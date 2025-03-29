ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

觀光景點恢復營業　泰國觀光局聲明：當地生活進入正常狀態

▲泰國觀光局今日發出聲明，當地生活進入正常狀態。（圖／Klook提供）

記者黃士原／台北報導

緬甸中部昨日發生芮氏規模8.2的強烈地震，就連鄰國泰國也感到強烈搖晃，曼谷甚至有大樓倒塌，當地部落客還建議短時間內不要到曼谷。不過泰國觀光局今日聲明，當地生活已進入正常狀態，所有商家、觀光景點，包括會議中心已經正常營業。

昨日緬甸中部發生的強烈地震，地震波及鄰近國家，就連曼谷也感受強烈震感，甚至有一座仍在施工的30層辦公大樓倒塌，泰國副總理也宣布全國學校停課。臉書粉專「泰趣胃-大胃的泰國趣事放送頭」則發文提醒，泰國的房子大部分沒有防震，建議近期先別到曼谷，若已有規劃的話，最好是趕快更改計畫。

不過，經過一日後，泰國觀光局今日中午發出聲明，當地生活已進入正常狀態，所有商家、觀光景點，包括會議中心已經正常營業。

▲泰國觀光局聲明當地生活進入正常狀態。（圖／取自泰國觀光局台北辦事處）

▲泰國觀光局聲明當地生活進入正常狀態。（圖／取自泰國觀光局台北辦事處）

另外，為維護國人旅遊安全，交通部觀光署今日宣布，參加泰國（不含普吉島）、緬甸團體旅遊，可依照國外旅遊定型化契約第14條，旅行社應將已代繳之規費或履行本契約已支付之全部必要費用扣除後，餘款退還旅客（即民眾不用付賠償金），針對前述解約退費日期，觀光署將視泰國震後狀況滾動檢討。

關鍵字： 泰國觀光局 緬甸強震

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

稀有「美人魚」現蹤宜蘭！　儒艮誤闖漁網救援後已野放

推薦閱讀

泰國觀光景點恢復營業

泰國觀光景點恢復營業

森林中玻璃秘境！花蓮隱藏版綠意民宿

森林中玻璃秘境！花蓮隱藏版綠意民宿

緬甸強震！觀光署宣布泰緬旅遊可退團

緬甸強震！觀光署宣布泰緬旅遊可退團

Q香豬蹄膠質滿嘴！老饕激推20年老店　

Q香豬蹄膠質滿嘴！老饕激推20年老店　

國內3大航空泰緬機票「免費退改票」

國內3大航空泰緬機票「免費退改票」

LOPIA全台首家BBQ餐廳在高雄！

LOPIA全台首家BBQ餐廳在高雄！

國寶級深夜美食！阿伯騎鐵馬賣肉粽50年

國寶級深夜美食！阿伯騎鐵馬賣肉粽50年

大甲媽起駕倒數　免費接駁專車一次看

大甲媽起駕倒數　免費接駁專車一次看

置身「愛河畔」景觀飯店有整層遊戲室

置身「愛河畔」景觀飯店有整層遊戲室

台北30年牛排館「雅室」宣布插旗台中

台北30年牛排館「雅室」宣布插旗台中

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

獨／全台最大「我家牛排」分店4／1開幕　首周「姓名中1字」打8折

台北30年牛排館「雅室」宣布插旗台中

添好運吃到飽再延長到4月底！

2大樂園「18歲⭣免門票」只限4天

飄香台北中正區60年35元福州乾麵老店

緬甸強震！觀光署宣布泰緬旅遊可退團

大稻埕40年古早味！炒米粉蒜泥加爆

18歲⭣連假玩「全台最大水樂園」免費

東京迪士尼海洋「夢幻泉鄉」新規定曝

南機場夜市虱目魚肚咬開滿滿膠質油脂

熱門行程

最新新聞更多

泰國觀光景點恢復營業

森林中玻璃秘境！花蓮隱藏版綠意民宿

緬甸強震！觀光署宣布泰緬旅遊可退團

Q香豬蹄膠質滿嘴！老饕激推20年老店　

國內3大航空泰緬機票「免費退改票」

LOPIA全台首家BBQ餐廳在高雄！

國寶級深夜美食！阿伯騎鐵馬賣肉粽50年

大甲媽起駕倒數　免費接駁專車一次看

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366