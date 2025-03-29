台北30年牛排館「雅室」宣布插旗台中　店址為王品THE WANG舊址

▲雅室美國PRIME自然牛紐約客牛排。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

1994年創立的雅室牛排，是台北市經典牛排館之一，繼去年5月首度跨出大台北，在桃園藝文特區設立全台第3家店後，昨日也正式宣布前往台中展店，店址就是已熄燈王品「THE WANG」舊址，並由第一代主廚掌舵，同時會推出台中限定版驚喜菜色。

雅室牛排1994年創立，是台北市經典牛排館之一，2018年曾面臨到房東要收回店面及員工出走危機，同年由二代接班並在仁愛圓環重啟爐灶，2020年在春大直商場開出第2家店。去年品牌迎來30周年之際，也首次跨出大台北，5月在桃園藝文特區設立全台第3家店。

▲經典雅室牛排。（圖／記者黃士原攝）

雅室牛排除肋眼、老饕、紐約客、菲力、沙朗等經典牛排之外，還有蒸烤加拿大龍蝦、伊比利豬里肌、紐西蘭煎小春羊、松露野菇義大利麵等，價格1280元起至2480元。另有680元起的商業午餐，以及3880元起的雙人分享餐、8680元起的四人海陸分享餐。

去年開幕的桃園藝文店，除了吃得到肋眼、老饕、紐約客、菲力、沙朗等經典牛排之外，曾為雅室牛排老班底的主廚曾信義（Clark克拉克），透過食材選用、揉合中西料理手法及風味，打造了多款「中西合璧」的新菜單。

▲桃園藝文店限定前菜「主廚兒童的回憶」，將小管炙燒封住鮮味，並佐上清爽海菜。（圖／記者黃士原攝）

繼桃園藝文店之後，雅室牛排昨日也在臉書上公告，今年度的大計畫就是揮軍台中設立灘頭堡，地點就是王品THE WANG舊址，內場會交由第一代主廚掌舵，讓代表雅室特色的牛排在此區域飄香，而湯品、前菜、甚至甜點，也會推出台中限定版驚喜菜色。

下周就是兒童節，雅室牛排也為小貴賓準備限定餐點，完成小任務可享「12歲以下兒童免費享有兒童牛排套餐1份」，活動期間4月3日至4月6日。

▲我家牛排板橋遠科店4/1開幕。上圖為我家牛排林口店資料照。（圖／記者黃士原攝）

另外，被網友稱為「自助吧才是本體」的我家牛排再展店，板橋遠科店將於4月1日正式開幕，將取代林口店，成為全台最大的分店。慶祝開新店，消費滿1000元送1張抽獎券，每周抽出10名幸運兒，可獲1000元現金抵用券，為期4周。而4月1日至4月7日，只要姓名中含有「我家牛排」任一字，個人即享8折優惠。