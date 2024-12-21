高雄港「巨型Moi娃娃」尬上魷魚遊戲英熙！旅運中心特展亮點看這

▲高雄港旅運中心「Moi娃娃」巨型氣球、雕塑裝置藝術，吸睛度不輸給英熙娃娃。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／高雄報導

高雄港不只有《魷魚遊戲》英熙娃娃，承億集團企圖打造台版瀨戶內藝術祭，首度規劃「2024亞灣藝術節」，在高雄旅運中心建築外，藝術家寧芮潔打造「巨大Moi娃娃」攀爬外牆，還坐在陽台上，形成跟英熙對望有趣意象，不少經過民眾都被吸引直呼「超可愛！」除了大型裝置，館內也有滿滿的雕塑、繪畫等視覺作品。

▲▼新銳藝術家寧芮潔打造「Moi娃娃」超搶眼。（圖／記者林育綾攝）

承億集團「2024承億亞灣藝術節」，除了連續3天在承億酒店舉行「第3屆亞洲插畫藝術博覽會」，還首度在高雄港旅運中心打造特展「藝術大入港：漫波」，由台日6位藝術家串連展出至明年2月2日。

▲「Moi娃娃」巨型氣球，在高雄港旅運中心牆外吸引民眾目光。（圖／記者林育綾攝）

新銳藝術家寧芮潔打造「Moi娃娃」巨型氣球、大型雕塑，在高雄港旅運中心牆外吸引民眾目光，此外她也帶來全方位創作，除了裝置藝術，還橫跨繪畫、雕塑、行為表演。她透露，Moi娃娃其實是自己童年內心的象徵，在這波創作過程，她讓Moi四處玩耍，也就像自己跟Moi一起玩得很開心，希望觀眾看作品時也能有玩樂的感受。

▲到了館內，可以看到Moi 娃娃爬上陽台，透過落地窗往屋內的人看，視角相當有趣。。（圖／記者林育綾攝）

到了館內，可以看到Moi 娃娃爬上陽台，透過落地窗往屋內的人看，視角相當有趣。她在館內的展覽為「大海中的那一片森林」，她想像當人類文明消失時，海洋再次取回主導權，而Moi化身為精靈、守護者，喚醒了遠古沈睡中的鯨魚，開啟了自然與生命的新篇章。

▲藝術家提到，Moi娃娃其實是童年內心的象徵。（圖／記者林育綾攝）

▲▼展覽為「大海中的那一片森林」，想像當人類文明消失時，海洋再次取回主導權，而Moi化身為守護者。（圖／記者林育綾攝）

寧芮潔創造力和生產力都十分驚人，她透露，此波展出的都是全新創作。而在開展首日，就已經有藏家鎖定收藏部分作品。當天她也結合了芭蕾舞蹈，與兩位舞者一起，在高雄港旅運中心外的「海韻藝術廣場」帶來令人驚豔的行為藝術表演。

▲▼寧芮潔與兩位舞者帶來行為藝術表演。（圖／記者林育綾攝）

●「藝術大入港：漫波」串連6名台日藝術家

「藝術大入港：漫波」特展串連台日6位藝術家展演，包括：飯川雄大、程仁珮、MAKOTO、迷母豐盛、寧芮潔、近藤 悟，各自以「海洋」、「漫波」為主題來創作、詮釋作品。

▲飯川雄大展出「沈重的袋子」。（圖／記者林育綾）

其中日本藝術家飯川雄大展出「沈重的袋子」，袋子內裝著20公斤的沈重沙子，裝上行李推車；而觀眾可以參與「運送」，在簽署租借協議後，把袋子帶出場外，甚至可帶上大眾運輸、帶回家，只要在有效期限內完成任務，「運輸」到另一城鎮的場館，這種將袋子自然帶出帶進場館、穿梭城鎮的風景，都成為作品「擬態」的部分。

▲日本藝術家近藤悟帶來攝影作品，特別走進「夜晚的海洋」拍攝。（圖／記者林育綾）

而日本藝術家近藤悟帶來攝影作品，特別走進「夜晚的海洋」拍攝。他回想小時候晚餐後，父親總會帶他去看海，但夜晚的海對他當時來說十分恐怖，在一片漆黑中，巨大的浪聲迴響，彷彿有一股神秘的力量，白天的海卻截然不同，經過黑白交織的世界，他逐漸沈迷於這壓倒性的力量。

台灣藝術家程仁珮帶來結合虛實的攝影裝置作品「下一餐」，在她探訪海洋漁業者後，將蒐集到的故事和現狀，用詼諧諷刺的風格，創造一系列未來海鮮料理食譜。

▲「2024承億亞灣藝術節」在高雄旅運中心打造舉行特展「藝術大入港：漫波」。（圖／記者林育綾）

▲當代藝術家戴明德帶來繪畫視覺作品。（圖／記者林育綾）

承億集團副董事長戴淑玲表示，高雄這座都市很美，從承億酒店看出去，山、海、河、港四個元素都在眼裡，「有沒有可能高雄亞洲新灣區，未來會是台灣版的瀨戶內海藝術祭？」承億企圖將高雄港旅運中心打造為「藝術國門」，更期待「亞灣藝術節」引動全世界的藝術家，讓喜愛藝術的人聚集在高雄亞洲新灣區，並成為旅客一期一會非來高雄不可的原因。

●40個飯店客房變身藝術展間



除了高雄港旅運中心的特展，承億酒店即日起至12月22日也在飯店內舉行「第3屆亞洲插畫藝術博覽會」，主題為「走進我的藝術主場」，將承億酒店14F、15F 的40間客房，變身40個藝術展間，共有百位藝術家與參展單位參與。

▲承億酒店「第3屆亞洲插畫藝術博覽會」，期間限定開放40個客房變身藝術展間。（圖／記者林育綾攝）

包含首度邀請到韓國微風藝博會Breeze Art Fair共同推出聯名展會，有10位韓國藝術家參展進駐，還有當代藝術家戴明德、6位特邀藝術家foxco（渡邉香織）、消極男子mainasu otoko、朱緹Dee Chu、潘奕丞P.Y.C.、BALLBOSS、練佳昕，以及5位亮點藝術家：昴咪MAUMI、Emily Liu、張梓鈞、cincin chang、王浥函等，民眾在晚上8點前都可以進出14、15樓客房展間，欣賞作品、與藝術家交流。

▲▼承億酒店「第3屆亞洲插畫藝術博覽會」期間限定開放40個客房變身藝術展間。（圖／記者林育綾攝）

高雄港旅運中心特展「藝術大入港：漫波」、承億酒店「第3屆亞洲插畫藝術博覽會」皆為免費入場，只要加入承億酒店LINE會員，即可免費兌換展會紀念票入場。

【2024亞灣藝術節資訊】

▍高雄港旅運中心特展「藝術大入港：漫波」

日期：2024年12月20日至2025年2月2日

時間：11：00－18：00

地點：高雄港旅運中心（高雄市苓雅區海邊路5號）

入場方式：免門票

▍承億酒店「第三屆亞洲插畫藝術博覽會」

日期：即日起至12月22日

時間：10：00－20：00

地點：承億酒店7F／14F／15F／25F

地址：高雄市前鎮區林森四路189號