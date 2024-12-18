定食8吃得到黃仁勳最愛川菜「蒼蠅頭」　皇城老媽3款聯名新品開賣

▲定食8與皇城老媽合推3款聯名定食。（圖／爭鮮提供）

記者黃士原／台北報導

繼台中老井燒肉之後，定食8在歲末與知名四川餐廳「皇城老媽」聯名合作，推出3道聯名定食，同時還能吃到黃仁勳最愛川菜「蒼蠅頭」。

皇城老媽是台北知名四川餐廳，創辦人鄭文強擁有超過30年的餐飲經驗，還是AI教父黃仁勳最愛菜色「蒼蠅頭」的研發者。這次定食8與鄭文強合作，推出3款聯名定食，分別是椒香酸菜魚拉麵、川味春雨水煮牛及薑燒蝦仁牛丼。

▲椒香酸菜魚拉麵。（圖／爭鮮提供）

▲川味春雨水煮牛。（圖／爭鮮提供）

椒香酸菜魚拉麵使用雞白高湯，並加入多種亞洲香料及東北風味酸菜熬製湯頭，再以香辣油及花椒提味，並搭配酥炸魚塊及黃金鮮蝦雲吞；川味春雨水煮牛選用軟嫩牛肉片，再以花椒、胡椒、辣椒調味，並搭上Q彈日式冬粉、清爽豆芽菜。

▲薑燒蝦仁牛丼定食。（圖／爭鮮提供）

薑燒蝦仁牛丼定食以彈牙的蝦仁及軟嫩多汁的帶油胸腹肉為主角，加入特製薑燒醬汁，再搭配蒼蠅頭提味，提升了整碗丼飯的層次感。蒼蠅頭除了以佐菜附加在薑燒蝦仁牛丼定食、川味春雨水煮牛外，也可單點。

定食8同時推出全新單點小食「鮮蝦黃金雲吞」，以及「莓好雙餡泡芙」、「杏仁豆腐」以及「山楂蓮霧特調」等飲品甜點選項，同時也有超值組合價方案，「山楂蓮霧特調+鮮蝦黃金雲吞」組合價128元，點購「莓好雙餡泡芙」及「杏仁豆腐」搭配「濃厚系奶茶」皆享有88元組合價。

▲日本橋海鮮辻半以日本套餐為概念，新推頂奢主廚御膳。（圖／記者黃士原攝）

另外，日本橋海鮮辻半以日本套餐為概念，新推頂奢主廚御膳，套餐內容除了縮小版的海膽海鮮珠寶盒外，還有開胃前菜（山葵章魚、柚香脆藕、龍蝦沙拉）、鱈魚嫩肝海苔揚、旬刺身黑鮪盛合、海膽迷你海鮮珠寶盒、松葉蟹野菜天婆羅，以及甜點宇治抹茶布丁佐金。整套價格1499元。