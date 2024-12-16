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3萬發「淡水跨年煙火」20:25施放！6大特殊造型、4篇章一次看

▲「閃耀新北 1314跨河煙火」將於12月31日20時25分璀璨天際。（圖／新北市高灘處提供）

▲「閃耀新北 1314跨河煙火」將於12月31日20時25分率先登場。（資料圖／新北市高灘處提供）

記者彭懷玉／台北報導

全台最早的跨年煙火在新北淡水！「閃耀新北 1314跨河煙火」將於12月31日20點25分在淡水河上空登場，共施放3萬發、長達13分14秒的花火秀。今年將有水中爆破、千輪煙火、星光等特殊造型，串連出長達1公里的視覺盛宴，高灘處指出，目前已在進行相關前置作業。

「閃耀新北 1314跨河煙火」今年舉辦第四屆，因跨河煙火受淡水河口潮汐及氣候影響，新北市府與煙火專業團隊藉由淡江大橋的構台及平台船，打造台灣唯一橫跨淡水河，串接淡水八里長達1公里的煙火秀。

▲「閃耀新北 1314跨河煙火」將於12月31日20時25分璀璨天際。（圖／新北市高灘處提供）

▲今年以市徽紅、黃、藍、綠幸運花色描繪四大篇章。（模擬圖／新北市高灘處提供）

新北市高灘處處長黃裕斌表示，「閃耀新北 1314跨河煙火」今年以淡江大橋為背景，以淡水河為舞台，將所有的煙火彈佈置於5處平台船施放點，今年以市徽紅、黃、藍、綠幸運花色描繪四大篇章，分別是「暮日金色落霞水岸」、「碧海星波 潮藍映輝」、「翠綠山林 綠嶺蘊風」、「多元共融 星空夜祈」。

不只如此，除了增加稀有的藍色及綠色煙火外，再推出海上6大特殊造型煙火，包括難得一見的雙尺玉空中齊發、水中爆破、千輪煙火、星光煙火、五色牡丹和五彩落葉等，打造獨具一格的新北限定煙火。

▲「閃耀新北 1314跨河煙火」將於12月31日20時25分璀璨天際。（圖／新北市高灘處提供）

▲高灘處派員至高雄港清點煙火彈體。（圖／新北市高灘處提供）

高灘處補充，目前市府與煙火專業團隊正準備煙火前置作業，在每一環節皆經過縝密的設計與協作，包含彈體清點載運、組裝及施放場地警戒佈置、工作人員安全防護措施，並安排24小時保全人員進行安全維護。

而在12月29日至12月31日期間，淡江大橋周邊進行煙火平台船佈置，屆時請行經的船隻慢行及注意安全，12月31日晚間6點至10點將進行煙火戒護管制，須保持淡江大橋周邊河面淨空並禁止船隻靠近通行，以確保安全。

關鍵字： 新北市旅遊 淡水旅遊 閃耀新北 1314跨河煙火 跨年煙火

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