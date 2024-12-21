ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

德國米其林三星主廚台北餐廳降價　吃一頓晚餐現省3000元

▲La Vie by Thomas Bühner睿麗法式餐廳冬季新菜。（圖／記者黃士原攝）

▲德國米其林三星主廚台北餐廳降價。

記者黃士原／台北報導

全球知名的米其林三星主廚Thomas Bühner在台北開設法式餐廳「La Vie by Thomas Bühner睿麗法式餐廳」，原本吃一餐要價近萬元，從最新的冬季菜單開始降到6288元+10%，現省3000元。

「La Vie by Thomas Bühner睿麗法式餐廳」去年4月進駐台北大直「NOKE忠泰樂生活」時尚商場，僅提供晚餐餐期，開幕初期季節性11道套餐收費8988元+10%，創下台北西餐價格天花板。不過，從今年的冬季菜單開始，業者祭出全新的定價策略，降低民眾來用餐的門檻，推出9道菜的品味套餐價格6288+10%，吃一頓晚餐比之前少了3070元。另還推出6道菜的季節套餐，費用3888+10%。

▲La Vie by Thomas Bühner睿麗法式餐廳冬季新菜。（圖／記者黃士原攝）

▲冬季菜單「醃漬紅椒小塔」（左）、「胭脂蝦甜甜圈」（右）。

La Vie駐店行政主廚楊展浩，從開幕至今依然實踐Thomas Bühner的「三維立體」料理哲學，突顯食材的天然風味、堅持低溫烹調技法，以及風味和諧平衡，同時在菜色中都加入了「酸」味，以突顯或平衡食材風味。

年末佳節時刻，La Vie餐廳以採集珍貴食材的歐洲狩獵祭為靈感，推出「優雅的狩獵祭」主題冬季菜單，主廚廣泛採用當季的蕪菁、防風根、大根等溫和補身的根莖類，海鮮則有來自日本的松葉蟹、真鱈與法國藍龍蝦，主食則是歐洲打獵季的重點獵捕鳥種「鵪鶉」。

▲La Vie by Thomas Bühner睿麗法式餐廳冬季新菜。（圖／記者黃士原攝）

▲「松葉蟹｜大根｜洋甘菊」是道以蟹肉及大根兩款冬季食材組合的餐點。

▲La Vie by Thomas Bühner睿麗法式餐廳冬季新菜。（圖／記者黃士原攝）

▲蟹殼裡裝盛的是蟹肉濃湯冰淇淋。

冬季菜單的開場，以歐洲食材製作的「黑松露泡芙」揭幕。防風根泥、焦化奶油、黑松露、蒲福起司（Beaufort cheese）作為泡芙內餡，上層點綴蒲福起司做的脆片。接著上場是「醃漬紅椒小塔」、「胭脂蝦甜甜圈」，前者是可以一口吃小塔，由紅椒、醋漬甜椒及中東辣椒醬製成；後者由紅蝦昆布漬做成，內餡包含紅蝦濃湯及鮮美奶油味，上方搭配醃漬大根。

「松葉蟹｜大根｜洋甘菊」是道以蟹肉及大根兩款冬季食材組合的餐點。首先，蟹殼裡裝盛的是蟹肉濃湯冰淇淋，葉生薑及醋泡沫為這道菜品帶來了令人驚艷的風味。蟹肉手工餃，以彩色大根包裹，淋上蟹肉澄清湯，搭配底部的醋漬鮭魚卵。

▲鵪鶉是冬季菜單的主角。（圖／業者提供）

▲「鵪鶉胸｜干貝｜花雕」將滑嫩的鵪鶉胸肉中填入由干貝慕斯、舞菇製成的內餡。（圖／業者提供）

鵪鶉是冬季菜單的主角，楊展浩運用鵪鶉的胸跟腿設計兩道不同菜色，「鵪鶉胸｜干貝｜花雕」將滑嫩的鵪鶉胸肉中填入由干貝慕斯、舞菇製成的內餡，再經由碳烤烹調賦予獨特的香氣。

▲鵪鶉是冬季菜單的主角。（圖／業者提供）

▲「鵪鶉腿｜澄清湯｜棒茶」的鵪鶉腿，先經過鵪鶉油油封再用栗子粉炸，淋上栗子泥與棒茶粉。（圖／業者提供）

「鵪鶉腿｜澄清湯｜棒茶」的鵪鶉腿，先經過鵪鶉油油封再用栗子粉炸，淋上栗子泥與棒茶粉；鵪鶉心則先以鹽巴、香料醃漬再烤製，保有脆度；鵪鶉澄清湯與日本棒茶的組合，棒茶是以茶梗做成的焙茶，加進鵪鶉澄清湯中，讓湯品增加烘焙沉穩的香氣。

▲渥達尼斯磨坊本季新菜「紅唇｜紅椒．煙燻」。（圖／記者黃士原攝）

▲渥達尼斯磨坊本季新菜「斑蘊｜紅條石斑．生蠔醬．芋頭」。（圖／記者黃士原攝）

另外，米其林二星「渥達尼斯磨坊」本季菜單也更新3道，「紅唇｜紅椒．煙燻」這道料理先把甜紅椒低溫烹調，使其外皮變軟，再以碳火燻烤，再淋上紅椒與海帶慢火熬煮成的醬汁，色澤鮮紅透亮就如誘人紅唇；「斑蘊｜紅條石斑．生蠔醬．芋頭」取用台灣紅條石斑，鋪上的海苔經過舒肥後再與酸豆、煙燻奶油的結合，可搭配煙燻奶油、生蠔醬與芋頭泥一同食用。

▲渥達尼斯磨坊本季新菜「環抱｜藍龍蝦．魚子醬」。（圖／記者黃士原攝）

「環抱｜藍龍蝦．魚子醬」的醬汁以雪莉酒、香醋及奶油做出的奶油白醬為基礎，再與龍蝦頭、蝦殼和蝦膏熬煮而成的龍蝦醬汁結合；新鮮的藍龍蝦則以低溫烹調後，刷上一層龍蝦醬汁燻烤，最後用魚子醬及萬壽菊葉來點綴。

關鍵字： 美食雲 德國米其林三星 La Vie by Thomas Bühner 睿麗法式餐廳

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

媽溫柔喊滾出去！牠秒奔樓梯口　胖橘成液態貓「向下流動」超柔軟

推薦閱讀

開箱金門海洋藝術季6大展區

開箱金門海洋藝術季6大展區

Uber Eats「LaLa辣專區」限時上架

Uber Eats「LaLa辣專區」限時上架

3間日本環球影城飯店推薦

3間日本環球影城飯店推薦

萬華深度遊！青草巷藏祖先開墾辛勞史

萬華深度遊！青草巷藏祖先開墾辛勞史

德國米其林三星主廚台北餐廳降價

德國米其林三星主廚台北餐廳降價

高雄港「巨大Moi娃娃」對尬英熙！

高雄港「巨大Moi娃娃」對尬英熙！

仁川機場「轉機過夜」舒適小秘笈！

仁川機場「轉機過夜」舒適小秘笈！

父母掀「花掉給孩子遺產去旅行」熱潮

父母掀「花掉給孩子遺產去旅行」熱潮

高雄人周末玩義大　12歲以下門票10元

高雄人周末玩義大　12歲以下門票10元

天母巷弄車庫內的煙燻鵝肉店

天母巷弄車庫內的煙燻鵝肉店

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

南投4萬坪農場「免費入園」剩5天

父母掀「花掉給孩子遺產去旅行」熱潮

台灣第一名！2024最繁忙國際航線出爐

文華東方前主廚開麵包店！主打可頌和丹麥捲

全台首座「吉卜力木屋」進駐台中！可賞落羽松　最快農曆年前完工

台中新社下雪了！唯美白雪木隧道盛開

7間台南諧音梗美食大集合！

手搖飲推聖誕限定「買1送1」優惠

牛肉麵節金牌隱藏招牌卻是蛤蜊雞湯麵！

2025台北燈節2/2開跑！燈區範圍曝光

熱門行程

新北耶誕城四大燈區獨特風采超吸睛

2024新北歡樂耶誕城 11/15(五)魔幻登場，邀請大家一同沉浸魔幻浪漫氛圍及欣賞璀璨絢麗燈飾！

最新新聞更多

開箱金門海洋藝術季6大展區

Uber Eats「LaLa辣專區」限時上架

3間日本環球影城飯店推薦

萬華深度遊！青草巷藏祖先開墾辛勞史

德國米其林三星主廚台北餐廳降價

高雄港「巨大Moi娃娃」對尬英熙！

仁川機場「轉機過夜」舒適小秘笈！

父母掀「花掉給孩子遺產去旅行」熱潮

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366