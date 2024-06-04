台中漁人町吃小紅書爆火美食！紅白相間「甑糕」綿軟香甜風味獨特

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者張宜樺

這天和朋友來逛漁人町，經過這間上海甑糕的時候朋友突然停下來說這個甑糕在小紅書上面很有名！沒想到這裡也有。於是，我們買完78Mango醃水果之後又買了上海甑糕，真不好意思說我們才剛吃完飯耶！不過聽說孕婦在懷孕期間會特別喜歡吃甜的？

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上海甑糕在哪裡

網路上查不到任何上海甑糕的資訊，不過它和水壽司是同一個攤位，不知道是不是同一個老闆？所以上海甑糕的地址我就直接寫水壽司的地址囉！找到水壽司就是上海甑糕了。

上海甑糕介紹

甑糕是陝西省關中地區的風味小吃，以糯米和紅棗為原料製成的一種甜糕。「甑糕」顧名思義是用「甑」蒸製成的「糕」，甑糕米棗交融，相間疊放，鋪三四層，用大、小火蒸熟。品相色澤鮮艷，紅白相間，綿軟粘甜，風味獨特，久食不厭，是關中地區的傳統早點食品。很明顯可以看得出來，甑糕就是一層糯米、一層紫芸豆、一層糯米再一層蜜棗，在買的當時可以聞到紅棗的香氣。

實際心得

點完餐之後，老闆會先把甑糕挖進盒子進再加紫米醬之類的。吃起來的口感就很像是甜米糕，米飯吃起來比甜米糕還要偏軟一些，甜度會比較明顯哦！談不上好不好吃，我和朋友都覺得還滿特別的就是，而且在這之前我們也沒吃過甑糕，也不知道這樣算不算正統？總之，小紅書上面很夯的甑糕台中也吃得到，有興趣的朋友可以試試。

菜單

上海甑糕有兩種價格，大份的是100元，小份的是60元，因為只有朋友要吃，所以只買了小份的。

上海甑糕

地址：臺灣台中市南屯區環中路四段2號

電話：17：00－1：00

營業時間：（04）2315－6666

飛天璇

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