吃。

富裕號Opulence欣賞昭披耶河兩岸風景及夜景

▲郵輪航行過程非常平穩，2個小時的航程中會經過很多個泰國曼谷知名景點，晚上在郵輪上欣賞夜景真的很浪漫。

▲現場樂團很會帶動氣氛，大家隨著音樂擺動氣氛超嗨。

▲2個小時航程裡，品嚐了豐富的豪華海鮮晚宴，在現場樂團演奏的熱鬧氛圍中欣賞昭披耶河兩岸風景及夜景，非常愜意。

結語

曼谷郵輪選項很多，但這艘最新最大的三層豪華遊輪真的比較厲害，餐點超級豐盛好吃之外，在頂層甲板360度無死角欣賞兩岸風光及夜景，還有現場樂團表演，整個氣氛超棒好享受，雖然價格比其他郵輪稍微高一點點，但是整個郵輪設備及餐點非常值得，推薦大家到泰國旅遊，一定要安排一趟豪華郵輪晚宴，與家人、朋友或是心愛的人一起共享美好時光。

行程說明

報到／取票時間：18：00－19：30

開船時間：20：00

遊河時間：20：00－22：15

接駁方式：須自行前往，或是訂購曼谷市區包車一日遊，或是曼谷昭批耶河專車接送

請至 ICONSIAM （暹羅天地商城）2號碼頭換票登船

地址：299 Soi Charoen Nakhon 5 Charoen Nakhon Road Khlong Ton Sai Khlong San Bangkok 10600

商妮吃喝遊樂

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧～

部落格《商妮吃喝遊樂》、粉絲團「Sunny吃喝遊樂」、IG

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