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台中一中街網友最推薦的義大利麵！招牌「毒癮醬」有夠涮嘴

Nini and Blue 玩樂食記

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▲▼高沐手作料理餐廳位在台中一中街的台水宿舍相當隱密的巷弄中。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／NINI AND BLUE 玩樂食記、整理／實習記者張宜樺

高沐手作料理餐廳位在台中一中街的台水宿舍相當隱密的巷弄中，是巷弄中的人氣美食，以特色義大利麵、燉飯為主，也有好吃的甜點提拉米蘇，免服務費、紅茶暢飲、唯一單身專用座位95折、情人節時85折。

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▲▼高沐手作料理餐廳位在台中一中街的台水宿舍相當隱密的巷弄中。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

位置與交通相關
高沐手作料理餐廳位在台中一中街的台水宿舍商圈附近，穿過台水宿舍後的小巷，就會看到門口綠意盎然、斑駁紅磚牆的老宅，在夜間打上燈光時更有浪漫氛圍，但是沒人帶路很難注意到這裡居然還有間特色餐廳。高沐手作料理餐廳後方剛好是精武路的新興收費停車場，汽機車都好停車，步行不用3分鐘。

高沐手作料理餐廳環境介紹
高沐不只外觀布置的很引人注目，店內的空間也很神奇，保留下老牆的斑駁與缺口，搭配大量綠色造景，有著復古老宅的特色但又不會讓人覺得陰暗昏沉，晚上的時候挺溫馨的。大多為2－4人座位，人多聚餐的話也滿方便併桌，適合學生來辦活動。

單身專用座，這是老闆特別設置給單身者的優惠
只要是一個人來用餐坐這個位子，天天都打95折、情人節更是打85折，所以單身一人吃飯也是有好處的！但是只有一位，若已有人坐，就沒辦法啦！想省荷包享優惠者，看到有空位時請別害羞趕緊坐。

▲▼高沐手作料理餐廳位在台中一中街的台水宿舍相當隱密的巷弄中。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼高沐手作料理餐廳位在台中一中街的台水宿舍相當隱密的巷弄中。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼高沐手作料理餐廳位在台中一中街的台水宿舍相當隱密的巷弄中。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼高沐手作料理餐廳位在台中一中街的台水宿舍相當隱密的巷弄中。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

▲後面還有一個隱藏座位區。

▲▼高沐手作料理餐廳位在台中一中街的台水宿舍相當隱密的巷弄中。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼高沐手作料理餐廳位在台中一中街的台水宿舍相當隱密的巷弄中。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

▲餐具、醬料、茶水擺在角落的紅色櫥櫃自助取用，紅茶是免費暢飲，也有提供兒童餐具、兒童椅。

餐點介紹
喜歡豐盛感的人，一定要記得加價升級成套餐，基本的A套餐就有好吃薯條＋濃湯＋法國脆皮麵包，預算夠、喜歡更澎派的可以往上升級。加熱烤過的軟法抹上店家調製的奶油醬，推薦你趁熱的時候趕快吃，麵包香氣正濃搭配濃湯更美味！

套餐的濃湯不定期更換品項
這天喝到的濃湯是玉米濃湯，香甜濃稠很好喝，之前有喝過蕈菇濃湯，帶點奶香也滿好喝。蒜香奶油深海雙大蝦，一份有2隻蝦，開背大蝦鋪墊上滿滿橘紅色醬汁，這是店家獨家特調的美乃滋醬汁，加入大量的蒜蓉，經過烤箱加熱讓香氣更加突出。

▲▼高沐手作料理餐廳位在台中一中街的台水宿舍相當隱密的巷弄中。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼高沐手作料理餐廳位在台中一中街的台水宿舍相當隱密的巷弄中。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼高沐手作料理餐廳位在台中一中街的台水宿舍相當隱密的巷弄中。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼高沐手作料理餐廳位在台中一中街的台水宿舍相當隱密的巷弄中。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼高沐手作料理餐廳位在台中一中街的台水宿舍相當隱密的巷弄中。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

▲升級套餐的天婦羅炸牡蠣、蒜香奶油深海雙大蝦。

▲▼高沐手作料理餐廳位在台中一中街的台水宿舍相當隱密的巷弄中。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼高沐手作料理餐廳位在台中一中街的台水宿舍相當隱密的巷弄中。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

▲天婦羅炸牡蠣裹上薄薄麵衣酥炸，搭配添了少許麻油的味噌醬，風味特殊且讓炸牡蠣吃起來不膩口。

紹興醉雞捲與毒癮紹興蛤蠣圓直麵
大量蛤蠣搭配高沐自家捲製的紹興雞腿捲看起來相當澎派豐盛，上方點綴的生菜與花朵都是可以食用的。剛上桌時飄逸出的酒香就相當迷人，這是高沐自己捲製的紹興雞腿捲，雞腿肉去骨、浸至酒香入味，中間還包捲著枸杞，入口時酒香更加濃郁，雞肉肌理絲絲入味又鮮嫩，相當好吃！

醬汁搭配的是高沐特製的毒癮醬，以洋蔥為基底，還有搭配三種辣椒炒製的辣油，吃起來帶點酒香，而尾韻有點小辣，相當涮嘴，真的會讓人一吃就上癮，難怪取名為毒癮醬。麵條部分不至於有一根芯的硬度，而是彈牙不軟爛，是台灣人都很能接受的程度。

▲▼高沐手作料理餐廳位在台中一中街的台水宿舍相當隱密的巷弄中。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

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▲▼高沐手作料理餐廳位在台中一中街的台水宿舍相當隱密的巷弄中。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼高沐手作料理餐廳位在台中一中街的台水宿舍相當隱密的巷弄中。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

牛三寶清炒酸菜圓直面
高沐不定期推出新口味，而且相當有創意，像這道加了台式食材酸菜入味的中西合併料理，酸菜還是自家自己炒，不會太過重鹹，反而很有脆口感。台式料理中很常見的燉牛腱特別加了紹興酒、紅茶葉入味去腥羶，半透明的筋膜燉至相當透軟，但肉質不乾柴，還搭配Q彈的牛肚、充滿膠質的牛筋，淋上巴薩米克醋增添酸香風味。

喜歡豐盛餐點的人可以另外加點魷魚一尾，有著非常肥厚肉質的整尾魷魚經過舒肥處理，不同於坊間常見的用高溫炙燒出魷魚香氣，而是以吃得到魷魚海鮮本身味道為主，保有相當水嫩感的鮮甜與柔軟。舒肥魷魚肉質相當鮮嫩，但又厚實飽嘴，相當好咀嚼。

▲▼高沐手作料理餐廳位在台中一中街的台水宿舍相當隱密的巷弄中。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

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▲▼高沐手作料理餐廳位在台中一中街的台水宿舍相當隱密的巷弄中。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼高沐手作料理餐廳位在台中一中街的台水宿舍相當隱密的巷弄中。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

▲加入大量蒜蓉與店家自己炒的酸菜，以台式風味中融入西式料理與巴薩米克醋，清炒風味但香氣十足。

炸蝦泰式酸辣奶油燉飯
和妮妮印象中傳統泰式的酸香辣相當不同，是調整過的偏台式的泰式，香濃的淡綠色醬汁中有香菜泥、奶油、魚露，整體不會有明顯的酸辣感，反而是有著香菜的清新味道，與奶油的溫潤感。搭配5尾炸蝦以及許多新鮮蛤蠣，生食級干貝則是看自己需求另外加點的配料。

去殼裹上薄薄麵衣的炸蝦相當酥脆，就連蝦尾也能一起吃掉。大顆干貝表面煎至赤黃帶出香氣，外表吃得到干貝的絲絲纖維，裡面則還是保持相當水嫩的甜感。米粒吸收了濃郁醬汁，保留著完整米粒外觀不軟爛，但卻又不會有著米心沒透的感覺，是相當和台灣人口味的燉飯。

▲▼高沐手作料理餐廳位在台中一中街的台水宿舍相當隱密的巷弄中。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼高沐手作料理餐廳位在台中一中街的台水宿舍相當隱密的巷弄中。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

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▲▼高沐手作料理餐廳位在台中一中街的台水宿舍相當隱密的巷弄中。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

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▲▼高沐手作料理餐廳位在台中一中街的台水宿舍相當隱密的巷弄中。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

四季歌頌（左）、接骨木蘇打（右）
蘇打系列的飲品還會附上未用完的瓶裝蘇打水，可以讓你自由調整甜度，喜歡氣泡多一點的人也可以分批慢慢加入，以免氣泡消散的太快。四季歌頌水果蘇打以季節水果為主，有芭樂丁、柳丁汁、小番茄、金桔，相當好喝；接骨木蘇打也有添加金桔，清新香氣帶點微甜。

▲▼高沐手作料理餐廳位在台中一中街的台水宿舍相當隱密的巷弄中。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

提拉米蘇（單點）
高沐自己做的提拉米蘇，底部以可可餅乾脆片浸泡咖啡酒，慕斯中還加入了西達摩咖啡液，讓整體風味更有層次且不甜膩，即使不愛甜點的人也很值得一試。目前點套餐即可享75元優惠價加購提拉米蘇。

▲▼高沐手作料理餐廳位在台中一中街的台水宿舍相當隱密的巷弄中。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

整體感想
高沐手做料理餐廳位在在台中一中街隱密巷弄中， 雖然不在顯眼的鬧區又經歷過疫情的摧殘，但現在平日晚餐人潮依舊頗多，可見高沐的餐點值得讓人一訪再訪，才能夠在這艱困的環境下屹立不搖。

高沐餐點以義大利麵和燉飯為主，但以獨家創意風味為特色，除了妮妮布魯很喜歡的獨家毒癮醬之外，這次吃到中西合併的牛三寶炒酸菜、融合泰式風味的魚露香菜醬燉飯也都相當特殊～來到一中街想吃義大利麵的話，不妨來這秘境尋找高沐嘗鮮。

▲▼高沐手作料理餐廳位在台中一中街的台水宿舍相當隱密的巷弄中。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

菜單、壽星優惠
目前只用QRcode掃描點餐，如果遇到不會操作，可請店員協助用手機點餐。餐點以義大利麵、燉飯為主，可依自己預算加價升級成A、B、C、D不同內容的套餐，每人低消170元、用餐時間100分鐘、免服務費。（食記具有時效性，價格、優惠、營業時間以官方公告為主）

當月壽星憑身分證來用餐，可兌換壽星優惠薯條＋蘋果蜜冰茶（食記具有時效性，優惠內容依店家現場公告為主，如有疑慮請電話訂位時詢問清楚）

▲▼高沐手作料理餐廳位在台中一中街的台水宿舍相當隱密的巷弄中。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼高沐手作料理餐廳位在台中一中街的台水宿舍相當隱密的巷弄中。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

▲以蘋果、蜂蜜、檸檬汁、金桔調味的蘋果蜜冰茶相當沁涼清爽、不會過甜膩。

高沐手作料理餐廳

地址：台中市北區太平路19巷3弄15號
電話：04－2225－0262
營業時間：12：00－16：00（最後供餐15：30或餐點售完為止）、17：00－21：00（最後供餐20：30或餐點售完為止）

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