河口湖5間絕美富士山景飯店！房內看逆富士全景　還有私人風呂

▲虹夕諾雅富士是日本首座豪華露營度假村。（圖／Klook提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

到河口湖看富士山是現在最受歡迎的赴日旅遊行程，能在房裡就獨享富士山景的飯店更是一房難求。旅遊電商Klook就推薦5間最受歡迎的富士山景觀飯店，房內就能欣賞逆富士全景，或在私人風呂邊泡湯邊遠眺湖光山色，都是到河口湖不可錯過的體驗。

1. 虹夕諾雅富士飯店

五星級的「虹夕諾雅富士飯店」，是日本首座豪華露營度假村，不僅每間房間皆有令人心之嚮往的超大獨立露台，可將富士山全景與河口湖風光盡收眼底，由於鄰近富士山北麓的地理優勢，提供旅客許多獨特的戶外體驗，包含森林散步、露營、瑜珈等，輕鬆入住享受大自然的千變萬化。

▲▼秀峰閣湖月。





2. 秀峰閣湖月

2023年全新裝修的「秀峰閣湖月」，所有房型都面向富士山，對面更是知名的楓葉季紅葉迴廊；不僅設有無邊際感的富士山景觀足浴露台，下午3時至6時還提供Happy Hour免費飲品，不管是一邊泡足浴或品咖啡都能飽覽無敵富士山山景。

▲馥府 河口湖。



3. 馥府 河口湖

「馥府 河口湖」擁有綠意盎然的的木質調設計，營造舒心放鬆氛圍。房間不僅配有玻璃陽台可欣賞富士山美景，更有私人露天風呂，讓旅客在房內即可邊泡湯，邊眺望富士山與河口湖的美景。

▲▼湖山亭產屋。

4. 湖山亭產屋

「湖山亭產屋」從禪意大廳到房內榻榻米設計，充滿濃厚的日式風情，除了擁有正對富士山的無敵景觀，更提供4種溫泉浴場，包括室外和室內浴池、寢湯、座湯及桑拿等，部分房間還配有私人露天風呂，讓旅客沉浸於溫泉的同時，飽覽富士山倒映於河口湖的迷人景色，晚餐則有A5和牛火鍋或懷石料理供選擇。

▲拉維斯塔富士河口湖度假村。

5. 拉維斯塔富士河口湖度假村

擁有南法普羅旺斯風情的「拉維斯塔富士河口湖度假村」，外觀採用法國城堡設計，幾乎所有房型皆能看到富士山與河口湖的美景，部分房間亦配有私人露天溫泉浴池及陽台。除了大浴場，更設有可預約的免費湯屋，每間風格獨特，包括竹風呂、紅磚風呂、石風呂和椅子式岩盤浴等供旅客選擇。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）