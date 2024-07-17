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板橋百壽市場最強包子！比拳頭大筍肉包鹹香飽滿　芋頭捲層次超豐富　

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼在板橋百壽市場的食味包子店是在地人很推薦的好吃包子。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者張宜樺

在板橋百壽市場的食味包子店是在地人很推薦的好吃包子，菜單提供素食包子、葷食包子、饅頭、甜餡包子等口味，選擇超多。

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食味包子店在哪裡
會知道食味包子店也是個意外美食收穫，那天在HWC黑沃咖啡板橋文化貓貓店喝完咖啡，搜尋附近美食發現百壽包子就在旁邊幾步路位置，結果走到這邊才發現斜對面的食味包子店正在排隊，看起來就是板橋在地人會買的隱藏版美食，於是也跟著上前排隊啦！但我回家搜尋食味包子店才發現不是隱藏版美食啊！他們還有官網呢！要是住太遠不方便來買也可以訂購宅配。

▲▼在板橋百壽市場的食味包子店是在地人很推薦的好吃包子。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

食味包子店口味推薦
因為我沒做功課，所以就很厚臉皮的問了前面小姐推薦什麼，他說都買筍肉包讓小孩當早餐，我看她就直接買了10顆，前面還有一位直接買20顆。壽桃也是他們的招牌，我看網路有不少人推薦。剛出爐還沒裝袋的包子們，畫面壯觀。整個排隊隊伍就我買的最少，因為家裡冰箱已經快裝不下，所以只買了芋頭捲、蔥肉包、筍肉包和芝麻包4個。

▲▼在板橋百壽市場的食味包子店是在地人很推薦的好吃包子。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲雖然有排隊，但老闆娘速度很快。

▲▼在板橋百壽市場的食味包子店是在地人很推薦的好吃包子。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼在板橋百壽市場的食味包子店是在地人很推薦的好吃包子。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼在板橋百壽市場的食味包子店是在地人很推薦的好吃包子。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲老闆娘很客氣，態度有點讓我意外，親切還帶有笑容地回我。

▲▼在板橋百壽市場的食味包子店是在地人很推薦的好吃包子。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼在板橋百壽市場的食味包子店是在地人很推薦的好吃包子。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼在板橋百壽市場的食味包子店是在地人很推薦的好吃包子。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲照片左邊的芋頭捲超超超好吃，吃得到芋泥餡，麵皮香，口感很有層次。

▲▼在板橋百壽市場的食味包子店是在地人很推薦的好吃包子。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

實際品嘗心得
第一個吃的就是芝麻包，麵皮飽滿Q嫩，內餡芝麻超滿，不過他不是像芝麻湯圓的流沙口感，比較像之前買紅豆餅包的芝麻內餡。蔥肉包的口味沒那麼重，豬肉餡新鮮帶嚼勁，不過對我來說口味偏淡，我喜歡蔥味再多一點，不過他麵皮真的有夠好吃呢！

筍肉包真的很推
筍香滿滿，內餡豬肉的鹹香加上筍塊甜甜脆脆，難怪在地人會推薦這口味啊！寫到這邊真的有點後悔買太少，因為隔天就全部吃光！而且還沒幫包子們拍下美美的照，下次有經過再買其他口味試試看，不過我也想買百壽包子。

菜單價錢
一開始看到包子一顆20元以上好像不便宜，因為這幾年成本物價一直漲，所以也能體會菜單塗塗改改的原因，後來買回家才發現這包子有夠大顆啦！所以真的很不貴，價格很實在。

▲▼在板橋百壽市場的食味包子店是在地人很推薦的好吃包子。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

食味包子

地址：新北市板橋區文化路一段188巷7弄39號
電話：02－8258－6496
營業時間：09：00－20：00（周日休息）

＊部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

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