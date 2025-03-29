觀光景點恢復營業　泰國觀光局聲明：當地生活進入正常狀態

▲泰國觀光局今日發出聲明，當地生活進入正常狀態。（圖／Klook提供）

記者黃士原／台北報導

緬甸中部昨日發生芮氏規模8.2的強烈地震，就連鄰國泰國也感到強烈搖晃，曼谷甚至有大樓倒塌，當地部落客還建議短時間內不要到曼谷。不過泰國觀光局今日聲明，當地生活已進入正常狀態，所有商家、觀光景點，包括會議中心已經正常營業。

昨日緬甸中部發生的強烈地震，地震波及鄰近國家，就連曼谷也感受強烈震感，甚至有一座仍在施工的30層辦公大樓倒塌，泰國副總理也宣布全國學校停課。臉書粉專「泰趣胃-大胃的泰國趣事放送頭」則發文提醒，泰國的房子大部分沒有防震，建議近期先別到曼谷，若已有規劃的話，最好是趕快更改計畫。

不過，經過一日後，泰國觀光局今日中午發出聲明，當地生活已進入正常狀態，所有商家、觀光景點，包括會議中心已經正常營業。

▲泰國觀光局聲明當地生活進入正常狀態。（圖／取自泰國觀光局台北辦事處）

另外，為維護國人旅遊安全，交通部觀光署今日宣布，參加泰國（不含普吉島）、緬甸團體旅遊，可依照國外旅遊定型化契約第14條，旅行社應將已代繳之規費或履行本契約已支付之全部必要費用扣除後，餘款退還旅客（即民眾不用付賠償金），針對前述解約退費日期，觀光署將視泰國震後狀況滾動檢討。