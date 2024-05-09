免門票、免停車費有夠佛心！虎山巖金針花　置身金黃色花海超浪漫

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撰文攝影／NINI AND BLUE 玩樂食記、整理／實習記者柯珮萱

虎山巖金針花－彰化花壇賞花景點，免門票、免停車費，還有順逛假日市集、虎山巖觀世音菩薩拜拜。大家可能都知道花蓮六十石山、台東太麻里，但其實中部不用到深山裡也能看到金針花海，像是台中新社沐心泉、南投日月潭金針花園區每年5～8月也有金針花海可以拍。看這篇文章跟著妮妮布魯的角度這樣拍虎山巖金針花。

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彰化花壇虎山巖金針花

虎山巖金針花賞花期間： 每年4月底～8月

地址: 彰化縣花壇鄉虎山街1號

免停車費、免門票，但請多多支持現場小農產品作為回饋。

彰化花壇金針花 停車資訊

虎山巖前方有兩區停車場，目前是免費停車，第一停車場較大，第二停車場後方有給大型遊覽車停放，小型車的位置較少。假日上午七點前抵達，已經要排隊停車了，平日早上來、或是等到太陽快下山人會少一些些。

金針花海 賞花路線

▲金針花又有一日美人之稱，今天開明天凋謝，好在花苞很多、品種多，台灣目前的金針花賞花景點期間大概是4月下旬到8月下旬都有盛開的地方。

▲這天來花苞還有非常的多，所以接下來還有機會滿曼盛開的景色可以拍。

▲早上7點左右還有幾位農民在採摘金針花。

▲園主免費開放給大家觀賞，所以大家要好好愛護珍惜，不要亂踩踏、不要亂丟垃圾，然後加減光顧園主的小店舖。

▲往上走的路線。

▲人潮很多，直接把光圈開到最大F2.8，拉長鏡頭就可以把後面人潮模糊。

▲手機由上往下是個方式，另外就要到最上面找凹洞處與斜坡了，鏡頭蹲低取景，可以避開眾多的人頭。

▲假日的時候，幾乎是等不到後面清空的狀態。

▲園方設置了許多凹洞處與步道，讓人可以輕鬆拍出在花海裡面的感覺，所以千萬不要再踏入圍籬破壞農作物。

▲很喜歡布魯幫我拍到的這張，很自然的回眸一笑。

▲淡藍色的天空有種日系風格感覺，很清新。

▲八點不到，太陽就已經非常的曬，面對太陽時眼睛是張不太開的。

用消費支持在地小農

出國玩不管是景點或寺廟常常都要收費，而且國外收費都很不便宜，台灣還能夠有這麼多免費賞花景點可以去，真的要好好珍惜，可以加減光顧一下園主的店，飲料、冰棒、熱食、乾燥金針花都有。

虎山巖金針花即時影像

大自然花況比較多變，出發前可以先參考由交通部觀光局參山國家風景區提供的即時影像，不只可以看到開了幾成花，還能看到現場人潮，超級方便。

金針花休息棧

▲沿著步道可以走到虎山巖寺。

▲或是再繞回到下方走走。

▲園主種植多種金針花品種，花期從4月～6月都有。

▲從下方拍攝可以輕鬆有一整個山坡的金針花海，而且有設置一兩個裝置藝術讓你拍。

▲戴頂草帽拍背景也很美，有種電腦桌布的感覺。

▲園主正在曬的金針花。

▲販售的餐點簡單也不貴，可以挑些自己喜歡的品嘗看看。





▲金針花冰棒有很淡的金針花味道，微甜～這麼熱的天氣來一支剛好消暑。

花壇虎山巖

彰化花壇虎山巖主祀觀音菩薩。清乾隆十二年西元1747年時，白沙坑信士倡議建佛寺，崇奉觀音菩薩，信士賴鳳高捐獻山林而得以興建，使虎山巖成為清代彰化三大名寺之一。

平常沒有金針花的時候，虎山巖也是有頗多信眾前來參拜，尤其是每年農曆2月19日、4月7日、6月18日、 9月29日為該寺祭日，一旁有假日市集、兒童遊戲設施，涼亭中也有許多老人家泡茶聊天下棋。

整體感想

很喜歡虎山巖金針花海的坡度，以及園主設置的步道，讓人可以輕鬆拍出人在花海中的感覺，而且園區不是很大，不需走的很累就能拍到很美畫面~希望大家能夠好好珍惜這免費的賞花景點，這裡的行程愛拍照可以抓1.5小時，如果只是輕鬆走走，大約半小時就結束，接下來可以往員林、田尾方向繼續賞花，也可以到彰化市區吃美食喝咖啡。



彰化花壇 虎山巖金針花

賞花期間: 每年4月底～8月

地址：彰化縣花壇鄉虎山街1號

免停車費、免門票

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