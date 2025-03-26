全台最大水樂園4／3開園！18歲⭣連假免門票　爽玩11項水上設施

▲麗寶樂園渡假區今宣布，水樂園「馬拉灣」將在4月3日開園。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

搶攻兒童節商機，「全台最大水樂園」提前迎賓！麗寶樂園渡假區今（26日）宣布，「馬拉灣」將在4月3日開園，比去年整整早了一個半月，連假期間更推出「未滿18歲免費玩樂園」好康，凡搭配一位現場購買全票，水陸雙園皆可擇一使用此優惠。

▲4月3日至6日「未滿18歲」民眾可享水陸擇一免費入園。（圖／業者提供）



麗寶樂園4月3日至6日祭出水陸擇一「未滿18歲」免費入園優惠，凡民國96年4月6日之後出生皆適用，現場購票需出示本人身分證件正本供查驗，並搭配一名現場購買全票即可享優惠；4月3日至5日下午4點後入園，探索世界雙人月光票也只要499元。

連假還有LINE FRIENDS 明星，兔兔、莎莉生日慶典見面會，以及「小小藝術家繪畫比賽」，即日起至4月13日開放徵件，有機會獲得麗寶樂園雙園護照，可以免費玩水陸雙園一整年。

▲麗寶國際賽車場則舉辦「小小賽車手自駕體驗」，小朋友們可將自己的小車開上國際賽道，費用2,399元/人。（圖／業者提供）



麗寶國際賽車場則舉辦「小小賽車手自駕體驗」，小朋友們可將自己的小車開上國際賽道，費用2,399元/人（原價2,999元），數量有限。麗寶賽車主題旅店順勢推出兒童節住房專案，一泊一食再加贈水陸雙園雙日券，雙人5,888元、四人只要8,888元。

▲▼六福村；六福莊。（圖／六福村提供）



另外，六福村宣布，4月3日至6日期間，未滿18歲遊客帶著身分證明文件，就能到六福村免費玩樂一整天，可以在「笑傲飛鷹」、「大怒神」上瘋狂尖叫，享受最後一次當孩童的禮遇；六福莊也推出早鳥優惠，即日起至3月31日前預訂，升等肯亞綠地客房與招待第4至6人入住。