ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

定食8吃得到黃仁勳最愛川菜「蒼蠅頭」　皇城老媽3款聯名新品開賣

▲定食8吃得黃仁勳最愛川菜「蒼蠅頭」　皇城老媽3款聯名定食開賣。（圖／爭鮮提供）

▲定食8與皇城老媽合推3款聯名定食。（圖／爭鮮提供）

記者黃士原／台北報導

繼台中老井燒肉之後，定食8在歲末與知名四川餐廳「皇城老媽」聯名合作，推出3道聯名定食，同時還能吃到黃仁勳最愛川菜「蒼蠅頭」。

皇城老媽是台北知名四川餐廳，創辦人鄭文強擁有超過30年的餐飲經驗，還是AI教父黃仁勳最愛菜色「蒼蠅頭」的研發者。這次定食8與鄭文強合作，推出3款聯名定食，分別是椒香酸菜魚拉麵、川味春雨水煮牛及薑燒蝦仁牛丼。

▲定食8吃得黃仁勳最愛川菜「蒼蠅頭」　皇城老媽3款聯名定食開賣。（圖／爭鮮提供）

▲椒香酸菜魚拉麵。（圖／爭鮮提供）

▲定食8吃得黃仁勳最愛川菜「蒼蠅頭」　皇城老媽3款聯名定食開賣。（圖／爭鮮提供）

▲川味春雨水煮牛。（圖／爭鮮提供）

椒香酸菜魚拉麵使用雞白高湯，並加入多種亞洲香料及東北風味酸菜熬製湯頭，再以香辣油及花椒提味，並搭配酥炸魚塊及黃金鮮蝦雲吞；川味春雨水煮牛選用軟嫩牛肉片，再以花椒、胡椒、辣椒調味，並搭上Q彈日式冬粉、清爽豆芽菜。

▲定食8吃得黃仁勳最愛川菜「蒼蠅頭」　皇城老媽3款聯名定食開賣。（圖／爭鮮提供）

▲薑燒蝦仁牛丼定食。（圖／爭鮮提供）

薑燒蝦仁牛丼定食以彈牙的蝦仁及軟嫩多汁的帶油胸腹肉為主角，加入特製薑燒醬汁，再搭配蒼蠅頭提味，提升了整碗丼飯的層次感。蒼蠅頭除了以佐菜附加在薑燒蝦仁牛丼定食、川味春雨水煮牛外，也可單點。

定食8同時推出全新單點小食「鮮蝦黃金雲吞」，以及「莓好雙餡泡芙」、「杏仁豆腐」以及「山楂蓮霧特調」等飲品甜點選項，同時也有超值組合價方案，「山楂蓮霧特調+鮮蝦黃金雲吞」組合價128元，點購「莓好雙餡泡芙」及「杏仁豆腐」搭配「濃厚系奶茶」皆享有88元組合價。

▲日本橋海鮮辻半以日本套餐為概念，新推頂奢主廚御膳。（圖／記者黃士原攝）

▲日本橋海鮮辻半以日本套餐為概念，新推頂奢主廚御膳。（圖／記者黃士原攝）

另外，日本橋海鮮辻半以日本套餐為概念，新推頂奢主廚御膳，套餐內容除了縮小版的海膽海鮮珠寶盒外，還有開胃前菜（山葵章魚、柚香脆藕、龍蝦沙拉）、鱈魚嫩肝海苔揚、旬刺身黑鮪盛合、海膽迷你海鮮珠寶盒、松葉蟹野菜天婆羅，以及甜點宇治抹茶布丁佐金。整套價格1499元。

關鍵字： 美食雲 定食8 蒼蠅頭 皇城老媽

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

高雄最美依山臨海「美術館咖啡廳」

高雄最美依山臨海「美術館咖啡廳」

茶湯會聯名SEALOOK飲料杯、周邊來了

茶湯會聯名SEALOOK飲料杯、周邊來了

名字同音「林口圍爐」任一字全桌85折

名字同音「林口圍爐」任一字全桌85折

超商聖誕驚喜「買1送1」！咖啡零食都下殺

超商聖誕驚喜「買1送1」！咖啡零食都下殺

信義區「微點咖啡」12/31熄燈！

信義區「微點咖啡」12/31熄燈！

連鎖麻辣鍋首創16款酒喝到飽

連鎖麻辣鍋首創16款酒喝到飽

深圳啤酒廠舊址改建「瞭望塔咖啡」！

深圳啤酒廠舊址改建「瞭望塔咖啡」！

台南「漫月美行動」7大亮點一次看

台南「漫月美行動」7大亮點一次看

南投4萬坪農場「免費入園」剩5天

南投4萬坪農場「免費入園」剩5天

定食8吃得到黃仁勳最愛川菜「蒼蠅頭」

定食8吃得到黃仁勳最愛川菜「蒼蠅頭」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台灣第一名！2024最繁忙國際航線出爐

五桐號買1送1限時開喝！

手搖飲「珍珠鮮奶茶買1送1」　今日限定每杯40元

花蓮沒補助掀退訂潮！旅宿業提4訴求救觀光

華燈初上取景日料店！

苗栗跨年煙火、逛市集「全免費」！

3萬發「淡水跨年煙火」20:25施放！

歐洲復古風甜點專賣店推薦！

高雄CP值超高銅板價牛肉麵！

王品牛排、陶板屋請吃海鮮盤！

熱門行程

最新新聞更多

高雄最美依山臨海「美術館咖啡廳」

茶湯會聯名SEALOOK飲料杯、周邊來了

名字同音「林口圍爐」任一字全桌85折

超商聖誕驚喜「買1送1」！咖啡零食都下殺

信義區「微點咖啡」12/31熄燈！

連鎖麻辣鍋首創16款酒喝到飽

深圳啤酒廠舊址改建「瞭望塔咖啡」！

台南「漫月美行動」7大亮點一次看

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366