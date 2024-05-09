ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

免門票、免停車費有夠佛心！虎山巖金針花　置身金黃色花海超浪漫

Nini and Blue 玩樂食記

Nini and Blue 玩樂食記 Nini and Blue

我們不是專業攝影師、也不是文學作家，只是想紀錄生活

▲▼虎山巖金針花，彰化花壇賞花旅遊景點、彰化平地金針花。（圖／部落客nini and blue提供）

撰文攝影／NINI AND BLUE 玩樂食記、整理／實習記者柯珮萱

虎山巖金針花－彰化花壇賞花景點，免門票、免停車費，還有順逛假日市集、虎山巖觀世音菩薩拜拜。大家可能都知道花蓮六十石山、台東太麻里，但其實中部不用到深山裡也能看到金針花海，像是台中新社沐心泉、南投日月潭金針花園區每年5～8月也有金針花海可以拍。看這篇文章跟著妮妮布魯的角度這樣拍虎山巖金針花。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

彰化花壇虎山巖金針花

虎山巖金針花賞花期間： 每年4月底～8月
地址: 彰化縣花壇鄉虎山街1號
免停車費、免門票，但請多多支持現場小農產品作為回饋。

▲▼虎山巖金針花，彰化花壇賞花旅遊景點、彰化平地金針花。（圖／部落客nini and blue提供）

彰化花壇金針花 停車資訊
虎山巖前方有兩區停車場，目前是免費停車，第一停車場較大，第二停車場後方有給大型遊覽車停放，小型車的位置較少。假日上午七點前抵達，已經要排隊停車了，平日早上來、或是等到太陽快下山人會少一些些。

▲▼虎山巖金針花，彰化花壇賞花旅遊景點、彰化平地金針花。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼虎山巖金針花，彰化花壇賞花旅遊景點、彰化平地金針花。（圖／部落客nini and blue提供）

金針花海 賞花路線

▲▼虎山巖金針花，彰化花壇賞花旅遊景點、彰化平地金針花。（圖／部落客nini and blue提供）

▲金針花又有一日美人之稱，今天開明天凋謝，好在花苞很多、品種多，台灣目前的金針花賞花景點期間大概是4月下旬到8月下旬都有盛開的地方。

▲▼虎山巖金針花，彰化花壇賞花旅遊景點、彰化平地金針花。（圖／部落客nini and blue提供）

▲這天來花苞還有非常的多，所以接下來還有機會滿曼盛開的景色可以拍。

▲▼虎山巖金針花，彰化花壇賞花旅遊景點、彰化平地金針花。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼虎山巖金針花，彰化花壇賞花旅遊景點、彰化平地金針花。（圖／部落客nini and blue提供）

▲早上7點左右還有幾位農民在採摘金針花。

▲▼虎山巖金針花，彰化花壇賞花旅遊景點、彰化平地金針花。（圖／部落客nini and blue提供）

▲園主免費開放給大家觀賞，所以大家要好好愛護珍惜，不要亂踩踏、不要亂丟垃圾，然後加減光顧園主的小店舖。

▲▼虎山巖金針花，彰化花壇賞花旅遊景點、彰化平地金針花。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼虎山巖金針花，彰化花壇賞花旅遊景點、彰化平地金針花。（圖／部落客nini and blue提供）

▲往上走的路線。

▲▼虎山巖金針花，彰化花壇賞花旅遊景點、彰化平地金針花。（圖／部落客nini and blue提供）

▲人潮很多，直接把光圈開到最大F2.8，拉長鏡頭就可以把後面人潮模糊。

▲▼虎山巖金針花，彰化花壇賞花旅遊景點、彰化平地金針花。（圖／部落客nini and blue提供）

▲手機由上往下是個方式，另外就要到最上面找凹洞處與斜坡了，鏡頭蹲低取景，可以避開眾多的人頭。

▲▼虎山巖金針花，彰化花壇賞花旅遊景點、彰化平地金針花。（圖／部落客nini and blue提供）

▲假日的時候，幾乎是等不到後面清空的狀態。

▲▼虎山巖金針花，彰化花壇賞花旅遊景點、彰化平地金針花。（圖／部落客nini and blue提供）

▲園方設置了許多凹洞處與步道，讓人可以輕鬆拍出在花海裡面的感覺，所以千萬不要再踏入圍籬破壞農作物。

▲▼虎山巖金針花，彰化花壇賞花旅遊景點、彰化平地金針花。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼虎山巖金針花，彰化花壇賞花旅遊景點、彰化平地金針花。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼虎山巖金針花，彰化花壇賞花旅遊景點、彰化平地金針花。（圖／部落客nini and blue提供）

▲很喜歡布魯幫我拍到的這張，很自然的回眸一笑。

▲▼虎山巖金針花，彰化花壇賞花旅遊景點、彰化平地金針花。（圖／部落客nini and blue提供）

▲淡藍色的天空有種日系風格感覺，很清新。

▲▼虎山巖金針花，彰化花壇賞花旅遊景點、彰化平地金針花。（圖／部落客nini and blue提供）

▲八點不到，太陽就已經非常的曬，面對太陽時眼睛是張不太開的。

▲▼虎山巖金針花，彰化花壇賞花旅遊景點、彰化平地金針花。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼虎山巖金針花，彰化花壇賞花旅遊景點、彰化平地金針花。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼虎山巖金針花，彰化花壇賞花旅遊景點、彰化平地金針花。（圖／部落客nini and blue提供）

用消費支持在地小農
出國玩不管是景點或寺廟常常都要收費，而且國外收費都很不便宜，台灣還能夠有這麼多免費賞花景點可以去，真的要好好珍惜，可以加減光顧一下園主的店，飲料、冰棒、熱食、乾燥金針花都有。

虎山巖金針花即時影像
大自然花況比較多變，出發前可以先參考由交通部觀光局參山國家風景區提供的即時影像，不只可以看到開了幾成花，還能看到現場人潮，超級方便。

金針花休息棧

▲▼虎山巖金針花，彰化花壇賞花旅遊景點、彰化平地金針花。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼虎山巖金針花，彰化花壇賞花旅遊景點、彰化平地金針花。（圖／部落客nini and blue提供）

▲沿著步道可以走到虎山巖寺。

▲▼虎山巖金針花，彰化花壇賞花旅遊景點、彰化平地金針花。（圖／部落客nini and blue提供）

▲或是再繞回到下方走走。

▲▼虎山巖金針花，彰化花壇賞花旅遊景點、彰化平地金針花。（圖／部落客nini and blue提供）

▲園主種植多種金針花品種，花期從4月～6月都有。

▲▼虎山巖金針花，彰化花壇賞花旅遊景點、彰化平地金針花。（圖／部落客nini and blue提供）

▲從下方拍攝可以輕鬆有一整個山坡的金針花海，而且有設置一兩個裝置藝術讓你拍。

▲▼虎山巖金針花，彰化花壇賞花旅遊景點、彰化平地金針花。（圖／部落客nini and blue提供）

▲戴頂草帽拍背景也很美，有種電腦桌布的感覺。

▲▼虎山巖金針花，彰化花壇賞花旅遊景點、彰化平地金針花。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼虎山巖金針花，彰化花壇賞花旅遊景點、彰化平地金針花。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼虎山巖金針花，彰化花壇賞花旅遊景點、彰化平地金針花。（圖／部落客nini and blue提供）

▲園主正在曬的金針花。

▲▼虎山巖金針花，彰化花壇賞花旅遊景點、彰化平地金針花。（圖／部落客nini and blue提供）

▲販售的餐點簡單也不貴，可以挑些自己喜歡的品嘗看看。

▲▼虎山巖金針花，彰化花壇賞花旅遊景點、彰化平地金針花。（圖／部落客nini and blue提供）

▲金針花冰棒有很淡的金針花味道，微甜～這麼熱的天氣來一支剛好消暑。

花壇虎山巖
彰化花壇虎山巖主祀觀音菩薩。清乾隆十二年西元1747年時，白沙坑信士倡議建佛寺，崇奉觀音菩薩，信士賴鳳高捐獻山林而得以興建，使虎山巖成為清代彰化三大名寺之一。

平常沒有金針花的時候，虎山巖也是有頗多信眾前來參拜，尤其是每年農曆2月19日、4月7日、6月18日、 9月29日為該寺祭日，一旁有假日市集、兒童遊戲設施，涼亭中也有許多老人家泡茶聊天下棋。

▲▼虎山巖金針花，彰化花壇賞花旅遊景點、彰化平地金針花。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼虎山巖金針花，彰化花壇賞花旅遊景點、彰化平地金針花。（圖／部落客nini and blue提供）

整體感想
很喜歡虎山巖金針花海的坡度，以及園主設置的步道，讓人可以輕鬆拍出人在花海中的感覺，而且園區不是很大，不需走的很累就能拍到很美畫面~希望大家能夠好好珍惜這免費的賞花景點，這裡的行程愛拍照可以抓1.5小時，如果只是輕鬆走走，大約半小時就結束，接下來可以往員林、田尾方向繼續賞花，也可以到彰化市區吃美食喝咖啡。

彰化花壇 虎山巖金針花

賞花期間: 每年4月底～8月
地址：彰化縣花壇鄉虎山街1號
免停車費、免門票

Nini and Blue 玩樂食記粉絲專頁Nini and Blue 玩樂食記部落格

【你可能也想看】

►八卦山新完工親子區！玩彰化縣最長27公尺、高低差8.5公尺溜滑梯
►台中也有不輸彰化的好吃炸肉圓！金黃酥脆趁熱吃卡滋聲作響
台中「599吃到飽」羊肉爐！6種湯頭7款羊肉部位　還有豐盛自助吧

關鍵字： 虎山巖金針花 彰化旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 NINI AND BLUE 玩樂食記

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

小S二女兒公開身高體重超自律！　英文自介流利網讚：沒有口音

推薦閱讀

倒入整瓶紅標米酒！台中復古吧檯式爆炒火鍋　蒜頭雞份量太霸氣

倒入整瓶紅標米酒！台中復古吧檯式爆炒火鍋　蒜頭雞份量太霸氣

有侏儸紀公園之美稱！同時欣賞瀑布、濕地溪流　大口呼吸芬多精

有侏儸紀公園之美稱！同時欣賞瀑布、濕地溪流　大口呼吸芬多精

有侏儸紀公園之美稱！同時欣賞瀑布、濕地溪流　大口呼吸芬多精

有侏儸紀公園之美稱！同時欣賞瀑布、濕地溪流　大口呼吸芬多精

在地人ㄟ口袋愛店！古早味無名早餐　阿婆現做粉漿蛋餅是必點招牌

在地人ㄟ口袋愛店！古早味無名早餐　阿婆現做粉漿蛋餅是必點招牌

全聯報稅季優惠！泡麵、水餃下殺

全聯報稅季優惠！泡麵、水餃下殺

誠品生活南夢幻甜點店5/17登場

誠品生活南夢幻甜點店5/17登場

萊爾富聯名海壽司推出3款飯糰新品

萊爾富聯名海壽司推出3款飯糰新品

東京人氣漢堡排「嘉」菜單、排隊規則一次看

東京人氣漢堡排「嘉」菜單、排隊規則一次看

免門票免停車費太佛心！虎山巖金針花

免門票免停車費太佛心！虎山巖金針花

肯德基新推松露起司咔啦雞腿堡！

肯德基新推松露起司咔啦雞腿堡！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

首場「台北大縱走」5／10開放報名！

王品集團母親節優惠懶人包

宜蘭必逛8夜市　最新營業時間表看這

每人只要799元住飯店免費吃自助早餐

月光下聽海！台東最Chill露天酒吧

老爺閃購節　住全新礁溪老爺小孩免費

大顆又多汁是招牌！台中20年湯包老店

飯店每人1100元免費吃2餐、零食！

限時2天搶訂！「每人575元」爽住飯店

真的不用錢！2大樂園「媽媽免費玩」

熱門行程

2024探旅新北定向越野 五股場即日起開放報名！

挑戰「鍛鍊級」的硬漢嶺，沿途綠意盎然，欣賞大自然的美景。走！一起「探索硬漢之路」

最新新聞更多

全聯報稅季優惠！泡麵、水餃下殺

誠品生活南夢幻甜點店5/17登場

萊爾富聯名海壽司推出3款飯糰新品

東京人氣漢堡排「嘉」菜單、排隊規則一次看

免門票免停車費太佛心！虎山巖金針花

肯德基新推松露起司咔啦雞腿堡！

富士五湖必玩景點、住宿推薦

樂桃限時促銷明開搶「飛日本下殺1890」　國泰推香港買1送1

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366