獨／全台最大「我家牛排」分店4／1開幕　首周「姓名中1字」打8折





▲我家牛排板橋遠科店4/1開幕。上圖為我家牛排林口店資料照。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

被網友稱為「自助吧才是本體」的我家牛排再展店，板橋遠科店將於4月1日正式開幕，將取代林口店，成為全台最大的分店。餐廳4月7日前也推出慶祝活動，姓名中有「我家牛排」任一字，個人即享8折優惠。

平價牛排館是許多小資族的最愛，近年來我家牛排更是增設自助吧，無限供應數十道料理，由犇峰餐飲集團加盟打造的桃園春日店、中和連城店、蘆竹南崁店及林口A9店，更把供應的項目擴大到上百道，從熱炒、炸物、烤物、水果甜點到飲料冰淇淋都有，因此被網友稱為「自助吧才是本體」、「被牛排耽誤的Buffet」。

▲我家牛排林口店水果區種類多達20多種。（圖／記者黃士原攝）

犇峰餐飲集團今年初傳出籌備板橋遠科店，店址就在TPKD研發辦公大樓1樓，是藏壽司板橋遠科店、貳樓板橋的新鄰居。今日官方臉書宣布4月1日正式開幕，同時將取代林口A9店，成為全台最大門市，同樣也有百道料理吃到飽，而且還新增現烤PIZZA。

慶祝板橋遠科店開幕，消費滿1000元送1張抽獎券，每周抽出10名幸運兒，可獲1000元現金抵用券，為期4周。而4月1日至4月7日，只要姓名中含有「我家牛排」任一字，個人即享8折優惠。

▲橘色涮涮屋台中館為全台首家獨棟門市。（圖／橘色涮涮屋提供）

另外，有火鍋界LV的橘色涮涮屋在結束台中新光館後，將搬到台中市政路上的「溫十八溫體牛火鍋」舊址，這家「全台首家獨棟店鋪」今天正式開幕，除了維持原本的服務及食材外，營業時間則是延長到隔日凌晨2點。

▲台中館升級了帝王蟹料理，主打多款吃法，上圖為烤蟹腳。（圖／橘色涮涮屋提供）

會在不同季節引進不同頂級食材的橘色涮涮屋，這次新開幕的台中館升級了帝王蟹料理，主打多款吃法，除了鮮嫩彈牙的「刺身」、甜中帶有些許炭烤香的「烤蟹腳」、將蟹膏與蛋的綿密完美融合的「蒸蛋」，業者建議4人以上點用。

