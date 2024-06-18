ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

河口湖5間絕美富士山景飯店！房內看逆富士全景　還有私人風呂

▲▼虹夕諾雅富士。（圖／Klook提供）

▲虹夕諾雅富士是日本首座豪華露營度假村。（圖／Klook提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

到河口湖看富士山是現在最受歡迎的赴日旅遊行程，能在房裡就獨享富士山景的飯店更是一房難求。旅遊電商Klook就推薦5間最受歡迎的富士山景觀飯店，房內就能欣賞逆富士全景，或在私人風呂邊泡湯邊遠眺湖光山色，都是到河口湖不可錯過的體驗。

1. 虹夕諾雅富士飯店 
五星級的「虹夕諾雅富士飯店」，是日本首座豪華露營度假村，不僅每間房間皆有令人心之嚮往的超大獨立露台，可將富士山全景與河口湖風光盡收眼底，由於鄰近富士山北麓的地理優勢，提供旅客許多獨特的戶外體驗，包含森林散步、露營、瑜珈等，輕鬆入住享受大自然的千變萬化。

▲▼秀峰閣湖月。（圖／Klook提供）

▲▼秀峰閣湖月。

▲▼秀峰閣湖月。（圖／Klook提供）

2. 秀峰閣湖月
2023年全新裝修的「秀峰閣湖月」，所有房型都面向富士山，對面更是知名的楓葉季紅葉迴廊；不僅設有無邊際感的富士山景觀足浴露台，下午3時至6時還提供Happy Hour免費飲品，不管是一邊泡足浴或品咖啡都能飽覽無敵富士山山景。

▲▼馥府 河口湖。（圖／Klook提供）

▲馥府 河口湖。

3. 馥府 河口湖 
「馥府 河口湖」擁有綠意盎然的的木質調設計，營造舒心放鬆氛圍。房間不僅配有玻璃陽台可欣賞富士山美景，更有私人露天風呂，讓旅客在房內即可邊泡湯，邊眺望富士山與河口湖的美景。

▲▼湖山亭產屋。（圖／Klook提供）

▲▼湖山亭產屋。

▲▼湖山亭產屋。（圖／Klook提供）

4. 湖山亭產屋
「湖山亭產屋」從禪意大廳到房內榻榻米設計，充滿濃厚的日式風情，除了擁有正對富士山的無敵景觀，更提供4種溫泉浴場，包括室外和室內浴池、寢湯、座湯及桑拿等，部分房間還配有私人露天風呂，讓旅客沉浸於溫泉的同時，飽覽富士山倒映於河口湖的迷人景色，晚餐則有A5和牛火鍋或懷石料理供選擇。

▲▼拉維斯塔富士河口湖度假村。（圖／Klook提供）

▲拉維斯塔富士河口湖度假村。

5. 拉維斯塔富士河口湖度假村
擁有南法普羅旺斯風情的「拉維斯塔富士河口湖度假村」，外觀採用法國城堡設計，幾乎所有房型皆能看到富士山與河口湖的美景，部分房間亦配有私人露天溫泉浴池及陽台。除了大浴場，更設有可預約的免費湯屋，每間風格獨特，包括竹風呂、紅磚風呂、石風呂和椅子式岩盤浴等供旅客選擇。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 日本旅遊 飯店旅館 富士山 關東旅遊 星級飯店 度假旅館 亞洲旅遊 國外特色系列

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

移美山東妞遊蘭嶼開車掉水溝　見台人徒手抬車5秒脫困驚呆

推薦閱讀

北市2紫花開！竹子湖享「花景第1排」

北市2紫花開！竹子湖享「花景第1排」

學生證對中「130」任2碼牛排免費吃

學生證對中「130」任2碼牛排免費吃

百年皇宮裡喝咖啡！開箱泰國首間咖啡館

百年皇宮裡喝咖啡！開箱泰國首間咖啡館

河口湖5間絕美富士山景飯店懶人包

河口湖5間絕美富士山景飯店懶人包

高雄必比登熄燈後改名重新出發

高雄必比登熄燈後改名重新出發

新亮點！草屯雙十吊橋砸3千萬新增照明美化

新亮點！草屯雙十吊橋砸3千萬新增照明美化

珍煮丹最新狗狗聯名手搖杯超Q！

珍煮丹最新狗狗聯名手搖杯超Q！

函館菓子工坊宣布撤出台灣

函館菓子工坊宣布撤出台灣

超商限定開賣現烤「香蒜鮮奶厚片」

超商限定開賣現烤「香蒜鮮奶厚片」

藏壽司消費不限金額都9折

藏壽司消費不限金額都9折

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

身分證拿出來！1地區鄉親免費玩樂園

藏壽司消費不限金額都9折

辻利茶舗最新3款甜品1門市限定吃

河口湖5間絕美富士山景飯店懶人包

龜吼漁港4.3星海鮮餐廳觀海視野滿分

珍煮丹最新狗狗聯名手搖杯超Q！

置身造船廠裡的「海景咖啡BAR」

沖繩最新「叢林主題公園」2025夏天開幕

六福莊「非洲探險島」7／1開幕！

漫畫博物館藏「義式冰淇淋」大排長龍

熱門行程

最新新聞更多

北市2紫花開！竹子湖享「花景第1排」

學生證對中「130」任2碼牛排免費吃

百年皇宮裡喝咖啡！開箱泰國首間咖啡館

河口湖5間絕美富士山景飯店懶人包

高雄必比登熄燈後改名重新出發

新亮點！草屯雙十吊橋砸3千萬新增照明美化

珍煮丹最新狗狗聯名手搖杯超Q！

函館菓子工坊宣布撤出台灣

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366