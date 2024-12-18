新北優質旅宿出爐！山海民宿、溫泉飯店「39間名單一次看」

▲金瓜石包棟民宿「濦崌四季HERMIT’S LIFE」去年8月開幕。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

「新北市優良旅館及魅力民宿」今（18日）公布！新北市觀旅局邀集專家學者組成專業評鑑團隊，從硬體設備、服務品質等方面進行嚴格評比，今年度一共選出39家優質旅宿。其中，九份、金瓜石一帶包含暮光民宿、濦崌四季、山城逸境、神隱之森、神隱國度民宿等受青睞，旅客訂房時不妨納入清單。

▲▼板橋凱撒大飯店；八里福朋喜來登酒店。（圖／業者提供）

得獎名單包括：馥都飯店、板橋凱撒大飯店、台北新板希爾頓酒店、陽明山天籟渡假酒店、八里福朋喜來登酒店、私客創旅、白宮行館、歐遊國際連鎖精品旅館、九閣商旅、庭有名旅居文旅、富悅渡假休閒旅館、樂頤飯店、TS MOTEL（鼎帥温泉汽車旅館）、旅行邦尼。

▲金山暮光民宿房間每間皆為海景房。（圖／業者提供）

民宿類則包含：金漫金水、金漫民宿、一畝田民宿、文坊、嶼民宿、眷村1954、暮光民宿、月光石民宿、濦崌四季、樹之城、美好時光民宿、海霞您的家、美人山、酒內民宿、山城逸境、山明水舍民宿、沐石原宿、淡水嶘民宿、虹橋民宿、金山金色陽光民宿、月牙桐海景民宿、神隱之森民宿、神隱國度民宿、逸閒居民宿等，總計39家旅宿受肯定。

得獎旅宿多數集中在山海並陳的金瓜石和九份一帶，觀旅局指出，今年瑞芳區就包辦11間，比去年多了3間。

▲空軍三重一村園區內的文坊民宿。（圖／業者提供）

觀旅局長楊宗珉表示，今年獲選的新北市優良旅館及魅力民宿，皆經過專家學者組成的專業評鑑團隊，從硬體設備、服務品質等方面進行嚴格評比，才脫穎而出，旅客訂房時可以作為參考依據。