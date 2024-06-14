大阪美食開箱！收錄「心齋橋＋道頓堀」超過30間地方美食

我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記柯珮萱

2024大阪必吃美食總整理！幾年日本旅遊下來，日本美食收集最多的就是關西地區，尤其是大阪！這篇的美食店家都是自己去過的大阪美食整理，依照地區分類，心齋橋美食、道頓堀美食、難波美食，很多大阪必吃美食，像是壽司、必吃拉麵懶人包、燒肉、甜點等，依照地區總共會分成3篇介紹，本篇會以「心齋橋、道頓堀、千日前」美食為主！

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心齋橋、道頓堀、千日前美食



LE CAFE V

大阪分店是日本LV開設的第一家咖啡廳，第二家在東京銀座，上次去東京時間比較短，很想去但是沒時間，這次到大阪剛好去LV買東西，買完就直接去樓上的咖啡廳坐坐喝咖啡，價格不會太驚人，喝咖啡吃甜點很可以，平日不用預約，walk－in 就有位子坐。

LE CAFE V

地址：大阪市中央区心斎橋筋2－8－16

營業時間：11：00－20：00

新世界串炸德道頓堀店

來到大阪就是要吃串炸！「新世界串炸德」在大阪有不少分店，之前來到道頓堀店，以前來來回回走過這條路N次，卻從來沒有吃過，這次跟朋友一起來品嚐一下串炸，口感比之前吃到的串炸清爽不油膩，麵衣比較薄一些，所以麵衣吸到的油量比較少，可以一串一串接著吃不停！

新世界串炸德道頓堀店

地址：大阪府大阪市中央区道頓堀1丁目6-4エリカ

電話：＋81－6621－39499

營業時間：11：00－01：00

NEXT Shikaku

吃膩了豚骨、味噌口味拉麵，來吃吃牡蠣湯頭拉麵！最近找的拉麵湯頭都很有戲，這次在千日前道具街吃到設計獨樹一幟不像拉麵店的拉麵店，主打牡蠣湯頭，裝潢帶點工業風格，從外觀看不出來是拉麵店，店裡還不時地有teamLab展覽般的投射光影的設計，現在連拉麵店都要搞得那麼時尚就是了！

NEXT Shikaku

地址：大阪府大阪市中央区難波千日前9－12

電話：＋81－6664－37787

營業時間：11：00－21：30

丸福珈琲店 千日前本店

先前造訪時，還是咖啡味夾在著煙味的時期，2023再次造訪本店，店裡煙味沒了，懷舊氣味依舊，昭和九年，1943年創立，近九十年歷史，最喜歡這種懷舊復古時代的咖啡廳，這次點了幾樣不一樣的餐點來嚐嚐看，布丁好好吃，熱鬆餅很出色，厚蛋三明治京都的喫茶 La Madrague 比較厲害！

丸福珈琲店 千日前本店

地址：大阪府大阪市中央区千日前1丁目9－1

電話：＋06－6211－3474

營業時間：08：00－23：00

元祖プリン屋 まったりプリン一筋

很有復古味的元祖焦糖布丁屋，賣的東西就只有一個品項就是布丁，剛好兩三人排隊在買布丁，沒吃過就買個看看！元祖プリン屋有被媒體報導過，店家有貼上日本主持人松子吃布丁的照片，布丁小小一個，主打就是手工布丁，然後是使用高級雞蛋、砂糖、牛奶製作，一個布丁350日幣，價格真的是挺高級的。

元祖プリン屋 まったりプリン一筋

地址：大阪府大阪市中央区道頓堀１丁目９－17

營業時間：11：00－22：30

大阪王將 道頓堀本店

第一次來到道頓堀，應該都會被五花八門超吸睛的招牌給吸引吧！其中的大阪王將 道頓堀本店，門口有個大大餃子模型，一定是很多第一次來到大阪的遊客排入的美食名單之一，之前有吃過幾次，不過只有吃過他們家的原味元祖餃子還蠻常外帶回飯店吃，這次再訪點的菜色比較多，個人覺得除了餃子外，道頓堀炒麵也好吃耶！趕快跟大家分享一下！

大阪王將 道頓堀本店

地址：大阪府大阪市中央区道頓堀1丁目6－13

電話：＋81 6－6213－0400

營業時間：11：00－02：00

HARBS心齋橋大丸店

大丸百貨內的HARBS，用餐環境很舒服，尤其是靠窗的位置，明亮又寬敞，除了必點的水果千層JPY 830外，這次還點了草莓塔JPY 800也很好吃，本來覺得應該普通的草莓塔，沒想到吃起來很驚豔！奶油部分超香濃，吃了不會膩，跟月初時來吃的水蜜桃派來比，好吃多了！





HARBS心齋橋大丸店

地址：大阪市中央区心斎橋筋1－7－1 大丸心斎橋店北館3F

電話：06－7711－7351

營業時間：10：00～20：30

Umineko Craft Beer Stand

這次去大阪幾家蠻有特色的酒吧，其中一家最令人印象深刻也最推薦的就是這家位於心齋橋商店街附近的酒吧，日本精釀啤酒專賣店，啤酒蠻多款的，而且都可以試喝，店員會一點英文，而且很親切，店內的Caft Beer都是日本當地的釀酒廠生產的，牆上有排名，第一名是大阪產的，不過其實味道還好，其他款反而比較好喝！

Umineko Craft Beer Stand

地址：大阪府大阪市中央区心斎橋筋2丁目2－11

營業時間：17：00－00：00 （周三公休）

雞Soba座銀

位於心齋橋南船場巷弄內，晚上去有點隱密，招牌太暗不好找，吃過之後真的超愛這碗雞湯拉麵的，不只是超濃雞湯湯頭好好喝，除了有加些雞肉外，還有現切生火腿片放在往旁可以加進拉麵裡，另外放上酥脆的炸牛蒡，還有切細的蔥絲，跟傳統的日式雞湯拉麵不一樣，多了一份新鮮感，尤其是炸牛蒡在湯頭裡軟化後，配著拉麵吃，也很搭！生火腿的味道不會太鹹，就是碗融合西方口味的好吃拉麵！

雞Soba座銀

地址：大阪府 大阪市中央区 南船場 3－9－6

電話：050－5589－9881

營業時間：11：00～22：30

Strawberry Mania

賣的都是草莓點心，像是草莓大福、草莓蛋糕、草莓霜淇淋，看起來滿滿的草莓，還蠻吸引人的，因為才剛吃完晚餐，吃不太下，買了個抹茶草莓大福外帶，前面排隊的客人蠻多買霜淇淋以及一串串灑糖粉的草莓！

Strawberry Mania

地址：大阪府大阪市中央区西心斎橋１丁目７

營業時間：11：00～22：00

24小時 ずんどう屋 鈍屋拉麵

離心齋橋站不遠，大約晚上八點多去用餐，還排了差不多40分鐘！鈍屋拉麵前方佔地蠻寬敞的，客滿的時候就自己登記名字在門前的表格上，店員會出來叫名字。鈍屋拉麵是姬路起家的拉麵店，拉麵口味很多種，還有夏季限定的冷麵，看起來也不錯，不過第一次來吃就點人氣一番的味玉らーめん，探探湯頭底細!背脂油的多寡跟麵的粗細都可以選擇，這次點了少油light的細麵條。

24小時 ずんどう屋 鈍屋拉麵

地址：大阪府大阪市中央区心斎橋筋1丁目5－7

電話：06－6245－0883

營業時間：24小時

宮崎牛鐵板燒

每次跟朋友家人來到日本旅遊，必吃美食就是和牛，因為比台灣便宜，品質也高上許多。這次來到大阪心齋橋的“宮崎館 みやざき館”，主要賣的料理是宮崎牛鐵板燒，不得不說，吃過之後會難忘，肉質太好，而且套餐份量很夠，食材很豐富！宮崎館離心齋橋地鐵站比較近，步行時間約三分鐘。

宮崎牛鐵板燒

地址： 大阪府大阪市中央区心斎橋筋2-1-32 ISビル 1F

電話：06－6210－4129

中文預約電話：050－5263－3563 （＋81-50－5263－3563）

營業時間：11：00～23：00

たこ八 道頓堀総本店

道頓堀総本店就位於熱鬧的道頓堀，離地鐵難波站比較近，步行時間約五分內可到，たこ八 道頓堀総本店的大阪燒的口味很多，有蝦子加蛋、豬肉加蛋、墨魚加蛋等等不同口味，也可以加價多加Cheese在大阪燒上，另外還有提供套餐，裡頭有章魚燒、大阪燒、日式炒麵、國產牛肉或是炸物等等不同組合的套餐。



たこ八 道頓堀総本店

地址：大阪市中央区道頓堀1－5－0

電話：06－6211－4684

TABLES CAFE

位於之前分享過的Cross Hotel裡，走進Lobby右手邊進去就是了，其實還有另外一個獨立的門在外面，直接講在Cross Hotel裡大家會比較好找。鬆餅是像美式鬆餅，比較薄，但是吃起來很香，鬆餅邊邊的口感還帶著有點脆度，濕潤度也很夠，單吃真的就已經很好吃了！

TABLES CAFE

地址：大阪府大阪市中央區心齋橋觔 2－5－15

電話：06－6214－2001

營業時間：09：00～22：00

ELK Pancake Cafe

早午餐時段客人不少，清一色都是女性，裝潢風格跟京都店蠻類似的，清新的木質風格，透明玻璃看得到廚房，不一樣的是店裡座位多很多就是了，還有店外的位子。餐點菜色以鬆餅為主，另外還有義大利麵、法式吐司等等多種餐點！

ELK Pancake Cafe

地址：大阪市中央区西心斎橋1－10－28

電話：06－6245－3773

營業時間：10：00～23：00

福八

口感跟鳴門鯛燒本舖有點差異，口感是偏向QQ的，有點軟，紅豆餡給的也不少，調味也不會太甜，算是還不錯的鯛魚燒吧，不過還是比不上鳴門鯛燒本舖，但是也不難吃。

福八

地址：大阪府大阪市中央區西心齋橋 1－10－1

電話：06－4708－8658

營業時間：11：00～19：00

しふぉん堂

店面小小的，兩三個工作人員在做蛋糕，看了一下他們的官網，寫著不使用防腐劑，以天然為主，口味有蠻多種的，個人比較有興趣的有伯爵茶、草莓，不過很可惜的都賣完了，點了個抹茶口味來嚐嚐鮮，很推薦，不過就是太小塊了。

しふぉん堂

地址：大阪府大阪市中央區西心齋橋 1－10－1

電話：06－4708－8658

營業時間：11：00～19：00

鳴門鯛燒本舖 千日前相合橋店

鳴門鯛燒本舖的鯛魚燒有兩種口味，紅豆以及地瓜，這次還是點了紅豆口味，比較愛傳統口味！除了鯛魚燒外，還有賣蕨餅！他們家的鯛魚燒外皮，剛烤好酥酥脆脆的，外酥內軟，就算是冷掉也很好吃，買完都快過一小時來再拿出來吃還是很好吃，表皮還是帶點脆度，不會軟趴趴！

鳴門鯛燒本舖 千日前相合橋店

地址：大阪市中央区千日前1－4－10

電話：06－6212－3838

營業時間：11：00～05：00

花丸軒拉麵

店裡不是買拉麵券的方式點餐，等坐定位後，再跟店員點餐，店裡吧檯的位子比較多，很多外國客人來用餐，海報上的餃子看起來也很好吃，桌上有一罐炸的超酥脆的蒜片，後來加了一點配拉麵吃，超讚，通常都是看到蒜泥，很少看到炸得那麼酥的蒜片配拉麵。

花丸軒拉麵

地址：大阪府大阪市中央區難波 1－2－1

電話：06－6213－0131

營業時間：24小時營業

作ノ作 千日前本店

這裡的點餐方式是先在門外投幣買券後，再交給店員，店裡很小，都是吧檯的位子，清香柚子香氣的拉麵，還看的到柚子皮湯頭也不鹹好順口，喝光光沒問題，麵條偏細，口感適中，還配上好多蔥花，裏頭的叉燒好嫩，肉味很香。

作ノ作 千日前本店

地址：大阪市中央区難波1丁目1－1

電話：06－6212－3739

營業時間：11：00～21：00

澳門安德魯餅店

葡式蛋塔酥脆蛋塔皮＋香濃內餡，之前經過很多次，客人都不少，尤其是經過都會聞到超香的蛋塔味，第一次注意到澳門安德魯餅店就是被香味吸引過去的！澳門安德魯餅店道頓堀本店的蛋塔口味有好多種，還有日本限定口味，像是抹茶紅豆、巧克力、草莓、蘋果肉桂等等，還有推出季節限定的栗子口味。

澳門安德魯餅店

地址：日本大阪府大阪市中央區道頓堀 1－10－6

電話：06－6214－3699

營業時間：10：00～24：00

黑毛和牛 燒肉 東心齋橋店

從心齋橋站五號出口走路五分鐘，座位區很寬敞，都有隔成一小區一小區的，另外還有可以拉上門的包廂，套餐要至少兩人以上才能點，除了包含神戶牛與和牛的肉品外，還有附上生菜沙拉、小菜還有南瓜、蓮藕、青椒等等的烤野菜。

黑毛和牛 燒肉一 東心齋橋店

地址：大阪市中央區心齋橋筋1－4－31

電話：06－6253－7729

營業時間：11：30～14：30／17：00～24：00

もつ無奴 ゆまる

靠近千日前商店街附近，晚上九點多去用餐沒什麼人，不過越晚越多人，除了賣白味噌鍋外，還有賣鐵板料理，有套餐可以選擇，基本的白味噌鍋裡頭有牛大腸跟一些蔬菜豆腐，最後還會將剩下來的湯頭做成雜炊。





もつ無奴 ゆまる

地址：大阪府大阪市中央區千日前 1－8－2

電話：06－6213－2001

營業時間：18：00～02：00

新世界元祖串炸

心齋橋分店還蠻特別的，是用自動軌道車送餐的喔!之前吃到的就是一般人工送餐，而且點餐方式也是每張桌子旁都有觸控螢幕，有不同語言可選擇，或是更簡單的直接點配好的套餐，已經配好的9種、12種、15種串炸組合，桌上會擺著沾醬以及高麗菜葉。

新世界元祖串炸

地址：大阪市中央区心斎橋筋1－5－17

電話：06-6121-5594

三豐麵

這家三豐麵座位很少，生意又挺好的，都是吧檯的座位，拉麵還可以加量不加價，店裡的海報還有寫上“三豐麵の日”的促銷活動，每月3、13、23日，有幾項產品半價唷！桌上有調味料可以依照口味添加，還有辣酸菜可以添加，吃了原味後可以再加點酸菜換一下口味。

三豐麵

地址：大阪市中央区南船場3丁目7－23

電話：＋81－6－6227－8340

宇治園心齋橋本店

站在門口聞到的茶香就非常濃厚，買了霜淇淋更是買了幾包抹茶回台灣當伴手禮。門口還有機器展示現烘焙出來的茶葉，基本款的抹茶霜淇淋是一定要點的，抹茶味道香濃。

宇治園心齋橋本店

地址：大阪府大阪市中央区心斎橋筋1－4－20

電話：06－6252－7800

金久右衛門

對於醬油系的拉麵還真的沒什麼研究，印象一直停留在醬油味不是就是應該是很鹹嗎？不過吃了這家真的對於醬油拉麵大大改觀，還有這裡的餃子好像也不錯，麵條吃起來是細麵偏硬的，湯頭喝起來真的沒有想像中的“醬油味”，就是很順口的湯頭，味道重但也不會覺得是死鹹。

金久右衛門

地址：大阪府大阪市中央區道頓堀 1－4－17

電話：06－6211－5502

大起水產

通常都直接拿菜單跟店員點餐，比較新鮮，也比較快吃到想吃的壽司，這裡是以盤子顏色計價，最便宜的白盤JPY 100，最貴金盤的JPY 500，也有單點生魚片，價格就更高！鮭魚、炙燒鮭魚握壽司每次一定拿的鮭魚系列，同樣是新鮮、醋飯味道也好吃，只是炙燒過的鮭魚上頭有勾芡的醬汁，不是很喜歡。

大起水產

地址：大阪府大阪市中央区道頓堀1－7－24

電話：06－6214－1055

元祿壽司

這天是平日下午，可以直接入座，不過店內也是呈現快要坐滿的狀態。店裡是狹長型的座位，有點擁擠，有提供自己泡的熱茶飲，味道也就是嗯~醋飯還可以，鮭魚口感不夠肥嫩，後來又拿了一盤，應該是炙燒過的鮪魚，味道也是還可以。

元祿壽司

地址：大阪府大阪市中央区道頓堀1－6－9

電話：06－6211－8414

丸福咖啡店

店裡的裝潢，看起來很像以前日劇拍古早年代的咖啡廳那樣，櫥窗上陳列著各式杯具，皮製的矮矮座椅，連木質地板都散發出歲月的氣息，已經有很多日本人悠閒的在看報紙喝咖啡吃早餐了。黑咖啡一旁有附上牛奶與方糖，咖啡香氣很濃郁，奶油吐司厚片好像是這裡的招牌。

丸福咖啡店

地址：大阪府大阪市中央区千日前1－9－1

電話：06－6211－3474

四天王拉麵

一樓位子比較多，被安排在2F，座位比較少也比較窄一點，濃厚的味噌湯頭，撒上蔥花以及一些豆芽菜，叉燒肉看起來好像有炸過的感覺，邊邊有點焦，不過很入味有點肥，很好吃，稍微彎曲的麵條，吃起來口感比較硬一些，但是味噌湯頭有點鹹。

四天王拉麵

地址：大阪市中央区道頓堀1－7－25 タカコ第五ビル

電話：（06）6212－6350

水晶安蹄 不務正業過生活

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