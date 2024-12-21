德國米其林三星主廚台北餐廳降價　吃一頓晚餐現省3000元

▲德國米其林三星主廚台北餐廳降價。

記者黃士原／台北報導

全球知名的米其林三星主廚Thomas Bühner在台北開設法式餐廳「La Vie by Thomas Bühner睿麗法式餐廳」，原本吃一餐要價近萬元，從最新的冬季菜單開始降到6288元+10%，現省3000元。

「La Vie by Thomas Bühner睿麗法式餐廳」去年4月進駐台北大直「NOKE忠泰樂生活」時尚商場，僅提供晚餐餐期，開幕初期季節性11道套餐收費8988元+10%，創下台北西餐價格天花板。不過，從今年的冬季菜單開始，業者祭出全新的定價策略，降低民眾來用餐的門檻，推出9道菜的品味套餐價格6288+10%，吃一頓晚餐比之前少了3070元。另還推出6道菜的季節套餐，費用3888+10%。

▲冬季菜單「醃漬紅椒小塔」（左）、「胭脂蝦甜甜圈」（右）。

La Vie駐店行政主廚楊展浩，從開幕至今依然實踐Thomas Bühner的「三維立體」料理哲學，突顯食材的天然風味、堅持低溫烹調技法，以及風味和諧平衡，同時在菜色中都加入了「酸」味，以突顯或平衡食材風味。

年末佳節時刻，La Vie餐廳以採集珍貴食材的歐洲狩獵祭為靈感，推出「優雅的狩獵祭」主題冬季菜單，主廚廣泛採用當季的蕪菁、防風根、大根等溫和補身的根莖類，海鮮則有來自日本的松葉蟹、真鱈與法國藍龍蝦，主食則是歐洲打獵季的重點獵捕鳥種「鵪鶉」。

▲「松葉蟹｜大根｜洋甘菊」是道以蟹肉及大根兩款冬季食材組合的餐點。

▲蟹殼裡裝盛的是蟹肉濃湯冰淇淋。

冬季菜單的開場，以歐洲食材製作的「黑松露泡芙」揭幕。防風根泥、焦化奶油、黑松露、蒲福起司（Beaufort cheese）作為泡芙內餡，上層點綴蒲福起司做的脆片。接著上場是「醃漬紅椒小塔」、「胭脂蝦甜甜圈」，前者是可以一口吃小塔，由紅椒、醋漬甜椒及中東辣椒醬製成；後者由紅蝦昆布漬做成，內餡包含紅蝦濃湯及鮮美奶油味，上方搭配醃漬大根。

「松葉蟹｜大根｜洋甘菊」是道以蟹肉及大根兩款冬季食材組合的餐點。首先，蟹殼裡裝盛的是蟹肉濃湯冰淇淋，葉生薑及醋泡沫為這道菜品帶來了令人驚艷的風味。蟹肉手工餃，以彩色大根包裹，淋上蟹肉澄清湯，搭配底部的醋漬鮭魚卵。

▲「鵪鶉胸｜干貝｜花雕」將滑嫩的鵪鶉胸肉中填入由干貝慕斯、舞菇製成的內餡。（圖／業者提供）

鵪鶉是冬季菜單的主角，楊展浩運用鵪鶉的胸跟腿設計兩道不同菜色，「鵪鶉胸｜干貝｜花雕」將滑嫩的鵪鶉胸肉中填入由干貝慕斯、舞菇製成的內餡，再經由碳烤烹調賦予獨特的香氣。

▲「鵪鶉腿｜澄清湯｜棒茶」的鵪鶉腿，先經過鵪鶉油油封再用栗子粉炸，淋上栗子泥與棒茶粉。（圖／業者提供）

「鵪鶉腿｜澄清湯｜棒茶」的鵪鶉腿，先經過鵪鶉油油封再用栗子粉炸，淋上栗子泥與棒茶粉；鵪鶉心則先以鹽巴、香料醃漬再烤製，保有脆度；鵪鶉澄清湯與日本棒茶的組合，棒茶是以茶梗做成的焙茶，加進鵪鶉澄清湯中，讓湯品增加烘焙沉穩的香氣。

▲渥達尼斯磨坊本季新菜「紅唇｜紅椒．煙燻」。（圖／記者黃士原攝）

▲渥達尼斯磨坊本季新菜「斑蘊｜紅條石斑．生蠔醬．芋頭」。（圖／記者黃士原攝）

另外，米其林二星「渥達尼斯磨坊」本季菜單也更新3道，「紅唇｜紅椒．煙燻」這道料理先把甜紅椒低溫烹調，使其外皮變軟，再以碳火燻烤，再淋上紅椒與海帶慢火熬煮成的醬汁，色澤鮮紅透亮就如誘人紅唇；「斑蘊｜紅條石斑．生蠔醬．芋頭」取用台灣紅條石斑，鋪上的海苔經過舒肥後再與酸豆、煙燻奶油的結合，可搭配煙燻奶油、生蠔醬與芋頭泥一同食用。

▲渥達尼斯磨坊本季新菜「環抱｜藍龍蝦．魚子醬」。（圖／記者黃士原攝）

「環抱｜藍龍蝦．魚子醬」的醬汁以雪莉酒、香醋及奶油做出的奶油白醬為基礎，再與龍蝦頭、蝦殼和蝦膏熬煮而成的龍蝦醬汁結合；新鮮的藍龍蝦則以低溫烹調後，刷上一層龍蝦醬汁燻烤，最後用魚子醬及萬壽菊葉來點綴。