台中最狂！火鍋自助吧「不限時」吃到飽　超過20種食材＋手工魚漿

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撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者邵筱鈞

說到全台最狂台式火鍋非這間狂一鍋莫屬，到底有多狂，不只將經典台菜變成火鍋，也是間不限時自助吧吃到飽的台式火鍋店，假日下午不休息，讓你直接中午吃到晚上都沒問題，還有人氣必點招牌功夫排骨酥鍋更是熱銷200座101，真的有夠狂！

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狂一鍋台中漢口店 位置

狂一鍋台中漢口店位在台中西屯區漢口路上，靠近河南路，距離台中捷運文華高中站不遠，附近除了路邊停車格，步行3分鐘也有漢口立體停車場，公車、ibike樣樣有，交通非常便利。

▲狂一鍋台中漢口店的店面非常大，採墨綠色系為主軸，在不遠處就可以看到大大的狂字。

▲一走進店裡頭就被這繽紛的檳榔攤給吸引住，霓虹燈條裝飾，看起來有夠潮，好適合在這裡打卡拍照。

狂一鍋台中漢口店 環境

狂一鍋台中漢口店空間非常寬敞，採挑高設計，座位數也超多，除了一般的座位區，也有吧台的座位，不管是一人還是多人來用餐都非常適合。

狂一鍋台中漢口店 蔬菜自助吧區

狂一鍋台中漢口店還有提供蔬食自助吧，超過20種食材，除了蔬菜、菇類、火鍋料，還有手工虱目魚漿。

▲另一邊還有飲品、醬料及霜淇淋也是採無限供應。

狂一鍋台中漢口店 菜單

功夫排骨酥鍋

來到狂一鍋必點的人氣招牌功夫排骨酥鍋，排骨都有先醃過，加入胡椒、香菜、白蘿蔔及柴魚高湯，香氣撲鼻，讓人垂涎三尺。

▲功夫排骨酥鍋建議煮5到10分鐘最入味，排骨非常軟嫩，鹹香迷人，湯頭也好好喝，不管是煮菜還是涮肉都超讚。

軟嫩雞腿 399元

搭配的肉品糖糖選了軟嫩雞腿，帶皮去骨軟嫩雞腿肉，肉質相當軟嫩鮮甜，吸附著排骨酥湯的精華，更令人吮指回味。

爆炒蒜頭蛤蜊雞鍋

喜歡吃爆炒鍋的朋友，激推狂一鍋這鍋爆炒蒜頭蛤蜊雞鍋，先加入蒜碎、大顆蒜頭及紅棗下去爆炒，接著加入一杯米酒，再倒入雞腿及蛤蜊，最後再加上柴魚高湯，爆炒香氣也超級迷人，在一旁等待爆炒時就想喝一口湯。

▲這鍋爆炒蒜頭蛤蜊雞鍋是採用一整支的大雞腿，切成3段，肉質鮮嫩又多汁，吸附著爆炒過的濃郁湯頭，香氣更迷人。

▲裡頭的蛤蜊也非常新鮮，肉質肥美鮮甜，咬下去還會爆汁呢，湯頭煮過蛤蜊也變得更加鮮甜好喝。

雪花牛 469元

肉品糖糖選的是雪花牛，富有油脂，涮至7分熟，肉質軟嫩鮮甜，有著濃郁的牛肉香氣。

大草蝦 89元

狂一鍋的大草蝦已經貼心去好蝦殼了，直接下鍋煮熟，肉質超彈牙，蝦味十足，不必沾手就能輕鬆吃到蝦肉超讚。

爆炒三鮮 169元

狂一鍋除了火鍋外，也有販售熟食，這道爆炒三鮮非常適合當下酒菜，裡頭的海鮮包含魷魚、鮮蝦及蛤蜊 ，加入素蠔油、九層塔及烏醋下去爆炒，裡頭的鮮蝦也去過蝦殼了，海鮮都爆炒的非常入味。

功夫排骨酥 69元

狂一鍋不只招牌功夫排骨酥鍋必點，熟食單點的功夫排骨酥也很厲害，口感跟招牌功夫排骨酥鍋大不同，熟食排骨酥吃起來外酥內嫩，醃的也非常入味。

紅吱吱魷魚 149元

採用紅糟醬下去料理的魷魚，炸的非常酥脆，裡頭的魷魚Q勁十足，搭配九層塔層次更豐富。

鳳梨蝦球 149元

沒想到在狂一鍋竟然也可以吃到鳳梨蝦球！鳳梨蝦球的尺寸還不小，外皮炸的非常酥脆，裡頭的蝦肉飽滿彈牙，搭配著鳳梨果肉，多了酸甜滋味吃起來更加爽口。

▲現在來狂一鍋台中漢口店用餐還可以跟店員玩擲骰子比大小，贏的會送餐點兌換券，輸的懲罰先賣個關子，來就知道。

▲吃完鍋物還有免費的霜淇淋可以享用，今天吃到的口味是芝麻，芝麻香氣非常濃厚，吃起來也不會太過甜膩。

狂一鍋 台中漢口店



地址：台中市西屯區漢口路二段221號1樓

電話：04－2315－7888

營業時間：平日11：30－15：00、17：30－24：00、周末11：30－24：00

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