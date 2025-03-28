添好運吃到飽再延長到4月底！用餐時間增至100分、每人貴33元

▲添好運吃到飽延長到4月底。（圖／添好運提供）

記者黃士原／台北報導

添好運吃到飽再延長！前天業者宣布，點心放題活動開放新一輪時間，從4月7日至4月30日，同時菜單更新，用餐時間從90分鐘增加到100分鐘，但餐費每人從666元調漲到699元。

只提供單點的添好運，近期推出期間限定的「點心放題」受到好評，原本活動時間延長到3月31日，不過業者前天再宣布，4月7日至4月30日（平日限定）再度推出吃到飽活動，菜單全面更新外，用餐時間也從90分鐘增加到100分鐘，但餐費每人調漲到699元。

▲添好運「點心放題」4月新菜單，點圖可放大。（圖／取自添好運台灣 TimHoWan Taiwan臉書）

新一波「點心放題」同樣是4家分店限定，其中天母高島屋店、新店裕隆城店、台中JMall店為平日14:00至17:00時段供應，每日上限40位；高雄富民店用餐時段則為11:00至12:40、13:00至14:40、15:00至16:40。僅提供網路訂位，不開放現場候位。

▲忠青商行新菜單「極品排骨好蝦炊飯」。（圖／緯豆集團提供）

另外，緯豆集團旗下台式餐廳品牌「忠青商行」全新菜單上市，不僅推出3大全新系列套餐、祭出7折限時嚐鮮券外，更將原有單一配菜組合一口氣擴展到5款，讓消費者可根據個人喜好自由選配。

▲忠青商行新菜單「忠青炸雞滷肉飯」。（圖／緯豆集團提供）

新菜單中業者首推澎湃大升級的「極品排骨好蝦炊飯/拌麵」套餐，把極品好蝦炊飯搭配酥脆多汁的忠青炸排骨；「忠青炸雞滷肉飯/拌麵」套餐，融合在地台味經典鹽酥炸雞，是搭配香Q白飯還是絲滑細麵，都能展現層次分明的美味。

▲忠青商行新菜單「眷村阿伯牛肉麵」。（圖／緯豆集團提供）

全新推出的「眷村阿伯牛肉麵」套餐，以秘製滷汁將嚴選牛腱心慢火滷煮至軟嫩入味，紅燒湯頭香辣醇厚，配上Q彈細麵。若是水餃愛好者可選「紅燒牛肉湯餃」套餐，採用濃郁的牛肉湯底，搭配爽脆鮮甜的高麗菜蝦仁水餃。除了全新套餐外，單點小菜也新增「滷味小拼盤」和「滷肉豆芽菜」兩款新品。