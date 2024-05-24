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鎮長頒「全台最好吃」匾額！羅東紅豆湯圓、Q彈扎實只賣40元

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼羅東紅豆湯圓 夜市60年老店！老饕封為全台灣最好吃的紅豆湯圓甜湯。（圖／部落客周花花提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者邵筱鈞

宜蘭羅東夜市內的羅東紅豆湯圓，是在地人朋友推薦我的極品美食，營業60年來，菜單上只賣紅豆湯圓這個品項，夏天多了清冰可加，均一價一碗40元非常便宜。時任的羅東鎮長直接將「羅東紅豆湯圓」封為全國最好吃的紅豆湯圓，推薦來宜蘭羅東玩再飽也要吃上一碗。

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羅東紅豆湯圓　位置
羅東紅豆湯圓地址位在宜蘭羅東鎮中山路三段、靠近中正街，這帶也就是所謂的羅東夜市，營業時間相當長，從早餐時段的8點，一路賣到晚上9點半，沒有顯眼招牌卻藏不住在地深耕60年的好味道。

▲▼羅東紅豆湯圓 夜市60年老店！老饕封為全台灣最好吃的紅豆湯圓甜湯。（圖／部落客周花花提供）

羅東紅豆湯圓　內用環境
羅東紅豆湯圓有提供內用座位，逛夜市逛累了可以坐下來吃上一碗，但請記得基本禮貌，不要在店內吃外食，若有垃圾也請隨手帶走，別造成店家額外的負擔才好。

▲▼羅東紅豆湯圓 夜市60年老店！老饕封為全台灣最好吃的紅豆湯圓甜湯。（圖／部落客周花花提供）

羅東紅豆湯圓　菜單
紅豆湯、圓仔湯、紅豆湯圓三種，夏天還多了加清冰的版本，均一價都是一碗40元，民國102年時任羅東鎮長的林姿妙，直接頒個「全國最好吃紅豆湯圓」的匾額給羅東紅豆湯圓，可見在宜蘭是公認的高人氣高評價。

▲▼羅東紅豆湯圓 夜市60年老店！老饕封為全台灣最好吃的紅豆湯圓甜湯。（圖／部落客周花花提供）

▲▼羅東紅豆湯圓 夜市60年老店！老饕封為全台灣最好吃的紅豆湯圓甜湯。（圖／部落客周花花提供）

羅東紅豆湯圓煮　餐點評價
羅東紅豆湯圓煮紅豆湯、圓仔湯的爐子就擺在店門口，圓圓胖胖湯圓賣相十分療癒，多年來店家一直都堅持自家製作，據說品質味道多年來都很穩定，不會有以前比較好吃這類的評價。

▲▼羅東紅豆湯圓 夜市60年老店！老饕封為全台灣最好吃的紅豆湯圓甜湯。（圖／部落客周花花提供）

▲▼羅東紅豆湯圓 夜市60年老店！老饕封為全台灣最好吃的紅豆湯圓甜湯。（圖／部落客周花花提供）

紅豆湯圓　40元
紅豆湯圓這類甜湯，本身自然有一定甜度，但我覺得還算是順的，不會膩口死甜，不專業目測一碗小湯圓超過20顆，幾乎每一口都有湯圓可吃，真材實料賣40元真是便宜。

▲▼羅東紅豆湯圓 夜市60年老店！老饕封為全台灣最好吃的紅豆湯圓甜湯。（圖／部落客周花花提供）

▲湯圓偏扎實，口感Q彈帶嚼勁。

▲▼羅東紅豆湯圓 夜市60年老店！老饕封為全台灣最好吃的紅豆湯圓甜湯。（圖／部落客周花花提供）

▲煮透的紅豆使香氣、甜味完全釋放，紅豆與湯圓的經典組合，成為羅東秋冬最平凡的享受。

紅豆湯圓冰　40元
羅東紅豆湯圓夏天會多加了清冰的版本，可說是可遇不可求的隱藏版，使用的是古早味清冰，帶有淡淡香蕉油香氣，冰的湯圓口感會更Q彈，建議不要擺太久，要趕緊撈起來吃，不然會越放越硬，紅豆湯圓冰和熱的紅豆湯圓甜湯吃來是完全不同的感覺，兩者都吃過的我覺得各有特色，就看當下想吃冰的還是熱的再做選擇即可。

▲▼羅東紅豆湯圓 夜市60年老店！老饕封為全台灣最好吃的紅豆湯圓甜湯。（圖／部落客周花花提供）

羅東紅豆湯圓　用餐心得
自從知道「羅東紅豆湯圓」以後，只要來到羅東都會順路過來吃一碗，紅豆多、湯圓多只賣40元，實在是找不到地方可以挑剔，味道也是很夠水準的好吃，推薦大家來羅東夜市的時候，一定要來吃這家，會一會全國最好吃紅豆湯圓的魅力。

▲▼羅東紅豆湯圓 夜市60年老店！老饕封為全台灣最好吃的紅豆湯圓甜湯。（圖／部落客周花花提供）

羅東紅豆湯圓

地址：宜蘭縣羅東鎮中山路三段180號
電話：03－954－8328
營業時間：08：00－21：30

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