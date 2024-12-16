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王品牛排、陶板屋限時請吃海鮮盤！條件快看

▲▼王品牛排。（圖／王品提供）

▲王品牛排、陶板屋年末推出最新限時優惠。（圖／王品提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接歲末約會潮，王品集團旗下「王品牛排」、「陶板屋」即日起推出全新菜單，同步祭出到店消費2客套餐並拍照打卡，分別送「爐烤地中海海鮮盤」、「焗烤扇貝海鮮名物」等限時優惠。

王品牛排推出全新「帶骨酥烤牛小排」，特選牛隻第6至第8對肋骨，直火烘烤至5分熟，且盛裝在加熱至250度的高溫瓷盤，再淋上香料熱黃油和洋蔥肉汁，刨上清香檸檬皮，口感超豐富；「王品牛小排」則是經典再升級，牛小排經過20多種蔬菜及香料調味，再以250度高溫烘烤，鎖住肉汁並維持軟嫩口感，搭配主廚特製的蜜蘋果花，風味更豐富。

即日起至12月31日前只要到王品牛排門市消費2客套餐，並拍照上傳個人社群，即可免費吃「爐烤地中海海鮮盤」1份。

▲▼王品牛排。（圖／王品提供）

▲陶板屋推出逾10道新菜。

主打和風洋食的「陶板屋」將於12月17日起推出逾10道新菜，其中，新主餐「濃い牛排湯咖哩」使用香料和高湯熬煮出清爽咖哩湯汁，搭配經過舒肥處理的牛排，口感軟嫩多汁；「贅沢鮭魚烤飯」則是香脆烤飯搭配鮭魚；人氣主餐「香蒜瓦片牛排」也升級，牛排吸收昆布柴魚後經烘烤鎖住肉汁，配菜新增漬洋蔥及酥炸玉米，套餐價668元可品嚐7道料理。

12月19日起至2025年1月24日前凡到陶板屋消費2客套餐，並於個人社群拍照打卡標註「#陶板屋和風洋食」，且主動出示給店員，即可免費吃「焗烤扇貝海鮮名物」1份。

▲三商巧福原汁牛肉麵。（圖／三商巧福提供）

▲三商巧福周年慶優惠只到12月18日。（圖／三商巧福提供）

另，牛肉麵連鎖品牌「三商巧福」則推周年慶優惠，至12月18日前原價165元的原汁牛肉麵特價109元，現省56元；紅燒排骨飯也只要109元（原價135元）；3款套餐加碼推優惠，分別是原汁牛肉麵／紅燒排骨飯+中杯飲料特價135元，原汁牛肉麵／紅燒排骨飯+芝麻牛蒡絲特價145元，原汁牛肉麵／紅燒排骨飯+韓國泡菜+中杯飲料，特價155元。

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