彩色海芋季3／29登場！巡遊14萬株花海、巨型迷宮　新設觀景平台

▲5萬株彩色海芋預計本周末可盛開6成。（圖／農業局提供）



記者彭懷玉／綜合報導

「2025桃園彩色海芋季」將於3月29日至4月6日在大園溪海休閒農業區開展，今年種植超過14萬株花卉，包含5萬株彩色海芋，以及香水百合、孤挺花及小蒼蘭等多樣花卉陪襯。農業局表示，目前海芋季花況正陸續開花中，開幕日預計整體花況可達6至7成。

▲今年有超過14萬株花卉，包含5萬株彩色海芋，以及香水百合、孤挺花及小蒼蘭等多樣花卉陪襯。（圖／農業局提供）



農業局表示，由於近期天冷及豪大雨天候狀況影響，目前海芋季花況正陸續開花中，開幕式當天，展區彩色海芋花況可達6成、孤挺花開花率達7成，百合及小蒼蘭種植區全區盛開。同時，樂天啦啦隊重磅韓援廉世彬開幕日將首次出席加盟後場外商演，會在下午2點現身，也為3月30日樂天桃猿隊開幕戰造勢。

▲▼「2025桃園彩色海芋季」僅展出9天；規劃巨型迷宮「海盜迷蹤」，結合四大主題闖關區。（圖／農業局提供）



今年桃園彩色海芋季以「奇芋夢幻島」為主題，不只繽紛花卉，本次以台灣原生種植物與生態保育為主軸，規劃巨型迷宮「海盜迷蹤」，結合四大主題闖關，讓民眾化身「夢幻島守護者」，從中學習外來種對生態的影響與防治方式，提升保育意識。

▲溪海休區內的罐子埤步道旁，全新打造2層觀景平台，旅客可以俯瞰整片壯觀花海及埤塘。（圖／農業局提供）



值得一提的是，溪海休區內的罐子埤步道旁，全新打造2層觀景平台，旅客可以透過俯瞰視角，欣賞整片壯觀花海及埤塘，感受桃園這座「埤塘之鄉」的意境。