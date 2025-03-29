婚宴廣場「星靚點」3／31熄燈　業者：租約到期「搬遷到新店」

▲婚宴餐廳「星靚點」3/31熄燈。（圖／取自星靚點花園飯店臉書粉專）

記者黃士原／台北報導

位於台北市文山區的「星靚點花園飯店」，是當地知名的婚宴舉辦場所，臉書粉專昨日公告將在3月31日正式結束營業，不過業者表示，主要是租約到期、房東不續約，並非外界猜想的撐不下去，接下來由去年12月開幕的「新店靚點」繼續服務大家。

▲星靚點花園飯店純白證婚教堂。（圖／取自星靚點花園飯店臉書粉專）

星靚點花園飯店創立於2015年，位於台北市文山區，鄰近景美捷運站2號出口，全館擁有5大主題風格宴會廳，無樑柱設計挑高寬敞空間，還引進浮空投影、光雕門、光纖玻璃走道，讓宴會跳脫傳統模式，不用出國就可以享有沖繩戶外純白證婚教堂。

▲婚宴廣場「星靚點」公告3/31結束營業。（圖／取自星靚點花園飯店臉書粉專）

星靚點昨日在臉書粉專公告，將在3月31日正式結束營業，不過業者澄清並非撐不下去，而是租約到期、房東不續約，並由去年12月開幕的「新店靚點」繼續服務大家，該地點是新店彭園會館舊址。

▲義米蘭披薩吃到飽。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

另外，以炸雞披薩吃到飽聞名的「義米蘭」全台有3家分店，其中台北僅有信義店1家，不過業者日前公告，由於合約到期，餐廳4月6日結束營業，之後全台僅剩新北淡水店、台中水湳店。

「義米蘭」主打義式創意料理，義大利麵、燉飯、排餐為單點，現點現做，價格359元起至849元。另外餐廳還提供吃到飽方案，每人299元至375元，披薩、炸物、湯品及冰品、沙拉都能無限供應，披薩、炸物都是服務人員採桌邊派送方式。

