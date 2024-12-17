上海陸客團將來台旅遊！旅行公會：政府沒理由再拒絕交流

▲上海浦東新區。(圖／取自上海旅遊局網站)

記者彭懷玉／台北報導

2024台北上海雙城論壇今（17日）在晶華酒店舉行，上海副市長華源表示，將恢復上海陸客團赴台旅遊，這也是疫情解封後，第一個大陸城市宣布恢復陸客團到台灣旅遊而非金馬遊。對此，旅行公會透露，陸方一直想來台灣交流，但很多送件都被擋下，呼籲政府盡早解除禁團令，恢復兩岸正常交流。

▲台北上海雙城論壇今登場，台北市長蔣萬安設宴款待上海市副市長華源一行人。（圖／ETtoday攝影中心攝）



旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁說，上海華副市長釋出陸客來台利多，台灣沒任何理由再拒絕交流。實際上，陸方一直想來台灣交流，但很多送件都被台灣政府擋下，呼籲政府盡早解除禁團令，「心有多寬路就有多寬，各走一步往前邁進，才能達到和平共識。」

▲旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁。（圖／記者彭懷玉攝）



蕭博仁說，陸委會要求雙方旅遊人次對等才會解除禁團令，自2024年統計至今，台人赴陸200多萬人，陸客來台30多萬人，差異懸殊，不過台人去日本旅遊比日人來台多好幾十倍，人數根本不可能對等，該禁令對旅行業者來說相當不公平。

另有業者透露，政府不太願意開放赴陸禁團令，主要卡在國安會、總統府。該業者認為，禁團令由陸委會和國安會主導，陸委會雖有誠意解決，但因國安會有反滲透法等國安疑慮遭忽視，而國安會又需由總統府授權，導致最終兩岸交流毫無進展，業者籲「交流越平凡，打仗機率越低，彼此都是同胞，說打就打不可能。」

自2020年新冠疫情至今，旅行業赴陸禁團令已超過4年9個月，疫後卻等不到兩岸觀光解封，旅行公會全聯會11月25日攜手六都一省旅行公會與各大觀光社團代表，於交通部觀光署遞交陳情書，籲請政府解除禁團令，並開放陸客來台觀光。至於後續是否有望解除，蕭博仁嘆息一聲說，至今沒有收到任何回應。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽則表示，歡迎上海旅客來台，業者都準備好了。李奇嶽指出，陸方一向以來都先從幾個縣市開始試點，若上海團客來台順利的話，將擴及其他城市，盼我方政府要有善意回應和舉措，盡快解除禁團令。

