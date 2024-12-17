沒補助掀退訂潮！花蓮旅宿業提4訴求救觀光　嘆：今年已損數十億

▲花蓮觀光至403地震後至今仍未恢復。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

觀光署日前宣布花蓮旅遊補助用罄，12月14日是最後一天，對花蓮旅宿業來說不啻為一大打擊。1111人力銀行今（17日）舉辦「振興花蓮觀光公聽會」，邀集花蓮旅宿業者與中央政府相關單位共同研商，盼取得共識能救花蓮觀光。花蓮旅館公會理事長張琄菡直言，中央宣布補助將結束當天，就掀起退訂潮，原本還有4成住房率，直接剩下1成多，她也提出4大訴求，期盼中央能正視。

根據1111人力銀行統計，今年1至11月花蓮旅宿業業績與2023年相比減少77.5%，主要原因包括地震、颱風，加上交通疑慮，以及國人偏愛出國，加上國際旅客減少，都成為影響主因。

▲七星潭沿岸有許多民宿林立。（圖／記者蔡玟君攝）

花蓮旅館公會理事長張琄菡直言，403地震至今，花蓮旅宿業損失粗估有數十億，原本在先前補助下有小幅回升，然而隨著補助結束，開始掀起退訂潮，幾乎是宣布補助要停的當天就開始，「當我們通知旅客接下來沒有補助時，許多旅客就回應『沒補助那我就不去了』，對花蓮旅宿業來說無疑是雪上加霜。」從數據來看，原本觀察12月平均住宿率能到4成，現在僅剩1成5左右。

張琄菡也表示，目前從補助結束後到明年過年，預訂率不到2成，過年期間以往同時期可能會接到100通電話，但現在留電話的只剩下20通，問得慢、訂得也慢。

▲旅宿業希望可以加大國際宣傳花蓮力度。（圖／記者蔡玟君攝）

透過此次公聽會她也提出4大訴求，首先是「營運部分支持補貼」，張琄菡表示，補助結束後業者也知道要面對正常營運的部分，但希望中央能針對人力經營成本等能夠有補助；其次是「國際級景點完善」，花蓮並非只有太魯閣，如玉里的「板塊交界帶」是只有台灣與冰島才有的獨特景點，如果能儘速完善，對國際客也能有吸引力。

第三，希望加大國際宣傳力度，改變外界對花蓮印象，「即使我們有地震，但仍然是很安全的地方」，她認為應該檢視環境旅遊安全，並藉此吸引國際客；最後，希望能穩定藍色公路的發展，目前航港局針對船商有8成補助，但仍沒有業者有意願承接，張琄菡說，花蓮旅宿業者都願意與船商做元件組合的配合，讓船商也能獲利，但希望中央能居中協調穩定這條航線，不僅是一個交通選擇，也能成為備案。

▲在地業者都期盼花蓮觀光能儘速恢復。（圖／記者蔡玟君攝）

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐則認為，現在花蓮觀光發展困境最大問題是交通，如何提供穩定的交通選擇是一大挑戰，他也表示，希望中央能繼續協助補助花蓮旅宿業，透過數據來看，花蓮每天可提供1.6萬間客房供旅客入住，一個月就是48萬間，而從6月到12月14日補助期間，累積補助房間數約為70萬間，若平均至每個月來看，每個月約10萬間，等於花蓮這7個月平均住宿率約18%，還是有補助才有，因此希望中央能補助，幫助業者再撐過半年。