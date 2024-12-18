萬波聯名飛天小女警！「夢幻飲料杯+限量娃娃盲盒」快看

記者蕭筠／台北報導

繼可不可聯名《玩具總動員》後，手搖飲品牌「萬波島嶼紅茶」也找來美國人氣卡通《飛天小女警》合作，不僅推出2款限定飲料杯，更打造限量「磁吸牽手絨毛娃娃盲盒」，除了花花、泡泡、毛毛3大人氣角色外，還有隱藏版壞蛋魔人啾啾款式，全台限量3500盒。

▲萬波找來飛天小女警聯名。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲4款限定杯膜。

▲新品「蜜柑烏龍」同步上市。

「萬波X飛天小女警」推出一系列聯名，有2款限定飲料杯，其中「飛天小女警款」看得到3人氣角色花花、泡泡、毛毛的可愛模樣，搭配使用英文呈現的經典台詞「糖、香料、一切美好的事物」，粉色杯身吸睛度十足，而「反派款」則是經典大魔王「魔人啾啾」和只想成為壞蛋的「阿米巴幫」組合，12月20日起正式上市，還有4款限定杯膜。

同步推出新品「蜜柑烏龍」，選用台灣在地水果「茂谷柑」搭配黃金烏龍調配而成，口感厚且甘醇，售價55元起，上市前3天（12月20日至12月22日）可享「大杯現折10元」優惠，每門市每日限量100杯，提醒甜度冰量須為萬波推薦「微糖少冰」才可享折扣。

▲▼磁吸牽手絨毛娃娃盲盒有各自的小配件超可愛。

此外，更打造限量「磁吸牽手絨毛娃娃盲盒」，有花花、泡泡、毛毛再加上隱藏版魔人啾啾共4款，娃娃不僅可以當掛飾外，每個角色的手部都有磁力設計，讓角色們可以互相牽手，甚至還推出超可愛配件包括太陽眼鏡、專屬小包包以及珍珠奶茶，想互相搭配都沒問題。

萬波限定飛天小女警娃娃盲盒將於2025年1月10日於全門市開賣，只要購買「大杯蜜柑烏龍」即可以390元加購1個，單筆限購1個，全台限量3500盒包括花花、泡泡、毛毛3角色各限量1000個，魔人啾啾500個，各門市數量有限、售完為止。

▲飛天小女警紅包袋只送不賣 。

因應春節將至，萬波也推出飛天小女警紅包袋組，明年1月10日起只要消費飲品滿200元即送1包，內含2款紅包袋，送完為止。

▲▼「可不可X玩具總動員」聯名。

「可不可熟成紅茶X玩具總動員」則找來迪士尼皮克斯經典動畫《玩具總動員》聯名，以日系昭和年代的星際宇宙派對作為主題，推出10款限定杯身，包括2款中杯的綜合版，以及8款大杯有卡蹦公爵、巴斯光年、胡迪、熊抱哥、三眼怪、火腿豬+抱抱龍、蛋頭先生與蛋頭太太、彈簧狗。

還打造4款限定杯膜，看得到人氣角色搭配浩瀚無垠的宇宙背景，12月19日於全門市上市，只要購買飲品即可獲得，數量有限、售完為止。

▲▼「可不可X玩具總動員」聯名開箱。（圖／記者蕭筠攝）

加碼推出6款玩具總動員系列周邊，包括「不鏽鋼造型公仔吸管杯700ml 」、「透明造型公仔吸管杯700ml」，2款吸管杯上皆搭配搞怪的三眼怪公仔，杯身也是滿滿三眼怪圖案，可愛爆表。

「鑰匙圈飲料提袋」則有4角色選擇，包括「三眼怪」、「熊抱哥」、「抱抱龍」及「火腿豬」，收納起來的大頭造型可以當作鑰匙圈使用，打開後秒變飲料提袋，實用性超高，且每款提袋還搭配精緻刺繡。

還有「玩偶收納購物提袋」、「帆布托特袋」以及「滑鼠墊（共3款）」，以上周邊只要消費滿100元即可以最低268元起加價獲得，12月19日起限量開賣。

▲玩具總動員系列別針盲包有7款造型隨機出貨。

為歡慶新品上市，12月19日起只要於門市消費滿額（會員200元、一般消費者250元）即可獲得「玩具總動員系列別針盲包」，一共有巴斯光年、胡迪、三眼怪、熊抱哥、抱抱龍、彈簧狗、火腿豬共7款造型，數量有限、送完為止，每人每筆限送1次，隨機不挑款不累贈。