安布拉斯城堡巡禮！近看中古騎士精美盔甲　一窺奧地利王室風采

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▲因斯布魯克郊區半日遊，安布拉斯城上城堡、下城堡之旅與參觀資訊。

撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者黃亭詠

位於因斯布魯克郊區的安布拉斯城（Ambras Castle）過往是提洛邦統治者斐迪南二世（Archduke Ferdinand II）的居所，保有不少他的收藏品，後來城堡易主給神聖羅馬帝國皇帝魯道夫二世，他也是用來保存收藏品，但之後有很長一段時間這城堡處於半荒廢狀態，直到19世紀末才又被整修成統治者的夏宮。

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▲如果由黃色拱門進入就要穿過公園才會到城堡，建議沿著圍牆外圍車道直行，會到城堡旁的餐廳。

目前的安布拉斯城分成下城堡跟上城堡

都作為博物館使用，除了有為數頗豐的兵器收藏，還可參觀過去統治者居住時的部分房間，而且有個畫廊展示了眾多哈布斯堡家族成員的肖像畫，包含年輕的瑪麗亞．特蕾莎，認真參觀至少需2 – 2.5小時。

安布拉斯城區域有三個參觀重點：

下城堡，購票處、兵器博物館、寶物館，上城堡，主要是介紹當地的統治家族，屬於奧地利哈布斯堡王朝。



城堡外觀

先介紹城堡外觀，安布拉斯城的外觀屬於文藝復興樣式，有點類似捷克的CK小鎮城堡，但沒那麼繽紛活潑，算是走穩重低調風格，過去統治者的生活區域是上城堡，外觀比下城堡宏偉多了。拍攝上城堡最好的位置是下城堡參觀區域中寶物館外面的走廊（要由下城堡入口進去，沿著動線走），想拍下城堡的話建議走到上城堡區域找角度。

▲由上城堡區域拍攝下城堡，左邊是寶物館，右邊是售票處。

至於參觀動線，建議先到下城堡的購票處買票（或者用因斯布魯克卡換門票），沒要用餐就先參觀下城堡再到上城堡，若要用餐就先到上城堡（餐廳在那邊），吃飽後先看上城堡再去下城堡。然後….包包太大要寄放在購票處旁的置物櫃。

▲這是由下城堡區域的寶物館外拍攝售票處 & 下城堡入口。

▲這張是由下城堡區域的寶物館外拍攝上城堡。

▲上城堡的內庭。

▲大概是要節省經費又講求對稱，所以畫了鐵窗。

▲來去自如的孔雀。

▲遠方的阿爾卑斯山區域。

下城堡（Lower Castle）：

斐迪南二世興建安布拉斯城的目的是要做為妻子Philippine Welser的居所，不過生活區域在上城堡，下城堡一開始的用意就是展示兵器、寶物跟圖書，所以呢，進入之後會先看到兵器館（Armouries）內玲瑯滿目的兵器收藏，除了全套騎士比武競賽的裝備，還有小孩的盔甲（應該是屬於貴族小孩的）。逛完兵器展區後，順著動線就能到寶物館（Chamber of Art and Wonders）。

▲以前常舉辦騎士騎馬比武的競賽。

▲第一次看到小孩的盔甲。

▲一樓展區，前方是售票處。

▲這24個盔甲的大小跟切割方式皆不同，其中20個保存得很完整。

▲騎士盔甲的作工很精細。

▲騎馬打仗的全套武裝，以前養騎士超花錢，還要有隨從幫忙拿裝備。

▲這金馬是由紐倫堡知名金匠製作的。

▲迷你鋼琴上面有斐迪南二世的紋章。

▲這是由珊瑚、貝殼跟石頭組成的迷你石室。

下城堡區的參觀時間約45 – 60分鐘，參觀完寶物館後，就可從陽台那邊的階梯下樓、離開下城堡的展區，漫步到上城堡區域，刷票入場。上城堡的規模大多了，參觀時間約1.5小時。

上城堡（Upper Castle）

上城堡區域有蠻多展廳的，包含哈布斯堡家族肖像畫廊、Philippine Welser的浴池、聖尼古拉斯禮拜堂、哥德樣式雕刻展廳等等，總共6層（最下層的入口Level -2到最上層Level 3，含Level 0），真要逛完很累，這邊只介紹重點展廳。

Spanish Hall（Levle -1）

上城堡最值得參觀的大廳，長43公尺，用途是宴會廳，文藝復興風格的裝潢搭配牆面27位提洛邦統治者的肖像，牆面是白色，強烈對比肖像的主色調：橘色。 至於外觀則是參照查理五世在西班牙格拉納達的宮殿。

▲Spanish Hall的內裝。

▲上城堡的下層（長方形，有牛眼窗）就是Spanish Hall。

Chapel of St. Nicolas（Levle 0）

是上城堡的禮拜堂，經過多次改建，目前的樣式於19世紀完工，有一尊St. Nicolas雕像跟描繪耶穌生平的壁畫。這禮拜堂小歸小，風格蠻典雅的，類似新天鵝堡，值得一觀。

▲左邊是St. Nicolas雕像，右邊是耶穌相關壁畫。

Philippine Welser的浴池（Levle 0）

Philippine Welser是斐迪南二世的妻子，所以這邊就是她沐浴的地方。由這個浴池很難想像當時如何使用，旁邊有文案說明。

▲這是Philippine Welser的浴池。

Habsburg Portrait Gallery（Level 1 – 3）

顧名思義，就是哈布斯堡家族的肖像畫廊，當然也有當時王公貴族的肖像畫，這邊最有名的就是瑪麗亞．特蕾莎11歲時的畫像。因為我不愛描繪貴族的畫像，而且還要趕回因斯布魯克市區搭火車到薩爾斯堡，就沒仔細逛這邊的畫廊，總共三層樓、展品頗豐。

▲11歲的瑪麗亞．特蕾莎。

▲描繪斐迪南二世於1555年出使布魯塞爾拜訪查理五世的場景。

心得：

雖然安布拉斯城遠了一點、需要搭公車，大多到因斯布魯克一日遊的旅人都不會考慮這景點，若時間充裕的話，蠻推薦花半天過來走走。除了典雅的外觀，城堡的博物館規劃也很完善，而且Spanish Hall的裝潢真的是精雕細琢，超值得細細品嘗，若可在因斯布魯克待上兩天，不妨將它納入行程。

參觀資訊：

開放時間：10：00 – 17：00，十一月閉館，Habsburg Portrait Gallery開放月份是4 – 10月

票價：€ 16 （冬天：€ 12）

地址：Schloßstraße 20, 6020 Innsbruck, 奧地利（Google Map位置圖）

交通方式：由因斯布魯克中央車站搭乘Bus 4134到Innsbruck Schloss Ambras（約10分鐘），再步行約10分鐘到城堡。公車班次不多，建議用OBB APP查詢，或下車時拍一下回程時刻。

＊旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格、FB

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