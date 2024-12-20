「2025台北燈節」回歸西區！展期、範圍曝光　城市光廊提前點亮

▲「2025台北燈節」將在2月2日至16日於捷運北門站至西門站登場。（資料照／觀傳局提供）

記者彭懷玉／台北報導

年初盛事「2025台北燈節」再度回歸西區，將在2月2日至16日在捷運北門站至西門站周邊登場，而城市光廊於明年1月24日提前點亮。觀傳局今（20日）表示，今年主題為「蛇來運轉」，主視覺則以多彩祥雲環繞福蛇，為新年帶來希望和轉機。

▲2025台北燈節主視覺搶先曝光，圓滾滾的蛇身象徵著順利、圓滿。（圖／觀傳局提供）

在跨年、農曆春節過後，2月接著迎來第九屆的台北燈節。觀傳局今（20日）公布「2025台北燈節」主題及主視覺，主題圍繞在「蛇來運轉」，取其「時來運轉」之寓意，象徵新的一年充滿希望與轉機，為台北注入活力，邁向繁榮與卓越。

▲▼2024台北燈節吸引574萬人次賞燈；中山堂前的「眾神保庇（龍）平安」燈組。（圖／記者彭懷玉攝）

觀傳局介紹，2025台北燈節將於2月2日至16日舉行，活動場域選擇於交通便利、兼具潮流與傳統的台北西區，範圍自捷運北門站至西本願寺之中華路一段兩側，涵蓋北門站1號出口廣場、北門廣場，中山堂廣場、西門紅樓廣場及捷運西門站周邊等地，主燈則位於中山堂廣場。而充滿節慶氣氛的城市光廊，將於明年1月24日提前點亮，為北市過年增添喜氣，帶動旅遊人潮。

▲2025台北燈節主燈位於中山堂廣場。（圖／台北市中山堂管理所提供）

回顧「2024台北燈節」展期長達31天，攜手各領域藝術家、在地團體及宮廟，更有多達16個友好城市參展，期間吸引逾574萬人次賞燈；觀傳局指出，第一波僅先公布日期、展區範圍，其餘燈組內容和數量、點燈時間會陸續釋出。