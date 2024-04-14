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台中「599吃到飽」羊肉爐！6種湯頭7款羊肉部位　還有豐盛自助吧

Nini and Blue 玩樂食記

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▲▼耀武羊威羊肉爐吃到飽在南屯區有新分店了。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，下同，勿擅自翻攝）

撰文攝影／NINI AND BLUE 玩樂食記、整理／實習記者張宜樺

耀武羊威羊肉爐吃到飽在南屯區有新分店了！附設停車場、VIP包廂、近南屯交流道，是目前妮妮布魯看過最美的羊肉爐吃到飽店。耀武羊威主打6種湯頭、7款羊肉部位：手撕羊肉、羊心、羊嫩筋、羊大骨等，599元免服務費讓你通通吃到飽，還有蔬菜自助吧、火鍋肉片、滷蛋肉燥飯、炸物、甜點、季節水果豐富食材選擇！

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▲▼耀武羊威羊肉爐吃到飽在南屯區有新分店了。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，下同，勿擅自翻攝）

交通、環境介紹
耀武羊威南屯益豐帝王店位在益豐路四段、靠近五權西路二段路口，距離台中南屯交流道頗近，提供的免費停車場是與森鐵板燒共用，車位數量有限，但路邊都有收費停車格、附近也有其他收費停車場。

店內的用餐空間是目前妮妮看過最美的羊肉爐吃到飽店，有點日式鍋物的氛圍，桌與桌之間距離頗大而且都有高高的背板，即使客滿也不會覺得擁擠或太吵雜。除了一樓質感用餐區，在二樓還有和室、包廂、VIP獨立包廂，更具隱私感，而且二樓同樣設有自助吧，取餐不用跑到一樓去。目前包廂沒有設低消，但是須達到一定人數才會開啟。

▲▼耀武羊威羊肉爐吃到飽在南屯區有新分店了。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，下同，勿擅自翻攝）

▲▼耀武羊威羊肉爐吃到飽在南屯區有新分店了。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，下同，勿擅自翻攝）

▲▼耀武羊威羊肉爐吃到飽在南屯區有新分店了。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，下同，勿擅自翻攝）

▲窗邊還有日式庭園造景，在黃昏時刻來真的超美。

▲▼耀武羊威羊肉爐吃到飽在南屯區有新分店了。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，下同，勿擅自翻攝）

▲▼耀武羊威羊肉爐吃到飽在南屯區有新分店了。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，下同，勿擅自翻攝）

▲▼耀武羊威羊肉爐吃到飽在南屯區有新分店了。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，下同，勿擅自翻攝）

▲和室區入座需要脫鞋，可以是一整個大空間也能用隔板分成兩間。

▲▼耀武羊威羊肉爐吃到飽在南屯區有新分店了。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，下同，勿擅自翻攝）

▲VIP獨立包廂，大約可容大16～20人左右，這間包廂內設有獨立洗手間。

▲▼耀武羊威羊肉爐吃到飽在南屯區有新分店了。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，下同，勿擅自翻攝）

▲平日晚上大約六點多用餐人潮越來越多、幾乎客滿。

自助吧，羊心、手撕羊肉是限量！
有７種羊肉部位、多種蔬菜、蕈菇類、豆腐類，也有鴨血、海帶、豆皮可以夾，也有王子麵、鍋燒麵、蒸煮麵、冬粉等主食，自助吧種類相當豐富。不過也是要貼醒大家， 若是留鍋底的話則是秤重計價，建議大家還是少量多次的夾取，才不會浪費食材而加收費用喔！

光是羊肉就有提供７種部位：手撕羊肉、羊心、羊嫩筋、羊大骨、羊腳筋、羊腿肉、羊排，而且都有事先用中藥滷製過，相當夠味，其中手撕羊肉、羊心是限量供應，如果有看到請記得手刀快速夾取！手撕羊肉是限量供應，這可是耀武羊威的獨家招牌，因為製作過程繁瑣所以限量，但又特別鮮嫩好吃，所以相當搶手。

▲▼耀武羊威羊肉爐吃到飽在南屯區有新分店了。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，下同，勿擅自翻攝）

▲▼耀武羊威羊肉爐吃到飽在南屯區有新分店了。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，下同，勿擅自翻攝）

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▲▼耀武羊威羊肉爐吃到飽在南屯區有新分店了。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，下同，勿擅自翻攝）

▲▼耀武羊威羊肉爐吃到飽在南屯區有新分店了。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，下同，勿擅自翻攝）

▲羊嫩筋的部位也很特別，Q彈富咬勁。

▲▼耀武羊威羊肉爐吃到飽在南屯區有新分店了。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，下同，勿擅自翻攝）

▲帶骨的羊排肉質也很嫩。

▲▼耀武羊威羊肉爐吃到飽在南屯區有新分店了。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，下同，勿擅自翻攝）

▲帶點筋膜的羊腿肉，相當厚實肉多。

▲▼耀武羊威羊肉爐吃到飽在南屯區有新分店了。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，下同，勿擅自翻攝）

▲羊腳筋和羊大骨也是許多老饕必夾很多的品項，兩者外觀很相似，可以用羊腳筋的膠質特多來分辨。

▲▼耀武羊威羊肉爐吃到飽在南屯區有新分店了。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，下同，勿擅自翻攝）

▲愛噌骨頭肉和吸大骨隨的人絕對不能錯過超大根的羊大骨。

▲▼耀武羊威羊肉爐吃到飽在南屯區有新分店了。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，下同，勿擅自翻攝）

▲一旁冷藏櫃中還有多款火鍋料、丸類以及豬肉片、牛肉片、雞肉片、魷魚圈。

耀武羊威不只有羊肉爐
耀武羊威還有一款副食很厲害，那就是有滷蛋和油豆腐的肉燥飯，打開蓋子就能聞到那濃郁的八角香氣撲鼻而來，裡面的滷肉量很多，有整顆滷蛋和油豆腐！耀武羊威南屯益豐帝王店有提供炸物，不定時更換品項，這天吃到了薯條、洋蔥圈、雞米花、煉乳饅頭。

一旁擺放湯壺可以自己加湯，要注意的是山神種子、川味香辣請加清燉湯，如果怕越煮越鹹的人也可以加白開水喲！醬料部分有辣與不辣的腐乳醬、蒜蓉醬、薑絲，店家特別推薦辣與不辣的腐乳醬各半最好吃。

▲▼耀武羊威羊肉爐吃到飽在南屯區有新分店了。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，下同，勿擅自翻攝）

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▲▼耀武羊威羊肉爐吃到飽在南屯區有新分店了。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，下同，勿擅自翻攝）

▲甜點蛋糕放在獨立冰箱中，相當多種口味，且每塊大約1、2口的大小。

▲▼耀武羊威羊肉爐吃到飽在南屯區有新分店了。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，下同，勿擅自翻攝）

▲還有整盒裝的中華豆花、愛玉、3種季節水果，以及乳酸菌飲料，冰品部分則有6種口味的杜老爺冰淇淋。

還有獨創湯頭
藥燉湯頭以10多種中藥材下去慢火精燉3小時以上，喝起來帶有微微中藥香，是搭配羊肉爐的基本款湯底。如果喜歡清爽、不能喝中藥湯頭的話，也可以選店家慢火燉煮的清燉系列，用羊肉燉煮出乳白色湯頭，僅以薑絲和枸杞提味，甘甜醇香也很耐喝。

耀武羊威獨創的羊肉爐湯底，加入了大量的台灣特產山胡椒和薑片，所以味道有著獨特清香，清新香氣沁入羊肉中更解膩順口。另外鮮蒜羊肉湯沒有添加中藥材，而是用煸香過的蒜頭、薑片搭配蛤蜊，蒜頭香氣明顯且鹹香誘人，再加上蛤蠣的鮮甜，非常好喝。

▲▼耀武羊威羊肉爐吃到飽在南屯區有新分店了。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，下同，勿擅自翻攝）

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▲▼耀武羊威羊肉爐吃到飽在南屯區有新分店了。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，下同，勿擅自翻攝）

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羊腳筋＆手撕羊肉＆羊大骨
建議羊腳筋一定要先行燉煮，上面的膠質是越煮越嫩Q好吃，而且滿滿都是膠質不會太佔胃空間。耀武羊威特別遠赴新疆取經的手撕羊肉，經過多道程序製作，帶點小骨，肉質柔嫩的像是用舒肥烹煮的肉感，而且無羊肉特有腥羶味，肥瘦參半的肉塊在咀嚼中還有奶香甜味，沾上店家特調腐乳醬好好吃。

羊大骨上還有許多的羊肉與膠質，大骨髓中的豐腴油脂更是老饕們的最愛，而且體積大、但是不會太佔胃空間，能塞滿一鍋看起來很澎湃。記得去餐具區拿吸管，淋點湯頭到骨管中，再一起吸上骨髓肉，肥美的骨髓香氣與潤口感讓你滿嘴油香，一支接著一支呢！

▲▼耀武羊威羊肉爐吃到飽在南屯區有新分店了。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，下同，勿擅自翻攝）

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羊心、羊嫩筋、羊腿肉
限量供應的羊心在單點的羊肉爐店本來就不便宜，而且一頭羊只有一顆心數量有限，看到時可得保握機會夾喲！建議不用燙煮太久，才能柔軟又帶有脆口感，切成片狀的咀嚼口感不會太韌。

而羊嫩筋是非常特別的部位，不完全是膠質，有著筋肉的咬勁與韌性，但又是相當柔軟Ｑ彈，很適合懶得噌骨頭的人，相當奇妙的口感。厚實的羊腿肉塊中帶點透明膠質筋膜，有種半筋半肉感，又相當有咀嚼度，非常適合愛吃很多肉肉的人。

▲▼耀武羊威羊肉爐吃到飽在南屯區有新分店了。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，下同，勿擅自翻攝）

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▲季節水果會不定時更換種類。

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▲杜老爺冰淇淋有6種口味可以選。

菜單價格
耀武羊威羊肉爐吃到飽自助式吃到飽、不收服務費、用餐時間2小時，各分店消費價格、品項、訂位方式略有差異，請依各分店現場公告為主。

湯頭有6款：藥燉、清燉、成吉思漢、山神種子、川味香辣、鮮蒜羊肉湯，點鴛鴦鍋的話則是依每鍋湯底加收100元。不想吃到飽的也可買外帶套餐回家自己煮。

▲▼耀武羊威羊肉爐吃到飽在南屯區有新分店了。（圖／部落客NINI AND BLUE 玩樂食記授權提供，下同，勿擅自翻攝）

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耀武羊威南屯益豐帝王店

地址：台中市南屯區益豐路四段500號
電話：04－2389－6601
營業時間：16：00～凌晨00：00
附停車場、免服務費、用餐２小時

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