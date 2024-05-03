ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

被讚是「十項全能」甜點店！網激推南港預約制紅絲絨蛋糕酸甜濕潤

水晶安蹄 不務正業過生活

水晶安蹄 不務正業過生活 水晶安蹄 不務正業過生活

我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

▲▼台北Timchi’s 週末肉桂捲，紅絲絨蛋糕，甜點界的奢侈品，母親節蛋糕推薦。（圖／水晶提供）

▲台北Timchi’s 週末肉桂捲，紅絲絨蛋糕，甜點界的奢侈品，母親節蛋糕推薦。

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記黃亭詠

母親節要來了！母親節蛋糕個人超推薦南港「Timchi’s 週末肉桂捲」的紅絲絨蛋糕，精緻細膩程度一端上桌一定大家都愛到不行，討喜的大紅色系，精緻度跟美味度已經突破目前吃到的紅絲絨蛋糕極限，原本以為一家甜點店一兩項品項好吃就已經很強了，沒想到週末肉桂捲每一樣都非常出色，五顆星的評價真的不是騙人。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

Timchi’s 週末肉桂捲 位置

▲▼台北Timchi’s 週末肉桂捲，紅絲絨蛋糕，甜點界的奢侈品，母親節蛋糕推薦。（圖／水晶提供）

▲Timchi’s 週末肉桂捲就位於南港展覽館附近中南街上，接近市民大道八段的位置，捷運文湖線跟板南線都可到達，距離南港展覽館站五號出口最近，走路大約五分鐘之內就會到。

▲▼台北Timchi’s 週末肉桂捲，紅絲絨蛋糕，甜點界的奢侈品，母親節蛋糕推薦。（圖／水晶提供）

▲▼台北Timchi’s 週末肉桂捲，紅絲絨蛋糕，甜點界的奢侈品，母親節蛋糕推薦。（圖／水晶提供）

Timchi’s 週末肉桂捲 甜點品項

▲▼台北Timchi’s 週末肉桂捲，紅絲絨蛋糕，甜點界的奢侈品，母親節蛋糕推薦。（圖／水晶提供）

店名取名叫Timchi’s 週末肉桂捲，手工肉桂捲是必吃招牌，而且他們家的肉桂捲算是目前在台北吃過最好吃的，肉桂的濃郁程度真的是超級愛。這次吃過他們的紅絲絨蛋糕後，又默默的變成心中台北好吃紅絲絨蛋糕NO.1，台北好吃的紅絲絨蛋糕真的太少了啊！店內販售的甜點品項很多，還有可麗露、磅蛋糕、布朗尼、餅乾等，還會有季節限定的鳳梨酥跟蛋黃酥。

經典6″紅絲絨蛋糕1200元

▲▼台北Timchi’s 週末肉桂捲，紅絲絨蛋糕，甜點界的奢侈品，母親節蛋糕推薦。（圖／水晶提供）

▲經典紅絲絨蛋糕有6跟8兩種大小，價格稍高，但食材用料好壞真的吃得出來。紙盒加上麻繩包裝感覺起來更有溫度。

▲▼台北Timchi’s 週末肉桂捲，紅絲絨蛋糕，甜點界的奢侈品，母親節蛋糕推薦。（圖／水晶提供）

▲外層有紅絲絨蛋糕的小卡，後面寫著保存方式，冷藏三天、冷凍兩周，冷藏與解凍方式都寫得很清楚。

▲▼台北Timchi’s 週末肉桂捲，紅絲絨蛋糕，甜點界的奢侈品，母親節蛋糕推薦。（圖／水晶提供）

▲▼台北Timchi’s 週末肉桂捲，紅絲絨蛋糕，甜點界的奢侈品，母親節蛋糕推薦。（圖／水晶提供）

▲包裝整體走的是美式風格路線，還可以加購金色系餐具，金色刀叉與甜點盤，更有過節氛圍感；還有小熊形狀的甜點盤，娃兒們慶生用一定會愛死。

▲▼台北Timchi’s 週末肉桂捲，紅絲絨蛋糕，甜點界的奢侈品，母親節蛋糕推薦。（圖／水晶提供）

▲▼台北Timchi’s 週末肉桂捲，紅絲絨蛋糕，甜點界的奢侈品，母親節蛋糕推薦。（圖／水晶提供）

▲紅絲絨蛋糕整體充滿了絲絨質感的高級感，莓果漿一顆顆的點綴在紅絲絨蛋糕表面，有著寶石鑲嵌其中的視覺效果，看起來就像高級訂製呢絨外套一樣充滿貴氣。

▲▼台北Timchi’s 週末肉桂捲，紅絲絨蛋糕，甜點界的奢侈品，母親節蛋糕推薦。（圖／水晶提供）

▲▼台北Timchi’s 週末肉桂捲，紅絲絨蛋糕，甜點界的奢侈品，母親節蛋糕推薦。（圖／水晶提供）

口感與調味
吃起來的酸甜度非常棒，有濃郁的莓果乳酪香氣，酸度是水果醋與莓果的絕妙搭配，一刀切下手感可以感受到紅絲絨蛋糕的濕潤濃郁感，甜度也剛剛好，真的是目前吃過口味最棒又最美的紅絲絨蛋糕。

綜合可麗露

▲▼台北Timchi’s 週末肉桂捲，紅絲絨蛋糕，甜點界的奢侈品，母親節蛋糕推薦。（圖／水晶提供）

▲▼台北Timchi’s 週末肉桂捲，紅絲絨蛋糕，甜點界的奢侈品，母親節蛋糕推薦。（圖／水晶提供）

▲▼台北Timchi’s 週末肉桂捲，紅絲絨蛋糕，甜點界的奢侈品，母親節蛋糕推薦。（圖／水晶提供）

綜合可麗露
口味包含了波爾多可麗露與焦糖海鹽可麗露兩種口味，退冰後的可麗露外層口感非常酥脆，吃起來有濃厚的焦糖香氣，濃郁但是不會太甜膩，焦糖海鹽可麗露上點綴胡桃有脆脆口感與溫暖香氣。

▲▼台北Timchi’s 週末肉桂捲，紅絲絨蛋糕，甜點界的奢侈品，母親節蛋糕推薦。（圖／水晶提供）

總結
真的很難得遇到每一樣品項都好吃的甜點店，Timchi’s 週末肉桂捲就是目前唯一遇到的一間十項全能甜點店！記得想吃一定要先預約，經典紅絲絨蛋糕討喜的色澤與外型整個充滿過節感。

Timchi’s週末肉桂捲 預約制

地址：台北市南港區中南街50號
營業時間 星期一、四: 07：30 － 09：00、13：00 － 19：00、星期二: 休息,，星期三、五、六、日: 13：00 – 19：00。

水晶安蹄 不務正業過生活
IGFB部落格

【你可能也想看】

►排隊吃也值得！立法院「三寶」炸雞排、口感厚實酥脆醃料調味適中
► 百吃不膩的平價義大利麵！世新學生愛店、加麵後份量爆炸多
►開箱／台南晶英「紅球主題房」！玩遊戲占卜　浴巾、泡澡球免費帶走

關鍵字： Timchi’s 週末肉桂捲 美食雲 美食情報 達人美食 台北美食 紅絲絨蛋糕 可麗露 水晶

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

推薦閱讀

限時「免費戶外滑冰場」在台北！冰鞋護具租借不收費、入場方式看這

限時「免費戶外滑冰場」在台北！冰鞋護具租借不收費、入場方式看這

苗栗「幼幼版」觀海步道親民好走！遠眺大風車、賞落日最佳景點

苗栗「幼幼版」觀海步道親民好走！遠眺大風車、賞落日最佳景點

盤點台北7處「花海」親子公園！遊樂設施＆景觀特色一次看

盤點台北7處「花海」親子公園！遊樂設施＆景觀特色一次看

土城一日遊11處景點推薦！看水豚吃美食玩樂園、親子旅行首選

土城一日遊11處景點推薦！看水豚吃美食玩樂園、親子旅行首選

南港預約制「紅絲絨蛋糕」網路激推！

南港預約制「紅絲絨蛋糕」網路激推！

Mister Donut2大甜甜圈優惠快收

Mister Donut2大甜甜圈優惠快收

暑假出國玩！玩首爾、東南亞1.7萬起

暑假出國玩！玩首爾、東南亞1.7萬起

阿里山林鐵一斷15年　7/1通車前試車結果曝

阿里山林鐵一斷15年　7/1通車前試車結果曝

日月潭水位回升逾4公尺　部分碼頭浮排即起復原

日月潭水位回升逾4公尺　部分碼頭浮排即起復原

大安森林公園「賞螢免費導覽」剩3場

大安森林公園「賞螢免費導覽」剩3場

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

鹿港30年蛋黃酥老店5／13快閃台北

6間飯店下殺「雙人房1450元」送早餐

一網站查「你出生到現在出國幾次」

403觀光補助納台東　花蓮業者揚言北上抗議

搭車就到！台北「榮星花園」螢光爆發

「北投晶泉丰旅」8月開幕！5亮點先看

王品集團11品牌5月優惠一次看

欣葉「NAGOMI」6/1漲價！

「桃園繡球金針花季」5/11登場！

6星座玩樂園699、與樂園同年生450元

熱門行程

最新新聞更多

南港預約制「紅絲絨蛋糕」網路激推！

Mister Donut2大甜甜圈優惠快收

暑假出國玩！玩首爾、東南亞1.7萬起

阿里山林鐵一斷15年　7/1通車前試車結果曝

日月潭水位回升逾4公尺　部分碼頭浮排即起復原

大安森林公園「賞螢免費導覽」剩3場

最多12隻！媽媽笑容能換蝦

挖寶宜蘭！開箱Google地圖好評牛肉麵

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366