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明年台灣人出國選擇更多！聯航開飛關島、東京　長榮直飛達拉斯

▲▼紐約自由女神像渡輪，曼哈頓天際線，紐約旅遊，美國旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台灣人赴美旅遊持續增長。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

赴美旅遊持續暢旺，美國旅遊推展協會表示，台灣旅客已重返美國前20大客源國，加上達美航空重返台灣，開闢西雅圖直飛航線，其他航空業者也紛紛開航，以及華航期間限定復飛關島直飛航班，帶動赴美觀光熱潮。展望2025年，台美之間也有多條新航線將開航，更方便台灣人到當地旅遊。

美國旅遊推展協會會長唐靜儀表示，根據美國NTTO指出，8月台灣赴美旅客達4.2萬人次，恢復至疫情前水平的94%，重返美國前20大客源國。

▲▼美國旅遊推展協會。（圖／記者蔡玟君攝）

▲美國旅遊推展協會公布明年多條新航線新訊。（圖／記者蔡玟君攝）

展望2025年，有更多台美航線開航好消息。首先，聯合航空將於2025年4月2日起，推出台北至關島每周兩班的直飛航班；7月起，推出「高雄－成田」天天飛的航班，提供台灣南部旅客赴美更便利彈性的規劃。

▲▼聯合航空。（圖／記者蔡玟君攝）

▲聯合航空明年將增加「台北－關島」與「高雄－東京成田」2航線。（圖／記者蔡玟君攝）

同時身為聯合航空台灣區業務總經理的唐靜儀分析，「台北－關島」與「高雄－東京成田」2航線具有不同定位策略。關島屬於放鬆的旅遊目的地，擁有海天一色絕景、悠閒的度假氛圍，從水上活動、免稅購物到精緻飯店都能滿足，旅客也可利用聯合航空從關島開啟跳島之旅，一路玩到夏威夷。

而「高雄－東京成田」則提供南台灣旅客赴美更方便的轉機規劃選擇，透過從東京成田中轉，可延伸至美國內陸多個目的地，如洛杉磯、舊金山、紐約紐華克、丹佛、休士頓等，旅客亦能安排日本、美國雙重目的地的彈性旅遊規劃，不用再遠跑北部。

▲▼長榮航空粉萌機。（圖／記者蔡玟君攝）

▲長榮航空明年開飛「台北－達拉斯」。上圖為近期新推出的彩繪機「粉萌機」。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，長榮航空也宣布自2025年11月3日起，將開飛「台北－達拉斯」航線，每周提供五個來往航班，讓旅客前往德州旅遊更加方便，也有更多元化的航班選擇，加上長榮本就擁有的「台北－休士頓」航線並行，預估將成為台灣人赴德州首選最方便方式。

關鍵字： 長榮航空 聯合航空 美國旅遊 美洲旅遊 關島旅遊 德州旅遊 達拉斯 東京旅遊 日本旅遊

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