ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台南50年老店「卓家汕頭魚麵」重新開賣　網：排隊也要吃

▲台南50年老店「卓家汕頭魚麵」重新開賣。（圖／取自卓家汕頭魚麵臉書）

▲台南50年老店「卓家汕頭魚麵」重新開賣。（圖／取自卓家汕頭魚麵臉書）

記者黃士原／台北報導

台南必吃美食「卓家汕頭魚麵」在2020年底無預警熄燈，當時讓許多老饕錯愕。不過店家日前宣布重新開賣，網友紛紛表示「太好了」、「好感動」、「排隊也要吃」。

原本卓家汕頭魚麵是用狗母魚打成漿之後，再製成麵條狀，而且製作過程並沒有添加麵粉，吃起來口感有點Q彈，同時散發出淡淡的魚香，不過現在很少在捕撈這種魚，這也是3年半前停業的原因。近期店家重新開賣，魚麵則是使用供貨比較穩定的旗魚加虱目魚來製作。

得知卓家汕頭魚麵重新開賣消息，網友紛紛表示「太好了」、「好感動」、「排隊也要吃」、「終於可以吃到好味道了」、「好感動！地表最強的魚麵」、「終於等到魚麵回歸」、「懷念的味道回來了」。

▲基隆70年「長腳麵食」在4月重新營業。（圖／陳靜宜提供）

重新回歸的老味道還有基隆的長腳麵食，因為老闆娘充電休息而暫停營業近半年，今年4月開始營業。長腳麵食主打豬腳、扁食等麵類小吃，是許多老饕的口袋名單，根據美食作家陳靜宜在臉書上寫文提到，長腳麵食傳至第二代，開業至今已有70年，父親是長腳（個子高）、兒子也是長腳，店名也就順利成章地延續下來，老闆說父親是福州長樂人，戰亂期間先遷居馬祖，1949年再搭船到基隆，就此落地生根。

關鍵字： 美食雲 台南美食 卓家汕頭魚

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

南半球女王細肩帶彈奶 「我只是從沙發上坐下去」

推薦閱讀

詹記西門大世界公告3項服務尚未開放

詹記西門大世界公告3項服務尚未開放

KUMO雲奶霜回來了！迷客夏新菜單開喝

KUMO雲奶霜回來了！迷客夏新菜單開喝

沖繩最新「叢林主題公園」2025夏天開幕

沖繩最新「叢林主題公園」2025夏天開幕

來潮境公園附近店家消費300元抽機票

來潮境公園附近店家消費300元抽機票

竹子湖「4條繡球花步道」推薦

竹子湖「4條繡球花步道」推薦

沖繩電車「那霸機場－牧志」停駛2天

沖繩電車「那霸機場－牧志」停駛2天

超商全新麵包品牌！4款新品一次看

超商全新麵包品牌！4款新品一次看

修道院廢墟走到「活米村車站」原型！

修道院廢墟走到「活米村車站」原型！

131家拿坡里炸雞買6送3限時17天吃

131家拿坡里炸雞買6送3限時17天吃

六福莊「非洲探險島」7／1開幕！

六福莊「非洲探險島」7／1開幕！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

荷花本周最美！新北「3處免費花海」

火鍋+歡樂吧吃到飽598元

漢堡排「嘉」平日下午離峰時段不用排

住5間飯店「每人每晚814元」送早餐

巴菲特最愛牛排館台中店進駐CBD時代廣場

獨／胡歌來台吃到阜杭豆漿、吳寶春

桃園大溪秘境咖啡廳擁絕美湖景！

住礁溪捷絲旅每人1125起享早餐吃到飽

緊急加開！名勝世界壹號航季延到9月

身分證對中2數字玩樂園只要299元

熱門行程

璀璨燈籠現九份 提燈夜遊亮山城

2024九份紅燈籠祭「提燈夜遊」最後名額！週末一起來提燈感受九份彎曲小巷間的獨特魅力吧！

最新新聞更多

詹記西門大世界公告3項服務尚未開放

KUMO雲奶霜回來了！迷客夏新菜單開喝

沖繩最新「叢林主題公園」2025夏天開幕

來潮境公園附近店家消費300元抽機票

竹子湖「4條繡球花步道」推薦

沖繩電車「那霸機場－牧志」停駛2天

超商全新麵包品牌！4款新品一次看

修道院廢墟走到「活米村車站」原型！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366