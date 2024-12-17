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苗栗溫泉飯店也有跨年煙火！逛40攤市集、看表演「全免費」

▲苗栗溫泉飯店「享沐時光」將於12月31日晚上10點施放180秒煙火秀。（圖／享沐時光提供）

▲苗栗溫泉飯店「享沐時光」將於12月31日晚上10點施放180秒煙火秀。（圖／享沐時光提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

即將和2024年告別，全台各縣市迎來跨年煙火，而苗栗就有溫泉飯店施放180秒花火秀，還有文創市集、餐車等開放民眾免費逛。不只如此，苗栗合法露營區祭出跨年玩法，不用往雙北擠也能享受濃郁節慶氣氛。

▲苗栗溫泉飯店「享沐時光」將於12月31日晚上10點施放180秒煙火秀。（圖／享沐時光提供）

▲180秒煙火秀將在千坪廣的戶外大草坪上施放。

「享沐時光」溫泉飯店位於苗栗縣苑裡鎮，業者將於12月31日晚上10點施放180秒煙火秀，民眾可在千坪廣的戶外大草坪席地而坐，欣賞破千發煙火綻放天際，搭配音樂交響曲，歡慶中迎接嶄新的一年。

▲苗栗溫泉飯店「享沐時光」將於12月31日晚上10點施放180秒煙火秀。（圖／享沐時光提供）

▲▼12月31日下午開始就有樂團、魔術表演，活動一直到重頭戲煙火秀10點綻放天際。

▲苗栗溫泉飯店「享沐時光」將於12月31日晚上10點施放180秒煙火秀。（圖／享沐時光提供）

經理郭仲紋表示，享沐時光跨年系列活動邁向第三年，今年比以往擴大舉辦，民眾不需購買門票，可直接入場欣賞煙火、逛市集，全都免費，當然也歡迎民眾提前預約訂房、泡湯，不必人擠人、塞車，捕捉2024的精彩尾聲。

業者說，活動與中部知名美食餐車團隊首爾號、勝興365-青年創業基地團隊和苑裡青年小農攜手，邀集新潮流餐車、文創與小農等破40攤位進駐；囊括各式異國料理、台灣小吃、職人精神的文創產品、手作小物甜點與有機友善產品等之外，還有各種甜品和雞尾酒供選購。

《ETtoday新聞雲提醒您，喝酒不開車，未滿18歲禁止飲酒。》

同時，活動邀請到苗栗縣吉祥物貓裏喵、立聲音樂工作室樂團、奇幻魔術秀與趣味雜耍秀，打造專屬的跨年派對。

▲自然圈農場 LoFi Land。（圖／自然圈農場提供）

▲自然圈農場也祭出2天1夜跨年專案，將在倒數時施放5分鐘煙火，限定住客參加。（圖／自然圈農場提供）

另外，有取得休閒農場執照的「自然圈農場 LoFi Land 」也祭出2天1夜跨年專案，業者透露，將在倒數時施放5分鐘煙火，不過僅開放預約住房的客人獨享。旅客能包場使用100坪空間，以及體驗60ºC的戶外美人湯，享受在森林中泡湯的仙境氛圍，是家族聚會或三五好友歡聚的好去處。

關鍵字： 苗栗旅遊 跨年煙火 享沐時光 溫泉飯店 煙火 自然圈農場

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