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東京免費「賞楓」景點！楓紅下野餐超浪漫　還能順遊吉卜力美術館

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼東京免費賞紅葉景點！楓葉樹下野餐超浪漫　畫面美得像幅油畫。（圖／部落客周花花提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者蘇相云

東京賞紅葉景點！推薦大家搭JR來吉祥寺「井之頭公園」，這裡是不需要門票的免費東京景點，還可以自己買食物來楓葉樹下野餐，生活機能便利的吉祥寺，周邊的景點美食都很多，要逛街購物、採買伴手禮的話，物價也相對便宜。

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井之頭公園交通
「井之頭公園」是位在東京都武藏野市和三鷹市的都立公園，從JR吉祥寺站南口出來，約步行350公尺、5分鐘左右即可抵達；和吉祥寺較熱鬧的商店街、百貨公司、美食餐廳是不同邊，但兩者相距也不遠。建議可以安排個吉祥寺一日遊，吉祥寺絕對值得多花點時間停留，這次我第四次來吉祥寺，還是覺得非常喜歡。

▲▼東京免費賞紅葉景點！楓葉樹下野餐超浪漫　畫面美得像幅油畫。（圖／部落客周花花提供）

附近景點美食
吉祥寺的美食餐廳非常多，不少知名連鎖店在這裡也有分店，排隊人潮會相對較少。我私心推薦的美食是「いせや 總本店」，串燒一串只要100円（約台幣21元）起，便宜又好吃每次都會點整桌；附近較有名的景點為，宮崎駿迷一定會朝聖的「三鷹之森吉卜力美術館」，想去的人記得提前預約訂票。

▲▼東京免費賞紅葉景點！楓葉樹下野餐超浪漫　畫面美得像幅油畫。（圖／部落客周花花提供）

秋天紅葉楓葉
從JR吉祥寺站方向走進公園，馬上就能看到滿滿紅葉，很多日本人都會在楓葉樹下野餐，傍晚時分的氣氛更顯無比浪漫，畫面好美像是油畫似的。

▲▼東京免費賞紅葉景點！楓葉樹下野餐超浪漫　畫面美得像幅油畫。（圖／部落客周花花提供）

▲▼東京免費賞紅葉景點！楓葉樹下野餐超浪漫　畫面美得像幅油畫。（圖／部落客周花花提供）

▲而這裡最美的賞紅葉景點在「井之頭池」，池畔的任何一個位置望出去都超美。

▲▼東京免費賞紅葉景點！楓葉樹下野餐超浪漫　畫面美得像幅油畫。（圖／部落客周花花提供）

▲▼東京免費賞紅葉景點！楓葉樹下野餐超浪漫　畫面美得像幅油畫。（圖／部落客周花花提供）

▲「井之頭池」浪漫的水面倒影。

▲▼東京免費賞紅葉景點！楓葉樹下野餐超浪漫　畫面美得像幅油畫。（圖／部落客周花花提供）

▲▼東京免費賞紅葉景點！楓葉樹下野餐超浪漫　畫面美得像幅油畫。（圖／部落客周花花提供）

▲▼東京免費賞紅葉景點！楓葉樹下野餐超浪漫　畫面美得像幅油畫。（圖／部落客周花花提供）

▲▼東京免費賞紅葉景點！楓葉樹下野餐超浪漫　畫面美得像幅油畫。（圖／部落客周花花提供）

▲來這裡賞紅葉，其實也不需要提前規劃什麼路線，沿著池畔隨興散著步，葉子哪裡紅就往哪裡走，大自然的美景會引導你該前進的方向。

▲▼東京免費賞紅葉景點！楓葉樹下野餐超浪漫　畫面美得像幅油畫。（圖／部落客周花花提供）

▲一直都很喜歡吉祥寺悠閒的生活氛圍，不同季節來有著不同風景，秋天來東京想要愜意賞楓，非常推薦這裡。

▲▼東京免費賞紅葉景點！楓葉樹下野餐超浪漫　畫面美得像幅油畫。（圖／部落客周花花提供）

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關鍵字： 井之頭公園 日本旅遊 國外特色系列 達人旅遊 旅遊情報 周花花

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