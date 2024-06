開箱「10＋泰國曼谷飯店」實住心得分享！交通方式＆房間價格統整

撰文攝影/飛天璇的口袋、整理/實習記者邵筱鈞

泰國對台灣人而言,是一個很棒的旅遊地區,主要是因為飛行時間不算遠,而且消費也比台灣低,重點是非常好吃又好逛,現在天氣轉涼了,正是旅遊泰國的好時節,這幾年來總共到過泰國超過20次,這篇整理了10多間部落客親自住過的飯店曼谷飯店分享,把交通方式和飯店特色都備註,還放了Agoda的房價供大家參考,希望對於即將到曼谷自由行的朋友會有幫助。

泰國行前準備

曼谷不但是泰國的首都,同時也是全球國際級大城市,更是許多航空轉機的大本營,從台灣飛到曼谷大概是4個小時左右的時間,泰國的物價對台灣人來說是相對便宜一點的,尤其吃喝玩樂都很方便,所以有愈來愈多的台灣人喜歡到曼谷自由行了。(目前泰國宣佈2024/11/11日前,台灣人持6個月內護照至泰國可享免簽停留30天)

曼谷地鐵路線

要到曼谷自由行,最重要的當然是先訂機票和飯店,至於飯店要住哪一區,自由行的話當然是挑離地鐵或是空鐵站近一點的飯店,畢竟曼谷是全世界有名的塞車城市,上下班時間如果是搭乘計程車大概除了厭世還是厭世。以泰國的物價來說,其實曼谷BTS和MRT的價格對一般泰國人來說是偏高的,所以一般的泰國人還是會選擇騎摩拖車、搭嘟嘟車或是搭公車,曼谷的朋友告訴我們,BTS和MRT在曼谷大多還是屬於中產階級在搭乘的。

紫色-機場快線:沿線有東南亞最大的購物中心 Central Plaza WestGate。

紅色-機場快線:可以從蘇汪納蓬機場直達Makkasan站。

淺綠色-BTS蘇坤蔚線:經過各大旅遊景點及住宿區域,到曼谷旅遊最常使用這條線。

深綠色-BTS路線席隆線:和素坤逸線比起來使用頻率較少,常用站點:Siam, Silom, Saphan Taksin。

藍色-MRT地鐵線:泰國唯一的一條地鐵,可以搭乘到唐人街,並且在以下三個站可以換乘輕軌:Si Lom站,Sukhumvit站和 Chatuchak Park站。

BTS營運時間:06:00-00:00。尖峰時段每隔3至5分鐘會有一班車,其他的時間大概5至10分鐘一班車。

票價:起步約15泰銖(約人民幣3元),根據距離的遠近,會加泰銖,最多可達到42泰銖。

曼谷飯店推薦

Mercure Bangkok Siam Hotel 曼谷暹羅美居酒店

Mercure Bangkok Siam Hotel和IBIS是同一個集團,兩間飯店也是在同一棟,位於BTS National Stadium地鐵站旁邊,走路2分鐘就可以抵達,這一帶真的是超好逛!房間很大很不錯,而且也很有設計風格,飯店一樓就有一個7-11非常方便,走路2分鐘就到BTS附近有MBK、Siam Paragon、和Siam Discovery,根本可以從早上逛到半夜都不會無聊。早餐百匯很豐富,有中式和泰式可以選擇,房間的視野也超好的,而且樓下就有便利商店,就算半夜肚子餓也不怕沒東西吃。

星級:4星

地址: 927 Rama I Rd, Wangmai, Pathum Wan, Bangkok 10330泰國

交通方式:BTS 國家體育館站 National Stadium站 步行4分鐘。

參考房價:平日 2500元 / 假日 3500元

Grand Fortune Hotel Bangkok 曼谷大財富飯店

Grand Mercure Bangkok Fortune很棒的一點是它的地點相當好,就位於IT Mall商店裡面而已,樓下和對面都是購物商場以及超市,走路5分鐘就可以到很大的夜市,因為是老字號飯店,所以設備有點老舊,不過房間很乾淨,而且床很好睡,整體而言性價比很高。一定要提醒女性朋友,泰國的衛生棉真的是便宜到很誇張,有到泰國旅遊的女生千萬不能錯過,而且它的對面就是Central Plaza Rama 9,超市逛不夠還可以逛一下百貨公司,不怕沒東西買,只怕錢帶不夠。

星級:4星

地址: 1 Rachadaphisek Road, Dindaeng, 叻猜拉披色路, 曼谷, 泰國, 10400

交通方式:MRT 帕藍9站 Phra Ram站 步行1分鐘。

平日 2000元 / 假日 3000元

Hua Chang Heritage Hotel 曼谷華昌文化遺產飯店

Hua Chang Heritage Hotel是小資族也住得起的五星級飯店,兼具古典與華麗,還有城市綠洲般的庭院,下午茶也很有特色,一走進房間肯定會驚呼「這顏色也太浪漫了吧!根本是少女公主風來著。」連我們這種超級資深到極點的少女也淪陷,太夢幻了,從床到沙發一直到落地窗的拉簾,粉和白配色讓整個視覺效果更加立體,這種時尚的設計和一般的商務飯店大大的不同,真的好喜歡,Hua Chang Heritage Hotel距離BTS車站很近,而且附近還有MBK和Siam Discovery等大型購物商場,算是生活機能非常的好。

星級:5星

地址::400 Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok, 暹羅, 曼谷, 泰國, 10330

交通方式:BTS 拉差里威站 Ratchathewi站 步行4分鐘。

參考房價:平日 3500元 / 假日 3500元

Grande Centre Point Hotel Ratchadamri 拉查丹利格蘭德中心大酒店

Grande Centre Point Hotel Ratchadamri就是CP值很高的飯店,地理位置也很好,鄰近Siam Paragon、Central World Plaza和四面佛,房間主要是公寓式設計的環境,有洗衣機和小廚房,對於連續入住的客人來說很方便,入住當天就有使用洗衣機,把那幾天的髒衣服一次洗乾淨,唯一缺點就是它的陳設和裝潢比較中規中矩一點,很符合商務人士的需求。

星級:5星

地址:153/2 Soi Mahatlekluang 1, Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, 暹羅, 曼谷, 泰國, 10330

交通方式:BTS 奇隆站 Chit Lom站 步行3分鐘。

參考房價:平日 3300元 / 假日 6000元

Grande Centre Point Hotel Terminal 21 航廈21格蘭德中心大酒店

地理位置真的很好,就在BTS Asok站旁,而且還是BTS和MRT的交會處,旁邊就是曼谷著名的Terminal21商場,步行2分鐘就可以抵達,附近都是百貨商場,真的非常方便! 房間寬敞乾淨衛生,員工的素質也很高,早餐非常豐富,很多種選擇,基本一些泰國街頭出名的小吃都可以在這早餐品嚐到了,是一家非常棒的酒店。

星級:5星

地址:2 Soi Sukhumvit 19, Khlong Toei Nuea, Watthana, Bangkok 10110泰國

交通方式:BTS 阿索克站 Asok站 步行3分鐘。

參考房價:平日 3200元 / 假日 5000元

The Sukosol Hotel Bangkok 曼谷蘇閣索飯店

The Sukosol Hotel 曼谷蘇閣索飯店是Sukosol飯店集團旗下的連鎖飯店,同集團除了曼谷這間The Sukosol Hotel 曼谷蘇閣索飯店之外,在芭達雅還有Siam Bayshore Resort和The Bayview Hotel。The Sukosol Hotel 曼谷蘇閣索飯店就位於BTS Phaya Thai站和機場快線帕亞泰站的交界處,從機場搭乘機場快線來只要步行4分鐘即抵達,真的很方便。房間很寬敞之外,早餐也很豐富好吃,而且還有露天游泳池,我們這天住的時候發現The Sukosol Hotel也是航空公司指定的曼谷飯店,整體水平很高,而且空間也很大。

星級:5星

地址:477 Thanon Si Ayutthaya, Thanon Phaya Thai, Ratchathewi, Bangkok 10400泰國

交通方式:BTS 帕亞泰站 Phaya Thai站 步行4分鐘。

參考房價:平日 2500元 / 假日 2500元

Cross Vibe Bangkok Sukhumvit Cross氛圍曼谷素坤逸飯店

Cross Vibe Bangkok Sukhumvit曼谷素坤逸克羅斯氛圍酒店是泰國連鎖精品飯店品牌,之前的名字是X2 Vibe Bangkok Sukhumvit,後來據說是經營權轉移,所以改了名字。之前住過清邁的Cross Vibe Chiang Mai Decem印象很不錯,不但房間很有設計感,色調也很清新,而且地理位置也很好,房間也很乾淨,而且採光也很好,離BTS站也很近,附近又有7-11,真的超方便的,而且平日一個晚上不到2000元,CP值超高。

星級:4星

地址:10, 20 Sukhumvit 52 Alley, Phra Khanong, Khlong Toei, Bangkok 10260泰國

交通方式:BTS 安奴站 On Nut站 步行4分鐘。

參考房價:平日 1600元 / 假日 2000元

Shangri-La Hotel Bangkok 曼谷香格里拉大飯店

香格里拉大飯店是真的還滿大的哦!飯店總共有兩棟建築,一棟是位於湄南河邊的河景房,算是質感比較好,當然價格也比較高一些,另外一棟就是位於馬路旁邊的市景房,距離捷運BTS站比較近,視野比較沒那麼好,價格也相對親民許多,3天住的都是主建築的河景房,真是超級享受的!而且飯店百匯的菜色很多樣,連續3天也吃不膩。

星級:4.5星

地址:89 Wat Suan Phlu Alley, Bang Rak, Bangkok 10500泰國

交通方式:BTS 沙潘塔克辛站 Saphan Taksin站 步行3分鐘。

參考房價:平日 5600元 / 假日 6500元

Hotel Indigo Bangkok Wireless Road 曼谷無線路英迪格酒店

曼谷無線路英迪格飯店 Hotel Indigo Bangkok Wireless Road)位於曼谷市中心,附近都是各國大使館,距離貴婦百貨 Central Embassy 走路只要5分鐘,飯店的裝潢非常具有時尚感,還有大片落地窗,採光很棒,而且餐點也很好吃,採用Semi-buffet的方式提供,連續兩天都可以吃到不一樣的早餐,還有星空酒吧可以欣賞曼谷無敵夜景。

星級:4.5星

地址:81 Witthayu Rd, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330泰國

交通方式:BTS 澎蓬站 Phrom Phong站 步行5分鐘。

參考房價:平日 5600元 / 假日 6500元

COMO Metropolitan Bangkok 曼谷COMO大都會酒店

曼谷COMO大都會酒店位於曼谷大使館區,隔壁就是鼎鼎大名的曼谷悅榕莊,因為位處大使館區而且又在巷子裡的關係,這裡的環境和以往住過的幾間曼谷飯店感覺很不一樣。除了附近的環境相對是比較寧靜一點,而且還有很多的公園綠地,唯一缺點就是離地鐵站稍微遠一點,出入可能要靠計程車比較方便。

整體真的是一間讓人覺得好有質感的飯店,雖然飯店已經有一些歷史,不過設備都維持的很好,而且房間也很有溫度,特別是一樓的泳池真的很有渡假感,每天早上都看到來自西方國家的觀光客在游泳,真的是善用了飯店的所有設備和氛圍。

星級:5星

地址:27 S Sathon Rd, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120泰國

交通方式:BTS 澎蓬站 Phrom Phong站 步行5分鐘

參考房價:平日 4000元 / 假日 4000元

The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok 曼谷雅典娜豪華精選酒店

曼谷雅典娜豪華精選酒店是最谷五星級酒店,從進飯店的那一刻,就感受到飯店人員的專業服務,而且態度非常親切。飯店的設備非常齊全,而且有戶外泳池,泳池旁也有開放式小花園,讓客人可以散散步,此外也有提供設備齊全的24小時健身房,飯店與提供許多不同的活動,而且早餐也很豐富,覺得各方面都很滿意。

星級:4星

地址:61 Witthayu Rd, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330泰國

交通方式:BTS 澎蓬站 Phrom Phong站 步行5分鐘。

參考房價:平日 6400元 / 假日 8500元

The Mustang Blu

The Mustang Blu位於曼谷的中國城,是泰國最大的華人社區之一,原建築是一棟蓋於19世紀的建築,曾經是銀行、也曾是醫院,更曾是entertainment for sexual,後來荒廢了很多年,後來被擁有經營特色旅館經驗的造型師 Ananda Chalardcharoen 慧眼相中,花了短短5個月整修變成現在的飯店和餐廳。從外觀看是不是有一種在歐洲街頭的氛圍?裡面的裝潢也很有特色,而且餐點也很好吃!記得提早預約,這天只有到The Mustang Blu一樓的餐廳用餐,沒有機會住宿,不過因為它的房間真的很有設計感,所以還是把它推薦給各位。

星級:5星

地址:27 S Sathon Rd, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120泰國

交通方式:MRT 華藍蓬站 Hua Lamphong站 步行5分鐘。

參考房價:平日 5300元 / 假日 5300元

