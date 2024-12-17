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上海陸客團將來台旅遊！旅行公會：政府沒理由再拒絕交流

上海浦東新區。(圖／取自上海旅遊局網站)

▲上海浦東新區。(圖／取自上海旅遊局網站)

記者彭懷玉／台北報導

2024台北上海雙城論壇今（17日）在晶華酒店舉行，上海副市長華源表示，將恢復上海陸客團赴台旅遊，這也是疫情解封後，第一個大陸城市宣布恢復陸客團到台灣旅遊而非金馬遊。對此，旅行公會透露，陸方一直想來台灣交流，但很多送件都被擋下，呼籲政府盡早解除禁團令，恢復兩岸正常交流。

▲▼台北上海雙城論壇東道主台北市長蔣萬安16日設宴款待上海市副市長華源一行人，台灣包含台北市商業會榮譽理事長王令麟等多名重量級工商大老也與會共襄盛舉。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲台北上海雙城論壇今登場，台北市長蔣萬安設宴款待上海市副市長華源一行人。（圖／ETtoday攝影中心攝）

旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁說，上海華副市長釋出陸客來台利多，台灣沒任何理由再拒絕交流。實際上，陸方一直想來台灣交流，但很多送件都被台灣政府擋下，呼籲政府盡早解除禁團令，「心有多寬路就有多寬，各走一步往前邁進，才能達到和平共識。」

▲旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁。（圖／記者彭懷玉攝）

▲旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁。（圖／記者彭懷玉攝）

蕭博仁說，陸委會要求雙方旅遊人次對等才會解除禁團令，自2024年統計至今，台人赴陸200多萬人，陸客來台30多萬人，差異懸殊，不過台人去日本旅遊比日人來台多好幾十倍，人數根本不可能對等，該禁令對旅行業者來說相當不公平。

另有業者透露，政府不太願意開放赴陸禁團令，主要卡在國安會、總統府。該業者認為，禁團令由陸委會和國安會主導，陸委會雖有誠意解決，但因國安會有反滲透法等國安疑慮遭忽視，而國安會又需由總統府授權，導致最終兩岸交流毫無進展，業者籲「交流越平凡，打仗機率越低，彼此都是同胞，說打就打不可能。」

自2020年新冠疫情至今，旅行業赴陸禁團令已超過4年9個月，疫後卻等不到兩岸觀光解封，旅行公會全聯會11月25日攜手六都一省旅行公會與各大觀光社團代表，於交通部觀光署遞交陳情書，籲請政府解除禁團令，並開放陸客來台觀光。至於後續是否有望解除，蕭博仁嘆息一聲說，至今沒有收到任何回應。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽則表示，歡迎上海旅客來台，業者都準備好了。李奇嶽指出，陸方一向以來都先從幾個縣市開始試點，若上海團客來台順利的話，將擴及其他城市，盼我方政府要有善意回應和舉措，盡快解除禁團令。
 

關鍵字： 2024台北上海雙城論壇 旅行公會全國聯合會 大陸旅遊 兩岸交流 陸客來台

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