南科人下午茶！台南炸雞老攤「雞肉球金字塔」是招牌　外酥內彈牙

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撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者黃亭詠

台南善化區的麥基香雞排在地飄香30多年，位於善化建國路上，菜單提供雞排、炸雞肉丸、脆皮酥等餐點，鄰近善化老街、南科園區的，價格親民、品項多樣，是不少人的雞排炸物好選擇。

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善化麥基香雞排在哪裡

麥基香雞排位於台南市善化區建國路145號；距離台南市公車站至善化區公所走路3分鐘。

▲菜單提供尾椎、地瓜、雞肉丸、小雞塊等炸物。

價格以現場為主，這些年來物價飆漲，蠻多小吃、餐廳常常拍完不到兩三個月就上漲了，營業時間、公休時間、電話地址以現場為主，資訊僅供參考。

▲檯面多種炸物一次排開，最壯觀的就是這種雞肉丸金字塔；一旁雞腿、炸雞排、炸物點心也擺好擺滿。

▲皮蛋燒、炸雞腿、雞肉串這裡也吃得到。

雞肉丸

麥基香雞排的雞肉丸是店內的人氣單品，有點像是花枝丸的做法，雞肉捏成丸裹粉酥炸。

▲金黃色澤誘人無比，敢吃辣的朋友灑點辣粉更滿足，外皮香酥裡頭彈牙帶勁，大口咬下非常飽滿，肉汁與香氣漫開在唇齒間。

善化麥基香雞排

電話：（06）583－1261

時間：14：00－21：30（周一日公休）

地址：台南市善化區建國路145號

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