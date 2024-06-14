台南50年老店「卓家汕頭魚麵」重新開賣　網：排隊也要吃

▲台南50年老店「卓家汕頭魚麵」重新開賣。（圖／取自卓家汕頭魚麵臉書）

記者黃士原／台北報導

台南必吃美食「卓家汕頭魚麵」在2020年底無預警熄燈，當時讓許多老饕錯愕。不過店家日前宣布重新開賣，網友紛紛表示「太好了」、「好感動」、「排隊也要吃」。

原本卓家汕頭魚麵是用狗母魚打成漿之後，再製成麵條狀，而且製作過程並沒有添加麵粉，吃起來口感有點Q彈，同時散發出淡淡的魚香，不過現在很少在捕撈這種魚，這也是3年半前停業的原因。近期店家重新開賣，魚麵則是使用供貨比較穩定的旗魚加虱目魚來製作。

得知卓家汕頭魚麵重新開賣消息，網友紛紛表示「太好了」、「好感動」、「排隊也要吃」、「終於可以吃到好味道了」、「好感動！地表最強的魚麵」、「終於等到魚麵回歸」、「懷念的味道回來了」。

▲基隆70年「長腳麵食」在4月重新營業。（圖／陳靜宜提供）

重新回歸的老味道還有基隆的長腳麵食，因為老闆娘充電休息而暫停營業近半年，今年4月開始營業。長腳麵食主打豬腳、扁食等麵類小吃，是許多老饕的口袋名單，根據美食作家陳靜宜在臉書上寫文提到，長腳麵食傳至第二代，開業至今已有70年，父親是長腳（個子高）、兒子也是長腳，店名也就順利成章地延續下來，老闆說父親是福州長樂人，戰亂期間先遷居馬祖，1949年再搭船到基隆，就此落地生根。