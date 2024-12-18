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手搖飲「2大飲品買1送1」　限時2周外送享優惠

▲▼Mr.Wish光果茶。（圖／Mr.Wish提供）

▲Mr.Wish祭出2大飲品買1送1優惠活動。（圖／Mr.Wish提供）

記者蕭筠／台北報導

聖誕歲末將至，鮮果手搖飲品牌「Mr.Wish」祭出限時2周「2大飲品買1送1」活動，只要使用指定外送平台即享優惠。

Mr.Wish即日起至12月31日限時14天推「2大飲品買1送1」，品項包括「鮮粒百香綠」、「光果茶」可享「同品項買1送1」優惠，最高買5送5，限大杯，數量有限、送完為止，提醒須使用外送平台「Uber Eats」下單即享優惠。

「光果茶」是選用百香結合鮮榨檸檬原汁、柳橙、紅蘋果與金桔，一杯就能喝到超濃郁果香；「鮮粒百香綠」則是百香果和搭配茉香綠茶的組合。

▲▼CoCo日焙珍珠鮮奶茶。（圖／CoCo提供）

▲CoCo日焙珍珠鮮奶茶今天買1送1。（圖／CoCo提供）

另外，CoCo今周三好友日祭出「大杯日焙珍珠鮮奶茶買1送1」活動，2杯下殺80元，換算下來單杯只要40元，且糖度、冰量可任選，限時1天開放於官方LINE領券，每人最多可獲2張，限於都可訂線上點單平台使用，也可直接使用你訂點單平台享優惠，優惠以自取為主、須於今日使用完畢，數量有限、送完為止，部分門市則不參與此活動。

日焙珍珠鮮奶茶是嚴選來自日本鹿兒島焙茶結合香濃鮮奶茶，再加入Q彈蜜珍珠，熱熱喝也超合適。

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