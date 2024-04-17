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八卦山新完工親子區！玩彰化縣最長27公尺、高低差8.5公尺溜滑梯

Nini and Blue 玩樂食記

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▲▼ 八卦山親子探索區 卦山村旁的27公尺超長溜滑梯 。（圖／記者黃是瑀攝）

撰文攝影／NINI AND BLUE 玩樂食記、整理／實習記者黃是瑀

八卦山親子探索區，彰化縣府透過「大佛綠地森呼吸」營造改建，2024年2月完工，成為目前彰化縣滑道最長27公尺、高低差最大8.5公尺的溜滑梯。八卦山親子探索區位在彰化八卦山風景區，大佛對面的卦山村旁，也算是在生態園區內的範圍，也可以順遊八卦山天空步道、C119軍機公園看飛機。

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八卦山溜滑梯

▲▼ 八卦山親子探索區 卦山村旁的27公尺超長溜滑梯 。（圖／記者黃是瑀攝）

八卦山親子探索區 停車場
八卦山親子探索區位在彰化八卦山風景區，大佛對面的卦山村旁，也算是在生態園區內的範圍，周邊收費停車場算是頗多的，小客車停車費以每小時計算。    

▲▼ 八卦山親子探索區 卦山村旁的27公尺超長溜滑梯 。（圖／記者黃是瑀攝）

▲▼ 八卦山親子探索區 卦山村旁的27公尺超長溜滑梯 。（圖／記者黃是瑀攝）

▲可以從自然生態園區入口或是卦山村入口進入，都能抵達溜滑梯的位置。

▲▼ 八卦山親子探索區 卦山村旁的27公尺超長溜滑梯 。（圖／記者黃是瑀攝）

▲卦山村入口進入的話，要往左手邊的小路前往生態園區就會看到。

八卦山親子探索區地圖＆廁所
八卦山大佛超長溜滑梯就在自然生態園區中的環教探索區位置，距離溜滑梯最近的廁所位置其實是卦山村裡面，有一小段距離。

▲▼ 八卦山親子探索區 卦山村旁的27公尺超長溜滑梯 。（圖／記者黃是瑀攝）

八卦山親子探索區 溜滑梯
大家來到這裡最期待的就是這超長溜滑梯，滑道長有27公尺、高低差最大8.5公尺，是目前彰化縣裡最長的溜滑梯，比百果山溜滑梯多了1公尺。

▲▼ 八卦山親子探索區 卦山村旁的27公尺超長溜滑梯 。（圖／記者黃是瑀攝）

▲有些人自備了溜滑梯墊，不用擔心摩擦過燙、褲子破掉，而且滑的超順暢刺激。

▲▼ 八卦山親子探索區 卦山村旁的27公尺超長溜滑梯 。（圖／記者黃是瑀攝）

▲大人小孩都可以玩溜滑梯，注意管道中只能一個人，要確定前面一個人完全通過，下一位才能進入，以免碰撞。

▲▼ 八卦山親子探索區 卦山村旁的27公尺超長溜滑梯 。（圖／記者黃是瑀攝）

▲建議大人們不要一直擋在溜滑梯口、手也不要去握在溜滑梯口，以免小朋友溜下來時衝撞到，反而大人和小孩都危險。

▲▼ 八卦山親子探索區 卦山村旁的27公尺超長溜滑梯 。（圖／記者黃是瑀攝）

▲▼ 八卦山親子探索區 卦山村旁的27公尺超長溜滑梯 。（圖／記者黃是瑀攝）

▲除了溜滑梯、攀爬網、攀爬山之外，周邊還有其他小設施。

▲▼ 八卦山親子探索區 卦山村旁的27公尺超長溜滑梯 。（圖／記者黃是瑀攝）

▲小平台上的平衡木。

▲▼ 八卦山親子探索區 卦山村旁的27公尺超長溜滑梯 。（圖／記者黃是瑀攝）

▲環繞的建築物一、二樓有些文創小店。

整體感想
八卦山親子探索區的溜滑梯順暢度比較滯礙一些，有使用溜滑梯墊子或是紙板玩起來會比較過癮，雖然設施種類不多元，但是玩起來滿耗小孩體力的，還可以順遊八卦山周邊景點、彰化市區小吃美食，如果更悠閒一點也能到139縣看夜景泡腳、吃牛奶鍋、牧場餵牛。

八卦山親子探索區 

地址：彰化縣彰化市卦山路8－1號
周邊：收費停車場、廁所

Nini and Blue 玩樂食記粉絲專頁Nini and Blue 玩樂食記部落格

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關鍵字： 八卦山親子探索區 彰化旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 nini and blue

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