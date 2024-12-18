ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

新北優質旅宿出爐！山海民宿、溫泉飯店「39間名單一次看」

▲金瓜石「濦崌四季HERMIT’S LIFE」去年8月新開幕。（圖／記者彭懷玉攝）

▲金瓜石包棟民宿「濦崌四季HERMIT’S LIFE」去年8月開幕。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

「新北市優良旅館及魅力民宿」今（18日）公布！新北市觀旅局邀集專家學者組成專業評鑑團隊，從硬體設備、服務品質等方面進行嚴格評比，今年度一共選出39家優質旅宿。其中，九份、金瓜石一帶包含暮光民宿、濦崌四季、山城逸境、神隱之森、神隱國度民宿等受青睞，旅客訂房時不妨納入清單。

▲板橋凱撒大飯店豪華客房,早餐情境,玫肌養成術住房專案贈獨家限定「茱莉蔻玫瑰系列保養組」。（圖／業者提供）

▲▼板橋凱撒大飯店；八里福朋喜來登酒店。（圖／業者提供）

▲八里福朋喜來登酒店,空軍三重一村園區內的文坊,暮光民宿。（圖／各業者提供）

得獎名單包括：馥都飯店、板橋凱撒大飯店、台北新板希爾頓酒店、陽明山天籟渡假酒店、八里福朋喜來登酒店、私客創旅、白宮行館、歐遊國際連鎖精品旅館、九閣商旅、庭有名旅居文旅、富悅渡假休閒旅館、樂頤飯店、TS MOTEL（鼎帥温泉汽車旅館）、旅行邦尼。

▲八里福朋喜來登酒店,空軍三重一村園區內的文坊,暮光民宿。（圖／各業者提供）

▲金山暮光民宿房間每間皆為海景房。（圖／業者提供）

民宿類則包含：金漫金水、金漫民宿、一畝田民宿、文坊、嶼民宿、眷村1954、暮光民宿、月光石民宿、濦崌四季、樹之城、美好時光民宿、海霞您的家、美人山、酒內民宿、山城逸境、山明水舍民宿、沐石原宿、淡水嶘民宿、虹橋民宿、金山金色陽光民宿、月牙桐海景民宿、神隱之森民宿、神隱國度民宿、逸閒居民宿等，總計39家旅宿受肯定。

得獎旅宿多數集中在山海並陳的金瓜石和九份一帶，觀旅局指出，今年瑞芳區就包辦11間，比去年多了3間。

▲八里福朋喜來登酒店,空軍三重一村園區內的文坊,暮光民宿。（圖／各業者提供）

▲空軍三重一村園區內的文坊民宿。（圖／業者提供）

觀旅局長楊宗珉表示，今年獲選的新北市優良旅館及魅力民宿，皆經過專家學者組成的專業評鑑團隊，從硬體設備、服務品質等方面進行嚴格評比，才脫穎而出，旅客訂房時可以作為參考依據。

關鍵字： 新北市旅遊 新北市優質旅宿 新北市優良旅館及魅力民宿 新北市旅宿 特色民宿 度假旅館 星級飯店

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

推薦閱讀

高雄最美依山臨海「美術館咖啡廳」

高雄最美依山臨海「美術館咖啡廳」

茶湯會聯名SEALOOK飲料杯、周邊來了

茶湯會聯名SEALOOK飲料杯、周邊來了

名字同音「林口圍爐」任一字全桌85折

名字同音「林口圍爐」任一字全桌85折

超商聖誕驚喜「買1送1」！咖啡零食都下殺

超商聖誕驚喜「買1送1」！咖啡零食都下殺

信義區「微點咖啡」12/31熄燈！

信義區「微點咖啡」12/31熄燈！

連鎖麻辣鍋首創16款酒喝到飽

連鎖麻辣鍋首創16款酒喝到飽

深圳啤酒廠舊址改建「瞭望塔咖啡」！

深圳啤酒廠舊址改建「瞭望塔咖啡」！

台南「漫月美行動」7大亮點一次看

台南「漫月美行動」7大亮點一次看

南投4萬坪農場「免費入園」剩5天

南投4萬坪農場「免費入園」剩5天

定食8吃得到黃仁勳最愛川菜「蒼蠅頭」

定食8吃得到黃仁勳最愛川菜「蒼蠅頭」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台灣第一名！2024最繁忙國際航線出爐

五桐號買1送1限時開喝！

手搖飲「珍珠鮮奶茶買1送1」　今日限定每杯40元

花蓮沒補助掀退訂潮！旅宿業提4訴求救觀光

華燈初上取景日料店！

苗栗跨年煙火、逛市集「全免費」！

3萬發「淡水跨年煙火」20:25施放！

歐洲復古風甜點專賣店推薦！

高雄CP值超高銅板價牛肉麵！

王品牛排、陶板屋請吃海鮮盤！

熱門行程

最新新聞更多

高雄最美依山臨海「美術館咖啡廳」

茶湯會聯名SEALOOK飲料杯、周邊來了

名字同音「林口圍爐」任一字全桌85折

超商聖誕驚喜「買1送1」！咖啡零食都下殺

信義區「微點咖啡」12/31熄燈！

連鎖麻辣鍋首創16款酒喝到飽

深圳啤酒廠舊址改建「瞭望塔咖啡」！

台南「漫月美行動」7大亮點一次看

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366