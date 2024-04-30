口感扎實一咬餡料爆開！南機場夜市排隊車輪餅　鹹甜任選一律15元

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撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者黃亭詠

南機場夜市是很愛的夜市之一，每次車停好吃後。都會經過一家很多人的紅豆餅「無名車輪餅」，小小一攤，但總是很多人，紅車輪餅一顆塊頭很大，餡料滿滿超扎實，口味偏甜但是份量實在是很讓人滿意。

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無名車輪餅位置





▲車輪餅攤的位置就在一家茶行前面，經過很難不注意到，常常大排長龍，平日要排假日更要排，只是看人多人少而已。

無名車輪餅 菜單

有基本的紅豆、奶油、菜脯，還有芋頭、花生口味，最重要的是，店家給的餡料都超多，以前是一顆10元，久久沒買變成15元，生意太好每一個口味幾乎都是現烤出爐，非常燙。現場就可以看到老闆挖一大坨滿滿餡料，光看就很過癮。

無名車輪餅 品項（紅豆、芋頭、菜脯）

▲剛烤好的餅皮邊邊很酥，咬起來淡淡甜味，紅豆內餡裡還看得到大顆飽滿紅豆粒。

▲口感算是比較稠的，不是那種一咬下去就立刻爆漿出來的那種濕潤感覺，咬開就是滿滿的紅豆餡。

▲芋頭口味以前很喜歡，不過這次吃覺得好甜，而且味道不是自然的芋頭甜味跟香味，有點假。

▲菜脯的味道有點偏鹹，裡頭還有加入胡椒與油蔥。

這家無名車輪餅的味道，美味程度不到哪種超級好吃不得不吃的地步，但是料多味道也不錯，重點是大顆又還算便宜，喜歡車輪餅的可以試試。

無名車輪餅

地址：台北市中正區中華路二段327號一樓

營業時間：13：30 – 20：30、星期一休息

水晶安蹄 不務正業過生活

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