被讚是「十項全能」甜點店！網激推南港預約制紅絲絨蛋糕酸甜濕潤

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▲台北Timchi’s 週末肉桂捲，紅絲絨蛋糕，甜點界的奢侈品，母親節蛋糕推薦。

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記黃亭詠

母親節要來了！母親節蛋糕個人超推薦南港「Timchi’s 週末肉桂捲」的紅絲絨蛋糕，精緻細膩程度一端上桌一定大家都愛到不行，討喜的大紅色系，精緻度跟美味度已經突破目前吃到的紅絲絨蛋糕極限，原本以為一家甜點店一兩項品項好吃就已經很強了，沒想到週末肉桂捲每一樣都非常出色，五顆星的評價真的不是騙人。

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Timchi’s 週末肉桂捲 位置





▲Timchi’s 週末肉桂捲就位於南港展覽館附近中南街上，接近市民大道八段的位置，捷運文湖線跟板南線都可到達，距離南港展覽館站五號出口最近，走路大約五分鐘之內就會到。



Timchi’s 週末肉桂捲 甜點品項



店名取名叫Timchi’s 週末肉桂捲，手工肉桂捲是必吃招牌，而且他們家的肉桂捲算是目前在台北吃過最好吃的，肉桂的濃郁程度真的是超級愛。這次吃過他們的紅絲絨蛋糕後，又默默的變成心中台北好吃紅絲絨蛋糕NO.1，台北好吃的紅絲絨蛋糕真的太少了啊！店內販售的甜點品項很多，還有可麗露、磅蛋糕、布朗尼、餅乾等，還會有季節限定的鳳梨酥跟蛋黃酥。

經典6″紅絲絨蛋糕1200元

▲經典紅絲絨蛋糕有6跟8兩種大小，價格稍高，但食材用料好壞真的吃得出來。紙盒加上麻繩包裝感覺起來更有溫度。

▲外層有紅絲絨蛋糕的小卡，後面寫著保存方式，冷藏三天、冷凍兩周，冷藏與解凍方式都寫得很清楚。

▲包裝整體走的是美式風格路線，還可以加購金色系餐具，金色刀叉與甜點盤，更有過節氛圍感；還有小熊形狀的甜點盤，娃兒們慶生用一定會愛死。

▲紅絲絨蛋糕整體充滿了絲絨質感的高級感，莓果漿一顆顆的點綴在紅絲絨蛋糕表面，有著寶石鑲嵌其中的視覺效果，看起來就像高級訂製呢絨外套一樣充滿貴氣。

口感與調味

吃起來的酸甜度非常棒，有濃郁的莓果乳酪香氣，酸度是水果醋與莓果的絕妙搭配，一刀切下手感可以感受到紅絲絨蛋糕的濕潤濃郁感，甜度也剛剛好，真的是目前吃過口味最棒又最美的紅絲絨蛋糕。

綜合可麗露

綜合可麗露

口味包含了波爾多可麗露與焦糖海鹽可麗露兩種口味，退冰後的可麗露外層口感非常酥脆，吃起來有濃厚的焦糖香氣，濃郁但是不會太甜膩，焦糖海鹽可麗露上點綴胡桃有脆脆口感與溫暖香氣。

總結

真的很難得遇到每一樣品項都好吃的甜點店，Timchi’s 週末肉桂捲就是目前唯一遇到的一間十項全能甜點店！記得想吃一定要先預約，經典紅絲絨蛋糕討喜的色澤與外型整個充滿過節感。

Timchi’s週末肉桂捲 預約制

地址：台北市南港區中南街50號

營業時間 星期一、四: 07：30 － 09：00、13：00 － 19：00、星期二: 休息,，星期三、五、六、日: 13：00 – 19：00。

水晶安蹄 不務正業過生活

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