大阪「難波、日本橋」美食懶人包！收錄超過30家店　釣船茶屋超有趣

我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記柯珮萱

2024大阪必吃美食總整理！幾年日本旅遊下來，日本美食收集最多的就是關西地區，尤其是大阪！這篇的美食店家都是自己去過的大阪美食整理，依照地區分類，心齋橋美食、道頓堀美食、難波美食，很多大阪必吃美食，像是壽司、必吃拉麵懶人包、燒肉、甜點等，依照地區總共會分成3篇介紹，而這篇是以「難波、日本橋」為主！

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難波、日本橋美食篇

千代松勝蓋飯

店內位子不多，空間很小有點擠，座位ㄩ字型大約可容納12位，中間是料理台，油煙味會有點重，「特上」使用稀少部位的厚切豬排，切的厚度跟寬度真的有誇張到，白飯上鋪上了加了洋蔥的半熟蛋汁，所以豬排沾到的地方會有點濕，會比較軟一些，豬排本身油脂很豐富，有些帶筋的部分會有點難咬，咬起來是帶著Q彈的口感。

千代松勝蓋飯

地址：大阪府大阪市中央区千日前1－1－10

電話：06－6212－5920

營業時間：11：00 ～21：00

拉麵天道

在日本橋站旁邊巷子裡，附近就是黑門市場，店裡座位不多，菜單有中文，除了1～4是拉麵口味外，下頭的A～G則是可以加料，像是多加蔥花或是多加叉燒或海苔等配料，點了辣味雞白湯辣麵再多加蔥花的口味，真的很好吃，拉麵偏細，配上雞湯很順口，帶著一點辣度，平常其實不太會喝拉麵湯的，這碗真的要喝光光。

拉麵天道

地址：大阪市中央区日本橋1丁目19－7

電話：050－3569－5080

營業時間：11：30－15：30／17：30－23：30

釣船茶屋 ざうお 難波本店

進入餐廳裡別有洞天，餐廳空間很大，用餐區被魚池環繞，有單獨包廂，也有打造成像是一艘船的位子，真的很有趣！店裡有提供英文菜單，所以點餐上不是什麼問題，多人來用餐的話可以直接點搭配好的套餐，包含釣魚以及餐點不釣魚的話可以直接購買，自己釣會比直接購買要便宜，還可以選擇料理方式，部分料理方式需要再酌收一點點的料理費。

釣船茶屋 ざうお 難波本店

地址：大阪府大阪市中央区日本橋1丁目1－13 Sotetsu Grand Frésa, B1F

電話：06－6212－5882

營業時間：平日17：00～00：00／假日11：30～15：00 16：00～00：00

ぼっこ志

店面小小的，還真的沒什麼裝潢，主要是以雞白湯為湯底，裡頭放了些豆苗，還有一點洋蔥絲提味，麵條比較粗比較硬一點，雞白濃湯都會緊緊的巴著麵條。湯頭喝起來很順口，而且調味不會越喝越鹹耶，真的是好吃又真的超濃不騙人的雞白湯拉麵，還有軟嫩的雞肉以及一片用煙燻的雞肉片，很推薦！

ぼっこ志

地址：大阪府大阪市中央区西心斎橋2－6－10

電話：06－6213－8570

營業時間：11：30～14：30／18：00～00：45（周三公休）

嵜本 & jam

外面要提供英文menu，入座後直接去櫃台點餐，先選吐司，再選三種果醬，這次點了檸檬、玫瑰、抹茶跟北海道奶油口味，櫃檯有果醬可以試吃，可以試吃後再決定，另外店裡也有販賣果醬，吐司上桌之後有分成九宮格，酥酥脆脆的，其實不用沾醬就好吃，果醬不會太甜，檸檬帶點皮的苦味，好吃，抹茶也不會太甜，北海道奶油也好吃，玫瑰有多了莓果的味道，酸酸甜甜的也不錯。

嵜本 & jam

地址：大阪市浪速区難波中2－2－6

電話：06－6634－6600

營業時間：9：00～19：00

魚福

主要賣的就是北海道新鮮海膽與扇貝，位於黑門市場中間位置，從地鐵日本橋站出來步行時間約五分鐘就到了，海膽扇貝都有分價位，海膽1500～3000日幣，分成大小顆，可以加點醬油提味，不過海膽很新鮮，加了醬油感覺有點可惜，單吃就可以吃到海膽的鮮甜濃郁味道，用小湯匙挖著海膽吃，滿滿海味在口中爆炸，用海苔包著也很美味。

魚福

地址：大阪府大阪市中央区日本橋2丁目3－7

電話：＋81－6－6631－9294

營業時間：09：00～16：00

大牟田とんこつ屋 龍鳳 大蛇山支店

豚骨湯底蔥多細拉麵，味道濃郁但是不會過鹹，叉燒是薄的，外皮還有點脆脆的，湯頭喝起來帶著點中華料理大火快炒過的焦香味，還多加點了個糖心蛋，弄破之後跟著蛋汁一起吃更濃郁，餃子外皮超脆，很像台灣的冰花鍋貼，沾點醋很好吃。

大牟田とんこつ屋 龍鳳 大蛇山支店

地址：大阪府大阪市中央区宗右衛門町１－27

電話：06－6212－5777

營業時間：22：00～05：00

乃之美 難波店

賣的商品就只有土司跟果醬，沒有其他的了，包裝裡頭還有附贈一些說明，就是一些很厲害的得獎紀錄，回到飯店就迫不及待撕來吃，裡頭鬆軟又外皮帶點嚼勁，很喜歡他們的吐司邊，還有點蜂蜜淡淡甜味跟奶油香氣，後來沾著果醬吃也很好吃。

乃之美 難波店

地址：大阪府大阪市中央区難波三丁目7－4

電話：06－4395－5988

營業時間：11：00～19：00

麵屋丈六

店門的玻璃上還貼了很多得獎紀錄，有得過大阪第一名拉麵，也是西日本拉麵百名店之一！湯頭呈現金黃色的，喝起來好順口不會太鹹，真的有秋刀魚獨特的風味在裡頭，半熟蛋口感很軟嫩，筍乾味道也不會太重，肉片很薄，不會太肥，個人還蠻喜歡的，主要是很喜歡這秋刀魚的湯頭，好好喝！

麵屋丈六

地址：大阪市中央区難波千日前6－16

電話：06－6643－6633

營業時間：11：30～15：00／18：00～21：00（周三公休）

海千山千番長

菜單裡菜色很豐富，人多的話很推薦點海鮮跟燒肉套餐，頂級和牛小排、頂級和牛里肌個人比較喜歡，油脂剛剛好，吃得到肉香，就算是烤的比較久一點，表皮帶著焦焦脆脆的，也很好吃，高級海鮮套餐包含活跳跳伊勢龍蝦、鮑魚，還有五種不同生魚片，龍蝦赤身超彈牙，咬起來又帶著鮮甜的味道，套餐真的很值得，而且食材很新鮮。

海千山千番長

大阪市中央区難波千日前8－17

電話：06－6585－9929

營業時間：12：00～00：00 最後點餐 23：00

Micasadeco&Cafe

裡頭座位不算多，很容易客滿，可以外帶咖啡，櫃台前還有販賣店家的限定商品，購物袋以及咖啡，11點之前只有提供鬆餅跟早餐套餐，超級驚艷的原味鬆餅，上桌時真的「ㄉㄨㄞ」的可以，有附楓糖漿以及奶油，最上頭還有隨著熱度融化的鹹奶油，真的怎麼搭怎麼好吃，裡頭看到的包著一小塊一小塊的cheese，口感帶點濕潤超鬆軟，超級推薦！

Micasadeco&Cafe

地址：大阪府大阪市浪速區倖町 1－2－8

電話：06－6561－1191

營業時間：平日09：00～17：00 六日09：00～19：00

喝鈍豬排

豬排飯有幾種口味，有豬排蓋飯、味噌豬排飯、還有豬排定食，店裡的裝飾品看起來都有點年代，豬排定食日幣800元，附上一大碗白飯還有味增湯，豬排飯上放了蘿蔔泥，還有高麗菜絲，豬排很份量不大，薄薄的，裹的粉也是不厚，單吃沒有淋到太多醬汁的豬排還不錯。

喝鈍豬排

地址：大阪府大阪市中央區難波 1－1－18

電話：06－6213－7585

營業時間：周一11：00～15：00 周二〜周日11：00～20：00

長次郎迴轉壽司 Chojiro 法善寺店

用餐時間會有排隊人潮，食材新鮮，價格算是中等價位，桌上有抹茶粉可以自己泡來喝，小心熱水燙口，牡丹蝦吃起來超鮮甜，醋飯也好吃，牡丹蝦頭還拿去現炸，非常香脆，鮭魚肚也肥滋滋的，蘿蔔泥帶點柚子味，一定會再來光顧！

長次郎迴轉壽司 Chojiro 法善寺店

地址：大阪市中央區難波 1－2－10 夫婦善哉 2F

電話：06－6227－8337

營業時間：11：00～15：00／17：00～23：00 周五～周日11：00～23：00

Rikuro りくろ 老爺爺起司蛋糕

除了招牌的起司蛋糕，還有各種不同甜點、蛋糕、餅乾，樓上好像還有茶屋可以坐著吃，建議老爺爺蛋糕還是冰過後比較好吃！今天要特別推薦一下蘋果派，派皮好吃，裡頭的蘋果塊給的好多，不會太甜，還有微微的酸甜味，沒有什麼肉桂味，CP很高又好吃！

Rikuro りくろ 老爺爺起司蛋糕

地址：大阪市中央区難波3－2－28

夫婦善哉

冬天店裡就賣兩種商品，冷的紅豆湯跟熱的紅豆湯，一個set是兩碗，還配上兩片鹹昆布，據說是吃完甜的要吃鹹的，調和一下味道，入座後會上熱茶，喝完紅豆湯配茶也很不錯，不會覺得太甜膩，分兩碗的用意是左邊代表男性，右邊代表女性，單身的吃了會有好的姻緣，遇到好的對象。

夫婦善哉

地址：大阪市中央区難波1－2－10

電話：06－6211－6455

551 Horai 蓬萊

蓬萊主要販賣中式料理為主，除了有名的包子，還看到等麵、粽子、煎餃，之前有買過戎橋筋商店街裡的蓬萊燒賣，這裡還可以內用，白白胖胖包子也是，肉餡非常飽滿，皮的部分吃起來比較甜，外帶還很貼心的附上濕紙巾，如果是肚子餓想解饞是可以試一試！

551 Horai 蓬萊

地址：南海電鐵難波站內

電話：06－6644－6237

西川鮮魚店

店家新鮮現剖，而且肉質超級飽滿，真的太新鮮了，完全沒有腥味，小小顆但是超鮮甜，也不會覺得太生好噁心，旁邊也有醬料可以使用，還有檸檬汁可以沾，個人吃過這家還挺推的，真的超新鮮～

西川鮮魚店

地址：大阪市中央区日本橋2－3－4

電話：06－6631－1514

龍旗信RIZE 難波店

看起來是清湯湯頭，細拉麵，很特別的還加入細香菜，另外還有很多蔥花、筍絲以及海苔，上桌香味很濃！因為有海苔，聞起來海味很濃，個人還蠻喜歡魚介湯頭的，覺得這裡的單喝有點鹹，配上拉麵就還好，還算是重口味，叉燒有點肥但是很軟嫩，整體來說還不錯！



龍旗信RIZE 難波店

地址：大阪市浪速区難波中2－10－25

電話：06－6644－2523

日本一迴轉壽司 南海通店

每次要搭南海電車往關西機場前，一定會先嗑幾盤壽司再去搭車，真的便宜又新鮮，一盤均一價日幣130，雖然生魚片不會切得太厚，但是真的新鮮，醋飯也好吃。這次來到南海通裡的分店，不是用餐時間也很多人。座位上也有提供抹茶粉可以泡熱茶，還有甘味以及鹽味醬油，建議可以直接現點，比較新鮮，也可以一下子就吃到想要的握壽司。

日本一迴轉壽司 南海通店

地址：大阪府大阪市中央区难波千日前 12－41

電話：06－6643－7130

まぐろや黒銀

前幾天去大阪又去了黑門市場覓食，之前吃海鮮大多都是去黑門三平，但這次就是沿路一直吃下去，吃到最後沒有肚子再吃黑門三平了，但是商店街裡的海鮮也都是非常新鮮！今天要介紹的這家“まぐろや黒銀”賣的鮪魚丼真的是一吃驚為天人，本來只是經過而已，看到冷藏櫃裡的鮪魚握壽司看起來太可口。

まぐろや黒銀

地址：大阪市中央区日本橋2－11－1

電話：06－4396－7270

Crepe Lee Alcyon

這次去京阪都沒甚麼時間坐下來好好吃一下甜點或是鬆餅之類的，而且週六日人都好多，排隊都要排好久，只好從小點心、小甜點下手，今天介紹的這家在小巷子裡的Crepe Lee Alcyon可麗餅，味道一點都不會太甜太膩，個人覺得很好吃，跟一般吃到的軟式可麗餅味道跟口感都不太一樣，感覺是街頭可麗餅升級版，喜歡道地傳統法式可麗餅的人非常推薦來這吃吃看。

Crepe Lee Alcyon

地址：大阪市中央区難波１丁目４－１８

電話：06－6212－2270

黑門萬野総本店

來到大阪的第一餐，黑門市場是最好的選擇！回程看到這家肉舖，看到可以現點現煎，而且冷藏庫裡的肉看起來真的太誘人，有鹿兒島黑豬、神戶牛、黑毛和牛、山形牛等等各種產地肉品。肉質很好，只加了一點椒鹽調味，煎肉的時候香味四溢，等的時候恨不得立刻先叼兩塊肉走，這牛肉太誘人啦！不得不說，這肉真的太好吃了，好軟嫩又多汁。

黑門萬野総本店

地址：大阪府大阪市中央区日本橋１丁目22－20

電話：06－6648－1129

たこやきくん

每次到大阪都會吃章魚燒，尤其是最近這冷冷的天，熱呼呼章魚燒入口真的好過癮呀，雖然真的超級燙之前吃過本家、十八番兩家，覺得十八番勝！這次又吃了兩家，たこやきくん還有たこ焼道楽，又是在Tabelog上找到的，分數都很高，而且都好吃，不得不推薦一下，這兩家都在千日前商店街，都很接近。

たこやきくん

地址：大阪市中央区難波千日前１０－１３

電話：06－6632－8800

黑門三平

左方是販賣區買的食物可以拿到右方用餐區這裡吃。這家就是“黑門三平”，後來上網看挺多人推這裡的，店裡也有很多台灣人，牆上也蠻多簽名板的。先在櫃檯點餐之後找位子坐，服務人員會叫號取餐，點了鮭魚親子丼，亮亮鮭魚片還附上一碗湯，一片紫蘇葉以及海苔鮭魚卵。鮭魚吃起來新鮮好吃，鮭魚卵醃漬的味道不錯。

黑門三平

地址：大阪市中央区日本橋1－22－25

電話：06－6634－2665

サル食堂 猴子食堂

猴子食堂，本來沒有在規劃美食名單之內，因為想要吃的店家早早就打烊，問了一下飯店工作人員，推薦了一家就在飯店後面的猴子食堂，看了一下google評價，用餐時間要排隊，結果不到六點就在排隊，用餐出來人潮排更多，很多人呼朋引伴來喝一杯，看了一下價格真的都非常經濟實惠，味道也實在很美味。

サル食堂 猴子食堂

地址：大阪府大阪市中央区備後町4丁目

電話：06－6233－3633

營業時間：10：50～15：00、17：00～22：30 周日公休

わさびの花

每次到大阪環球影城都會到西九条換車，這次在西九条發現一家和牛跟海鮮都很厲害的居酒屋「わさびの花 西九条 」，推薦他們家的壽喜燒，非常有特色，加了棉花糖的壽喜燒，大家應該沒有吃過吧！第一次看到也真的是瞪大了眼，先拿相機咔喳咔喳先拍再說，棉花糖壽喜燒實在很吸睛！

わさびの花

地址：大阪府大阪市此花区西九条3-16－23

電話：06－6460－8181

營業時間：17：00～23：00（最後點餐22：30）

はや 天保山店

這次在大阪港天保山附近吃到一家CP值很高的燒肉“はや 天保山店”，肉質很好，價格又不貴，雖然晚上才開始營業，很推薦大家從海遊館回程的時候可以來吃晚餐，或者是夜遊海遊館前來吃晚餐耶！はや 天保山店的位置大阪港站一號出口出來，三分鐘就到，剛好就在大阪港站與海遊館中間位置，餐點以燒肉為主，有國產牛吃到飽3,980日幣，還有黑毛和牛的組合套餐。

はや 天保山店

地址：大阪府大阪市港区築港4丁目3－26

電話：06－6577－3088

營業時間：17：30～23：00

串カツ酒場 天滿店

大阪居酒屋推薦！現在不少人到大阪都會去逛逛日本最長商店街“天神橋筋商店街”，一路很下去很多好吃好逛的，這次在天神橋筋商店街再延伸過去的地鐵扇町站、JR天滿站附近小巷中，發現了很多間大阪人當地下班後會來用餐喝一杯聚會的居酒屋，比較少觀光客，想體驗大阪當地人的生活，很推薦大家來這走走逛逛！

串カツ酒場 天滿店

地址：大阪府大阪市北区池田町7－7

電話：06－6354－2245

營業時間：12：00～01：00

砦 海鮮拉麵

常常來日本吃拉麵，豚骨湯頭有點吃膩了，最近都找雞白湯或是海鮮湯的拉麵來吃，這次住在淀屋橋站、肥後橋旁，附近就有兩家好吃拉麵，像是雞湯拉麵 座銀，還有這篇的海鮮拉麵 砦 ，這家分數很高，而且吃完之後真的算是會想再吃的美味拉麵！

砦 海鮮拉麵

地址：大阪府大阪市西区京町堀1丁目10－10

電話：070－6688－6289

營業時間：11：30～22：30

名代 宇奈とと

這次分享的的名代 宇奈とと也是在google map上查到分數很高的鰻魚飯店評價大多是價格便宜，而且好吃，之前吃過的鰻魚飯還真的都價格貴森森，這裡有便宜好吃的鰻魚飯，應該要嚐一下嚕！晚上五點過後好像也是居酒屋，有賣關東煮、串燒之類的餐點，可以來喝點小酒。名代 宇奈とと的橘色招牌很顯眼，接近午餐時間店裡客人越來越多。

名代 宇奈とと

地址：大阪府大阪市北区天神橋2－3－24

電話：06－6882－6969

營業時間：11：00～22：30 假日 11：00～21：00

中村屋コロッケ

好多日本人經過一次買很多，不過菜單只有日文，看不懂不知如何點餐之下，只好先找google map網友上傳的照片，截圖幾張想吃的，再給老闆看，哈哈哈，本來想亂指的，但是怕點到不想吃的，用圖片最快啦！可樂餅種類很多種，最便宜的只要70日幣，最貴的要180日幣，拿著照片點了兩種，一種是純馬鈴薯的可樂餅，另外一種則是包著肉跟洋蔥的可樂餅。

中村屋コロッケ

地址：大阪府大阪市北區天神橋 2－3－21

電話：06－6351－2949

營業時間：9：00～18：30 周日公休

新世界八重勝串炸

店裡座位其實挺小的，都是吧檯的座位，所以緊鄰的左右都有人，冬天穿得太厚重，覺得位子更小，外套可以吊在牆上的衣架上，包包太大的話就只能抱著或放地上嚕。店家有提供中文菜單，點餐很容易，吧檯前放著很多新鮮食材，現點現。

新世界八重勝串炸

地址：大阪府大阪市浪速區惠美須東 3－4－13

電話：06－6643－6332

營業時間：10：30～21：30

水晶安蹄 不務正業過生活

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