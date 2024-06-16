親揭「黑山」真面目！巴爾小鎮美如詩畫　搭公主遊輪免費接駁即達

▲蒙特內哥羅(Montenegro)的Monte是山，negro指的是黑色，因此又稱黑山共和國。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／蒙特內哥羅報導

蒙特內哥羅(Montenegro)直譯黑色的山，因此又稱黑山共和國，坐落於歐洲巴爾幹半島西南部、亞德里亞海東岸，搭乘公主遊輪最新的太陽公主號前往地中海，航程中將停留黑山的巴爾(Bar)，購買岸上觀光或搭接駁車，就能一窺她神秘而迷人的面貌。

▲▼搭乘太陽公主號前往地中海，航程中將停留黑山的巴爾(Bar)，購買岸上觀光或搭接駁車，就能一窺她神秘而迷人的面貌。（圖／記者彭懷玉攝）



黑山共和國對台灣人來說十分陌生，就連Google也幾乎找不到資料，其實她就緊鄰克羅埃西亞，知名度雖不高，山海交織、如詩如畫的風景令人神往，一般大眾會往科特 (Kotor) 跑，而巴爾(Bar)小鎮則以老城區為觀光核心，從港口搭接駁車約10分鐘即可到達。

▲▼「Fortress Old Bar」在堅固城牆包圍的堡壘中，保留過去的宮殿、天主教、東正教教堂以及清真寺，沿途探秘，會來到可以眺望整座山城的鐘樓。（圖／記者彭懷玉攝）



若有機會前往巴爾(Bar)，建議可先來到舊城區頂端的「Fortress Old Bar」，在堅固城牆包圍的堡壘中，保留過去的宮殿、天主教、東正教教堂以及清真寺，沿途探秘，會來到可以眺望整座山城的鐘樓，放眼望去是家家戶戶的磚紅屋頂，與奇特山巒交織出獨特風光，宛如走進明信片中，美得令人心曠神怡。

▲巴爾(Bar)小鎮以老城區為觀光核心。（圖／記者彭懷玉攝）



「Fortress Old Bar」是一座兼具文化和歷史的古蹟，對考古有興趣的旅客，其內還有一處博物館，讓考古迷細細發掘，成人門票僅5歐元、孩童1歐元，由於佔地4公頃，整體拍照、遊逛下來，大約需要2-3小時。

▲▼沿著古樸的鵝卵石街道拾階而上，四周林立各式餐館、咖啡廳和紀念品店。（圖／記者彭懷玉攝）



巴爾(Bar)老城區擁有逾2千年歷史，處處洋溢著中古世紀的氛圍，沿著古樸的鵝卵石街道拾階而上，四周林立各式餐館、咖啡廳和紀念品店，逛累了，不妨選間咖啡廳坐下來歇腳，點杯當地特色的石榴汁，享受別於其他歐洲城市的靜謐時光。同時，黑山屬於地中海國家，周圍環繞著2000多年歷史的橄欖樹林，黑山沿海地區的巴爾產出品質優良的橄欖油。

▲▼巴爾(Bar)港口風光明媚；搭公主遊輪免費接駁車到新城區港口拍攝太陽公主號。（圖／記者彭懷玉攝）



實際上，巴爾(Bar)港口離市區並不遠，假使想到另一頭拍攝太陽公主號，公主遊輪有提供碼頭到新城區的免費接駁車服務，每20分鐘一班，最晚需在當日下午4點半前搭末班車返回碼頭，而從新城區走到舊城區，也差不多10分鐘步行時間，想透過搭遊輪探索小鎮巴爾並不難。

▲▼公主遊輪有提供定時的免費接駁車服務，最晚需在當日下午4點半前搭末班車返回港口；搭公主遊輪可以愜意地一次遊覽多國。（圖／記者彭懷玉攝）



公主遊輪亞洲行銷公關副理高得瑋透露，科特 (Kotor) 是一般旅客造訪黑山共和國的主要觀光城市，但因大型遊輪無法停靠，需使用接駁船，所以公司決定改停巴爾。

寧謐氣息不若其他城市的觀光化，是巴爾獨有的魅力。若民眾想深度探索黑山共和國，除了跟旅行社報名行程，雖說黑山並不屬歐盟國，也不在申根區內，但就如同其它申根國家，持中華民國護照都能免簽入境，並能在黑山共和國合法停留90天以內，當地使用歐元付款。