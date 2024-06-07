開箱大阪「梅田＋大阪站」7間美食！酥脆千層酥燒、水果塔一次看

我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記柯珮萱

2024大阪必吃美食總整理！幾年日本旅遊下來，日本美食收集最多的就是關西地區，尤其是大阪！這篇的美食店家都是自己去過的大阪美食整理，依照地區分類，心齋橋美食、道頓堀美食、難波美食，很多大阪必吃美食，像是壽司、必吃拉麵懶人包、燒肉、甜點等，依照地區總共會分成3篇介紹，而這篇主要以「大阪站 、梅田」美食為主！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

大阪站 、梅田美食

grenier 梅田店

最近在滑ig的時候一直被一家酥脆到猛掉渣的千層酥燒到，「grenier」在北濱跟梅田都有分店，這次到在梅田店買千層酥來試試味道，店裡有非常多可愛的餅乾，不過到店的客人幾乎都是為了這個千層酥而來，還有草莓、櫻花抹茶口味，一口咬下真的是無敵酥脆，卡士達奶油不甜不膩，一個份量無敵大，熱量爆炸不過真的很好吃！

Le Grenier à Pain 麴町店

地址：102－0083 Tokyo, Chiyoda City, Kōjimachi, 1－chōme－8－８, Grand Maison Kōjimachi, 1F

電話：03－3263－0184

營業時間：周一～周五08：00 － 20：30 星期六：09：00 －20：00 星期日：09：00 －18：00

神戶石田屋 Ishida

神戶知名的鐵板燒名店，大家上網搜尋神戶牛鐵板燒的話一定會出現，大阪也有分店，就在梅田Yodobashi 8樓的 LINKS UMEDA ，8樓整層樓是美食街區域，神戶石田屋 Ishida也位於其中，這次平日去吃午餐，午餐時間客人就很多，到大阪想吃鐵板燒就吃這家石田屋！

神戶石田屋 Ishida

地址：大阪府大阪市北区大深町1－1 LINKS UMEDA 8F

電話：06－6147－8325

營業時間：11：00～23：00 （L.O. 21：30）

函館 函太郎迴轉壽司

之前到北海道旅遊時，回程在新千歲機場吃過這篇要介紹的“ 函館 函太郎迴轉壽司”，真的算是一吃成主顧，非常新鮮，而且壽司種類非常豐富！這次到了大阪又上網找了一下哪裡有迴轉壽司，因為心齋橋附近的迴轉壽司吃到有點膩啦，想換點口味，就看到了函館 函太郎迴轉壽司在大阪 梅田 站的Grand Front Osaka 樓上也開了一家，剛好在附近那一定要吃幾盤當午餐！

函館 函太郎迴轉壽司

地址：大阪市北区大深町 420 Grand Front Osaka 南館7樓

電話：06－6485－7168

營業時間：11：00－23：00

RINGO

在LUCUA OSAKA商場地下一樓，離車站不遠，大約一分鐘就走到！會發現這家蘋果派，完全是因為排隊人潮，台北信義區有也有分店，不過沒吃過台北的，不知道味道怎麼樣，這次是第一次買來吃。

雖然已經過了幾個小時，但是吃起來派皮口感還是很不錯，上頭有薄薄的糖漿，裡頭包的是卡士達醬跟蘋果塊，味道不會太甜，蘋果酸甜味也剛好，真的是好吃的蘋果派誒，如果烤過之後應該更好吃！

RINGO

地址：大阪府大阪市北区梅田 3－1－3 ルクア B1F

營業時間：10：00 －21：00

LeBRESSO

賣的東西很簡單，可以買一條土司外帶，也可以在店裡點單片抹醬土司來吃，店裡也有賣抹醬跟一些店裡周邊產品，設計很簡單，都挺可愛的，這次點了土司配熱茶來吃吃看。

開心果與馬斯卡彭cheese搭在一起的抹醬吐司，照片看起來很有特色，還撒了一點紅紅的蔓越梅點綴，剛烤上來的土司好香喔，就算是拍照拍久了有點涼時才吃，也覺得吐司軟軟嫩嫩，邊邊脆脆的好好吃，開心果口味吃起來味道還不錯，還有開心果粒增加口感，蔓越莓果乾多了酸甜味，馬斯卡彭cheese吃起來是沒什麼味道，就是多了很香濃的口感，很棒。

LeBRESSO

地址：大阪市北区大深町 4－1 グランフロント大阪うめきた広場B1F

電話：06－6292－5460

營業時間：10：00～22：00

Qu’il fait bon

菜單有中文跟英文，每種水果塔上頭都有寫限定的月份，個人覺得三種口味中，這款最好吃了吧，葡萄酸甜的味道很清爽，酸酸甜甜的，塔皮好酥脆又香，沒兩三下就吃光光了，底部有一層海綿蛋糕，吃起來也不會不搭，好吃。

香蕉提拉米蘇派，吃起來就像巧克力口味的派，搭上香蕉怎麼會不好吃這款味道也不錯，但是就是比較膩一點，大阪店限定的芒果口味，造型也比較不一樣，是金平糖造型，底部吃起來有點脆脆焦糖的口感。

Qu’il fait bon

地址：大阪府大阪市北区大深町4－20 Grand Front Osaka南館 2F

電話：06－6485－7090

營業時間：10：00～21：00

Cafe’s La Pause

鬆餅上擠上了奶油，插上了幾片千層酥，盤邊灑上了細細糖粉，不得不說，千層酥非常香濃酥脆好好吃，奶油一點都不膩，單吃鬆餅也不乾，搭配起來很不錯，很簡單但是很美味。鋪上了不少莓果點綴，盤邊也加上了莓果醬，看起來就很好吃，試吃了一口，酸甜酸甜的，也很合胃口！

Cafe’s La Pause

地址：大阪府大阪市北區梅田 3－1－3 10F

電話：06－6454－1110

營業時間：11：00～23：00

水晶安蹄 不務正業過生活

IG、FB、部落格

【你可能也想看】

►記憶中的老味道！西門町40年現炒搶鍋麵 蒜頭加爆才是老饕吃法

►基隆夜市「排隊糖葫蘆」！炭火熬煮麥芽糖漿 綠葡萄口味最被激推

►立法院三寶小吃之一！酥脆多汁高麗菜生煎包 加辣椒搭配吃更夠味