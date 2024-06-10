包場台菜餐廳慶功！黃仁勳美食地圖再+6　全台最難訂私廚也吃到

▲欣葉台菜招牌菜─菜脯蛋。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳來台，連續踩點多家台北美食，掀起一股朝聖熱潮，台北市政府觀光傳播局日前整理出「連黃仁勳都愛的台北美食地圖」。不過還沒收錄到台北最難訂的私廚、台北最好吃的烤鴨，以及最後一天晚上前往KTV娛樂會所，以下介紹這6家最新的美食地圖。

▲喜相逢的蔥油拌麵。（圖／三高sir）

喜相逢

廣達董事長林百里6月5日晚上在私廚餐廳「喜相逢麵館」宴請黃仁勳。這家私廚原本是家麵館，但老闆手藝佳，老客人吃過他的私房家常菜後讚不絕口，於是轉型成私廚。除了招牌菜色固定不動，菜單依季節盛產食材來設計，其中蔥油拌麵看似一道簡單菜色，但用三星蔥煉製蔥油來拌麵，讓吃過的人都給予好評價。

▲龍都酒樓廣式片皮烤鴨。（圖／林宜屏提供）

龍都酒樓（內湖店）



輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳6月5日晚上在龍都酒樓內湖店，席開25桌宴請投資法人。龍都酒樓創立於民國72年，原先只有一家鄰近捷運中山站的本店，2015年在內湖舊宗路一段開設分店，讓民眾有不同地點的選擇。龍都酒樓最有名的就是廣式片皮鴨，創始人為了將港粵料理帶入台灣，先後特別聘請來自香港的資深廚師擔任主廚，就連寒舍集團燒臘行政主廚楊華廣也曾在龍都酒樓任職過。

網路有「台北最好吃烤鴨」稱號的龍都酒樓，該廣式片皮烤鴨使用宜蘭鴨場契作，嚴選採用體型成熟、油質均勻，成長約80天成鴨，讓烤鴨的肉質與油汁達到完美的呈現，想吃要先預定，售價2600元。烤鴨有三吃，除了原味、搭配麵皮，鴨骨可以選擇做湯或是煮成粥。

▲吉品海鮮餐廳招牌菜色之一是冰燒三層肉。（圖／取自吉品海鮮餐廳信義店臉書）

吉品海鮮餐廳（敦南店）

創立於2005年的粵菜餐廳，除了提供鮑魚、海參、花膠等頂級料理外，近年也針對現代人注重的輕食養生，研發符合節令的養生菜色。餐廳經典招牌菜色之一是冰燒三層肉，外皮酥脆有如烤布蕾上的焦糖，沾上白糖或黃芥末更別有一番風味；松露滑蛋炒帶子則是把義大利黑松露醬與宜蘭蔥炒土雞蛋融合，中西食材不互搶風頭。目前有信義店與黃仁勳去過的敦南店。

吉品海鮮餐廳敦南店

地址：台北市松山區敦化南路1段1號

電話：02-2752-7788

吉品海鮮餐廳信義店

地址：台北市大安區信義路四段236號三商美邦宏遠大樓2樓

電話：02-2700-3311

▲欣葉招牌菜─煎豬肝。（圖／記者黃士原攝）

欣葉台菜創始店

6月6日晚上黃仁勳包場欣葉台菜創始店，宴請180名輝達同仁，慶祝台北國際電腦展（COMPUTEX）順利展出。欣葉是台灣知名的台菜餐廳，不只國人喜歡，也很受日韓觀光客的青睞。菜單裡從簡單的家常菜到奢華的宴席菜都有，招牌必吃就是煎豬肝、菜脯蛋。

欣葉的煎豬肝是由顧問阿南師所改良，取用台灣本土溫體豬的粉肝，去除多餘的血管，再切成不到1公分厚度片狀，經過洗淨、擦乾後，再裹上太白粉，熱油150度C後下去油炸，大約8分熟時起鍋，接著再使用欣葉特調醬汁略微甩鍋拌炒約10秒，起鍋前加點香油即可。如此料理過程的豬肝，吃起來鮮嫩彈牙不柴。

欣葉菜脯蛋厚度達1.5公分，蘿蔔乾吃起來脆又不鹹，而且整顆菜脯蛋又圓又呈現金黃色，視覺滿分。而要煎出這個超厚菜脯蛋，除了需要大型炒菜鍋之外，還要用到大量的油，一般來說在家裡很難做出同樣厚度的菜脯蛋。

▲江振誠研發的大紅袍炭香紅燒牛肉麵。（圖／ONCOR提供）

ONCOR

黃仁勳7日晚上現身信義區高級KTV娛樂會所「ONCOR」，不過他並沒有開唱，而是聽了很多歌，並且享用江振誠研發的牛肉麵。

ONCOR佔地600坪，主打能讓消費者同時得到多重享受與滿足的感動，而且還邀請到國際名廚江振誠首次跨界合作，為ONCOR設計專屬的台灣美食小吃料理菜單，包括醇香四溢烤肉串、牛三寶滷水綜合拼盤、鹽酥雞與他的朋友、媽媽的水餃、老滷脆皮排骨炒飯等。

江振誠還以台灣獨有的三杯文化為發展脈絡，用三杯雞、三杯中卷、三杯杏鮑菇詮釋不同年代的三杯料理，推出三代同堂三杯雞料理；從台灣夜生活文化不可缺少的麻醬涼麵與味增湯發想，將蛋花、貢丸、味噌融入其中，推出三合一黑松露涼麵；不可或缺的主角牛肉麵更是國民美食，以清燉與紅燒牛肉麵為概念，推出青花椒澄清湯四寶牛肉麵與大紅袍炭香紅燒牛肉麵。

▲廚房客家美食。（圖／取自Google地圖）

廚房客家美食

原本8日早上離台的黃仁勳，因故延後，當日中午前往文華東方酒店附近的「廚房客家美食」用餐。該餐廳主打客家菜，吃得客家小炒、客家封肉、薑絲大腸等經典菜色，而一些台灣家常菜也會出現在菜單，例如白斬雞、蒼蠅頭、沙茶牛肉、宮保雞丁等。由於料理不會過度油膩或死鹹，網路評價也不錯，在Google店家上有4.2顆星。

▲連黃仁勳都愛的台北美食捷運地圖。（圖／台北市政府觀光傳播局提供）※點圖放大

至於台北市政府觀光傳播局日前也整理出「連黃仁勳都愛的台北美食地圖」，從經典名店「犂園湯包館」、「富霸王豬腳」、「老撈麻辣火鍋」，到夜市美味「圓環邊蚵仔煎」、「豆花莊」、「詹記水果」，還有超難訂位的私廚料理「春韭」、「鄒記食舖」， 包括台北4個夜市、18間餐廳小吃。