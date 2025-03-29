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LOPIA全台首家BBQ餐廳在高雄！用餐方式、收費一次看

▲JAPAN燒烤。（圖／記者黃士原攝）

▲LOPIA全台首家BBQ餐廳在高雄「新濱町海洋廚房」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

高雄「新濱町海洋廚房」上周六（3/22）正式開幕，集結了15家餐飲品牌，其中「JAPAN燒烤」是全台首店，是LOPIA旗下BBQ品牌，用餐方式與一般燒肉餐廳不同，這裡沒有菜單，而是由民眾自行挑選喜愛的食材，結帳後就可以自行在無煙燒爐燒烤。

▲JAPAN燒烤。（圖／記者黃士原攝）

▲▼JAPAN燒烤用餐方式與一般燒肉餐廳不同，這裡沒有菜單，而是由民眾自行挑選喜愛的食材。（圖／記者黃士原攝）

▲JAPAN燒烤。（圖／記者黃士原攝）

▲JAPAN燒烤。（圖／記者黃士原攝）

▲如果不想花費太多，餐廳也有供應一般冷凍品肉。（圖／記者黃士原攝）

JAPAN燒烤用餐方式與一般燒肉餐廳不同，首先是每位會收取入場費199元，這包含場地使用及無酒精飲料喝到飽，599元可再享啤酒、清酒、調酒無限暢飲。其次餐廳沒有菜單，而是提供在LOPIA超市裡販售的食材，由民眾自行挑選後再結帳，從黑毛和牛、香腸、豬肉、雞腿、大蝦、魷魚，到活跳跳的龍蝦、鮑魚及帝王蟹都有。

▲JAPAN燒烤。（圖／記者黃士原攝）

▲活帝王蟹。（圖／記者黃士原攝）

其中冷藏黑毛和牛可說LOPIA超市的招牌商品，JAPAN燒烤供應手切牛五花、牛腹脇、翼板等多種部位，以及大份量的牛排拼盤，都是以重量計價（大份量399/100g、小份量429/100g），另有開幕限定販售「黑毛和牛味付」，每盒799元。

▲JAPAN燒烤。（圖／記者黃士原攝）

▲結帳後就可以在燒烤爐燒烤。（圖／記者黃士原攝）

▲JAPAN燒烤。（圖／記者黃士原攝）

▲入場收199元可享無酒精飲料喝到飽。（圖／記者黃士原攝）

如果不想花費太多，餐廳也有供應一般冷凍品肉，從豬五花、豬肩里肌肉、戰斧豬排、牛五花等，以及調味過的豬肋排、雞腿肉，價格每100公克99元起。如果不知該選食材，餐廳也提供3款套餐組合，999元起至2999元。值得注意的是，餐廳沒有附烤肉醬，必須另外購買。

▲JAPAN燒烤。（圖／記者黃士原攝）

▲日乃屋「炸豬排咖哩飯」。（圖／記者黃士原攝）

另外，日本的咖哩連鎖品牌「日乃屋」台灣首店也在新濱町海洋廚房，該品牌在日本已有近百家分店，以其香濃順口的咖哩醬聞名，一入口時會先嚐到微甜口味，接著湧現辛辣層次，屬於日本家庭風格。

日乃屋台灣首店提供10多款咖哩，除了店家推薦的炸豬排咖哩飯外，還有煎蛋咖哩飯、唐揚雞咖哩飯、炸牡蠣咖哩飯、起司咖哩飯、蝦仁咖哩飯，價格185元至320元。比較特別的是，日乃屋普通飯量（250g）與大份量（300g）價格一樣，加10元可升級特大（350g）。

▲JAPAN燒烤。（圖／記者黃士原攝）

▲日乃屋菜單。（圖／記者黃士原攝）

新濱町海洋廚房其他餐飲品牌分別是北海道えびそば一幻拉麵、打水灣酒樓1833 Bistro Club、月鯉灣咖啡廳、北海道冰淇淋之神CREMIA、31冰淇淋、大手前鐵板燒、順億鮪魚專賣店、好喫炸雞、吳寶春麥方店、懿品乳酪果子手造所、北海鮮物、丹醇研選、BOBO TEA 波波茶。

關鍵字： 美食雲 LOPIA BBQ餐廳 JAPAN燒烤 新濱町海洋廚房

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