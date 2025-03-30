桃園人衝！台茂「300秒煙火」僅一天　逛兒童節市集、多美火車節

▲台茂購物中心4月3日至6日期間，超過5千坪的公園規劃一連串的親子活動。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

桃園人兒童連假逛起來！即日起至4月6日，台茂購物中心帶來一系列活動，有大型「多美火車節」，4月3日晚間迎來300秒煙火秀，兒童節市集則囊括超過30家美食、文創商品及餐車，有吃有玩，讓休假時光不無聊。

▲「兒童節煙火秀」將在4月3日晚間19:45施放，300秒絢麗低空花火綻放夜空，一共超過3000發。（圖／業者提供）



4月3日至6日期間，超過5千坪的公園綠地規劃一連串的親子活動，包括兒童節煙火秀、野餐、表演活動、寶寶爬行及市集等。最令人期待的「兒童節煙火秀」將在4月3日晚間19:45施放，300秒絢麗低空花火綻放夜空，一共超過3000發，伴隨著《胡桃鉗》中的《花之圓舞曲》，展現專屬兒童的純真與活力，營造一場視聽覺饗宴。

▲▼7F卡通尼樂園；兒童彩繪。（圖／業者提供）



即日起至4月7日，B2微笑劇場規劃大型「多美火車節」，四大主題展區讓親子族體驗TOMICA火車的魅力。4月3日下午14:00至17:00有「寶寶爬行大賽」；4月4日下午14:30至18:00大型野餐「親子春遊野餐趴」，有街頭藝人表演、市集餐車、親子DIY手作區。

▲兒童節市集則於4月4日至6日登場，精選30家美食、文創商品及餐車可以逛。（圖／業者提供）



兒童節市集則於4月4日至6日為期3天登場，精選30家美食、文創商品及餐車，囊括台、日、韓美食，有排骨酥、草仔粿、章魚燒、韓式飯捲及烤鴨餐車；甜點則有糖葫蘆、西螺麻糬、雞蛋糕、吉拿棒等排隊甜點；各種文創小物，寵物用品及寵物溝通等服務，滿足一家大小的心願。

桃園台茂購物中心兒童節連假活動：

4/3（四）寶寶爬行大賽 14:00-17:00、兒童節煙火秀 19:45-19:50

4/4（五）親子春遊野餐趴 14:30-18:00

4/5（六）米特動物樂園-薩克歷險記 15:00-15:40

4/6（日）樂樂小宇宙 故事x拍照見面會 15:00-15:40

兒童節市集

4/4（五）15:00-20:30

4/5（六）15:00-20:30

4/6（日）15:00-19:30