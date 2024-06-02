開箱「10＋泰國曼谷飯店」實住心得分享！交通方式＆房間價格統整

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者邵筱鈞

泰國對台灣人而言，是一個很棒的旅遊地區，主要是因為飛行時間不算遠，而且消費也比台灣低，重點是非常好吃又好逛，現在天氣轉涼了，正是旅遊泰國的好時節，這幾年來總共到過泰國超過20次，這篇整理了10多間部落客親自住過的飯店曼谷飯店分享，把交通方式和飯店特色都備註，還放了Agoda的房價供大家參考，希望對於即將到曼谷自由行的朋友會有幫助。

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泰國行前準備

曼谷不但是泰國的首都，同時也是全球國際級大城市，更是許多航空轉機的大本營，從台灣飛到曼谷大概是4個小時左右的時間，泰國的物價對台灣人來說是相對便宜一點的，尤其吃喝玩樂都很方便，所以有愈來愈多的台灣人喜歡到曼谷自由行了。（目前泰國宣佈2024／11／11日前，台灣人持6個月內護照至泰國可享免簽停留30天）

曼谷地鐵路線

要到曼谷自由行，最重要的當然是先訂機票和飯店，至於飯店要住哪一區，自由行的話當然是挑離地鐵或是空鐵站近一點的飯店，畢竟曼谷是全世界有名的塞車城市，上下班時間如果是搭乘計程車大概除了厭世還是厭世。以泰國的物價來說，其實曼谷BTS和MRT的價格對一般泰國人來說是偏高的，所以一般的泰國人還是會選擇騎摩拖車、搭嘟嘟車或是搭公車，曼谷的朋友告訴我們，BTS和MRT在曼谷大多還是屬於中產階級在搭乘的。

紫色－機場快線：沿線有東南亞最大的購物中心 Central Plaza WestGate。

紅色－機場快線：可以從蘇汪納蓬機場直達Makkasan站。

淺綠色－BTS蘇坤蔚線：經過各大旅遊景點及住宿區域，到曼谷旅遊最常使用這條線。

深綠色－BTS路線席隆線：和素坤逸線比起來使用頻率較少，常用站點：Siam, Silom, Saphan Taksin。

藍色－MRT地鐵線：泰國唯一的一條地鐵，可以搭乘到唐人街，並且在以下三個站可以換乘輕軌：Si Lom站，Sukhumvit站和 Chatuchak Park站。

BTS營運時間：06：00－00：00。尖峰時段每隔3至5分鐘會有一班車，其他的時間大概5至10分鐘一班車。

票價：起步約15泰銖（約人民幣3元），根據距離的遠近，會加泰銖，最多可達到42泰銖。

曼谷飯店推薦

Mercure Bangkok Siam Hotel 曼谷暹羅美居酒店

Mercure Bangkok Siam Hotel和IBIS是同一個集團，兩間飯店也是在同一棟，位於BTS National Stadium地鐵站旁邊，走路2分鐘就可以抵達，這一帶真的是超好逛！房間很大很不錯，而且也很有設計風格，飯店一樓就有一個7－11非常方便，走路2分鐘就到BTS附近有MBK、Siam Paragon、和Siam Discovery，根本可以從早上逛到半夜都不會無聊。早餐百匯很豐富，有中式和泰式可以選擇，房間的視野也超好的，而且樓下就有便利商店，就算半夜肚子餓也不怕沒東西吃。

星級：4星

地址： 927 Rama I Rd, Wangmai, Pathum Wan, Bangkok 10330泰國

交通方式：BTS 國家體育館站 National Stadium站 步行4分鐘。

參考房價：平日 2500元 / 假日 3500元

Grand Fortune Hotel Bangkok 曼谷大財富飯店

Grand Mercure Bangkok Fortune很棒的一點是它的地點相當好，就位於IT Mall商店裡面而已，樓下和對面都是購物商場以及超市，走路5分鐘就可以到很大的夜市，因為是老字號飯店，所以設備有點老舊，不過房間很乾淨，而且床很好睡，整體而言性價比很高。一定要提醒女性朋友，泰國的衛生棉真的是便宜到很誇張，有到泰國旅遊的女生千萬不能錯過，而且它的對面就是Central Plaza Rama 9，超市逛不夠還可以逛一下百貨公司，不怕沒東西買，只怕錢帶不夠。

星級：4星

地址： 1 Rachadaphisek Road, Dindaeng, 叻猜拉披色路, 曼谷, 泰國, 10400

交通方式：MRT 帕藍9站 Phra Ram站 步行1分鐘。

平日 2000元 / 假日 3000元

Hua Chang Heritage Hotel 曼谷華昌文化遺產飯店

Hua Chang Heritage Hotel是小資族也住得起的五星級飯店，兼具古典與華麗，還有城市綠洲般的庭院，下午茶也很有特色，一走進房間肯定會驚呼「這顏色也太浪漫了吧！根本是少女公主風來著。」連我們這種超級資深到極點的少女也淪陷，太夢幻了，從床到沙發一直到落地窗的拉簾，粉和白配色讓整個視覺效果更加立體，這種時尚的設計和一般的商務飯店大大的不同，真的好喜歡，Hua Chang Heritage Hotel距離BTS車站很近，而且附近還有MBK和Siam Discovery等大型購物商場，算是生活機能非常的好。

星級：5星

地址：：400 Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok, 暹羅, 曼谷, 泰國, 10330

交通方式：BTS 拉差里威站 Ratchathewi站 步行4分鐘。

參考房價：平日 3500元 / 假日 3500元

Grande Centre Point Hotel Ratchadamri 拉查丹利格蘭德中心大酒店

Grande Centre Point Hotel Ratchadamri就是CP值很高的飯店，地理位置也很好，鄰近Siam Paragon、Central World Plaza和四面佛，房間主要是公寓式設計的環境，有洗衣機和小廚房，對於連續入住的客人來說很方便，入住當天就有使用洗衣機，把那幾天的髒衣服一次洗乾淨，唯一缺點就是它的陳設和裝潢比較中規中矩一點，很符合商務人士的需求。

星級：5星

地址：153/2 Soi Mahatlekluang 1, Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, 暹羅, 曼谷, 泰國, 10330

交通方式：BTS 奇隆站 Chit Lom站 步行3分鐘。

參考房價：平日 3300元 / 假日 6000元

Grande Centre Point Hotel Terminal 21 航廈21格蘭德中心大酒店

地理位置真的很好，就在BTS Asok站旁，而且還是BTS和MRT的交會處，旁邊就是曼谷著名的Terminal21商場，步行2分鐘就可以抵達，附近都是百貨商場，真的非常方便！ 房間寬敞乾淨衛生，員工的素質也很高，早餐非常豐富，很多種選擇，基本一些泰國街頭出名的小吃都可以在這早餐品嚐到了，是一家非常棒的酒店。

星級：5星

地址：2 Soi Sukhumvit 19, Khlong Toei Nuea, Watthana, Bangkok 10110泰國

交通方式：BTS 阿索克站 Asok站 步行3分鐘。

參考房價：平日 3200元 / 假日 5000元

The Sukosol Hotel Bangkok 曼谷蘇閣索飯店

The Sukosol Hotel 曼谷蘇閣索飯店是Sukosol飯店集團旗下的連鎖飯店，同集團除了曼谷這間The Sukosol Hotel 曼谷蘇閣索飯店之外，在芭達雅還有Siam Bayshore Resort和The Bayview Hotel。The Sukosol Hotel 曼谷蘇閣索飯店就位於BTS Phaya Thai站和機場快線帕亞泰站的交界處，從機場搭乘機場快線來只要步行4分鐘即抵達，真的很方便。房間很寬敞之外，早餐也很豐富好吃，而且還有露天游泳池，我們這天住的時候發現The Sukosol Hotel也是航空公司指定的曼谷飯店，整體水平很高，而且空間也很大。

星級：5星

地址：477 Thanon Si Ayutthaya, Thanon Phaya Thai, Ratchathewi, Bangkok 10400泰國

交通方式：BTS 帕亞泰站 Phaya Thai站 步行4分鐘。

參考房價：平日 2500元 / 假日 2500元

Cross Vibe Bangkok Sukhumvit Cross氛圍曼谷素坤逸飯店

Cross Vibe Bangkok Sukhumvit曼谷素坤逸克羅斯氛圍酒店是泰國連鎖精品飯店品牌，之前的名字是X2 Vibe Bangkok Sukhumvit，後來據說是經營權轉移，所以改了名字。之前住過清邁的Cross Vibe Chiang Mai Decem印象很不錯，不但房間很有設計感，色調也很清新，而且地理位置也很好，房間也很乾淨，而且採光也很好，離BTS站也很近，附近又有7-11，真的超方便的，而且平日一個晚上不到2000元，CP值超高。

星級：4星

地址：10, 20 Sukhumvit 52 Alley, Phra Khanong, Khlong Toei, Bangkok 10260泰國

交通方式：BTS 安奴站 On Nut站 步行4分鐘。

參考房價：平日 1600元 / 假日 2000元

Shangri-La Hotel Bangkok 曼谷香格里拉大飯店

香格里拉大飯店是真的還滿大的哦！飯店總共有兩棟建築，一棟是位於湄南河邊的河景房，算是質感比較好，當然價格也比較高一些，另外一棟就是位於馬路旁邊的市景房，距離捷運BTS站比較近，視野比較沒那麼好，價格也相對親民許多，3天住的都是主建築的河景房，真是超級享受的！而且飯店百匯的菜色很多樣，連續3天也吃不膩。

星級：4.5星

地址：89 Wat Suan Phlu Alley, Bang Rak, Bangkok 10500泰國

交通方式：BTS 沙潘塔克辛站 Saphan Taksin站 步行3分鐘。

參考房價：平日 5600元 / 假日 6500元

Hotel Indigo Bangkok Wireless Road 曼谷無線路英迪格酒店

曼谷無線路英迪格飯店 Hotel Indigo Bangkok Wireless Road)位於曼谷市中心，附近都是各國大使館，距離貴婦百貨 Central Embassy 走路只要5分鐘，飯店的裝潢非常具有時尚感，還有大片落地窗，採光很棒，而且餐點也很好吃，採用Semi-buffet的方式提供，連續兩天都可以吃到不一樣的早餐，還有星空酒吧可以欣賞曼谷無敵夜景。

星級：4.5星

地址：81 Witthayu Rd, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330泰國

交通方式：BTS 澎蓬站 Phrom Phong站 步行5分鐘。

參考房價：平日 5600元 / 假日 6500元

COMO Metropolitan Bangkok 曼谷COMO大都會酒店

曼谷COMO大都會酒店位於曼谷大使館區，隔壁就是鼎鼎大名的曼谷悅榕莊，因為位處大使館區而且又在巷子裡的關係，這裡的環境和以往住過的幾間曼谷飯店感覺很不一樣。除了附近的環境相對是比較寧靜一點，而且還有很多的公園綠地，唯一缺點就是離地鐵站稍微遠一點，出入可能要靠計程車比較方便。

整體真的是一間讓人覺得好有質感的飯店，雖然飯店已經有一些歷史，不過設備都維持的很好，而且房間也很有溫度，特別是一樓的泳池真的很有渡假感，每天早上都看到來自西方國家的觀光客在游泳，真的是善用了飯店的所有設備和氛圍。

星級：5星

地址：27 S Sathon Rd, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120泰國

交通方式：BTS 澎蓬站 Phrom Phong站 步行5分鐘

參考房價：平日 4000元 / 假日 4000元

The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok 曼谷雅典娜豪華精選酒店

曼谷雅典娜豪華精選酒店是最谷五星級酒店，從進飯店的那一刻，就感受到飯店人員的專業服務，而且態度非常親切。飯店的設備非常齊全，而且有戶外泳池，泳池旁也有開放式小花園，讓客人可以散散步，此外也有提供設備齊全的24小時健身房，飯店與提供許多不同的活動，而且早餐也很豐富，覺得各方面都很滿意。

星級：4星

地址：61 Witthayu Rd, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330泰國

交通方式：BTS 澎蓬站 Phrom Phong站 步行5分鐘。

參考房價：平日 6400元 / 假日 8500元

The Mustang Blu

The Mustang Blu位於曼谷的中國城，是泰國最大的華人社區之一，原建築是一棟蓋於19世紀的建築，曾經是銀行、也曾是醫院，更曾是entertainment for sexual，後來荒廢了很多年，後來被擁有經營特色旅館經驗的造型師 Ananda Chalardcharoen 慧眼相中，花了短短5個月整修變成現在的飯店和餐廳。從外觀看是不是有一種在歐洲街頭的氛圍？裡面的裝潢也很有特色，而且餐點也很好吃！記得提早預約，這天只有到The Mustang Blu一樓的餐廳用餐，沒有機會住宿，不過因為它的房間真的很有設計感，所以還是把它推薦給各位。

星級：5星

地址：27 S Sathon Rd, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120泰國

交通方式：MRT 華藍蓬站 Hua Lamphong站 步行5分鐘。

參考房價：平日 5300元 / 假日 5300元

飛天璇

我用輕鬆的筆調，紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

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