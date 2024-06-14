盤點台北7間「獨旅」飯店！各種CP值單人房型　盡享寧靜個人空間

首圖／IG@iristin2006、IG@aimeeecai



文／ReadyGo

最近日本相當流行「一人旅」，獨自一個人的旅行，可以說走就走，也可以隨心所欲的安排行程。到台北獨旅在找飯店時，不想和其他人共用房間，想保有自己的個人空間好好休息，但又覺得直接入住雙人房價格太高的話，可以看看以下這幾間有單人房型的飯店。

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台北住宿

品格子旅店北車館

在台北車站附近的「品格子旅店北車館」週邊相當熱鬧，從M8出口走出來就可以抵達。單人房可以選擇床在上鋪或是床在下舖的房型，或是空間更寬敞一些的標準單人房，衛浴的部分則是有公用衛浴，飯店還有露臺，可以坐著欣賞周圍台北的繁華熱鬧的都會風情。

圖／IG@chickencake2021

圖／IG@chickencake2021

地址：台北市中正區公園路13號10樓

連絡電話：02－2311－4511

夾腳拖的家

由老公寓改建而成的青旅「夾腳拖的家」就在台北車站的附近，交通相當便利，內部展示了不少藝術作品，公共空間也相當舒適溫馨。在房型上，也有許多選擇，除了混宿的房型之外，更是有單人、2人、3人等房型，其中，單人房型之中還可以根據自己的需求還有預算選擇是否共用衛浴、房間大小等房型，就算是自己一個人旅行，也能夠選擇最適合自己的入住空間。

圖／IG@huipying222

圖／IG@huipying222

圖／IG@huipying222

地址：台北市大同區長安西路122號

連絡電話：02－2558－5050

五月家青年旅舍 台大館

五月家青年旅舍台大館就位在公館夜市、寶藏巖國際藝術村附近，除了有提供個人床位的宿舍房型之外，也有單人的房型可以選擇，房內有獨立的衛浴。另外，在旅舍內也有廚房、圖書室等公共空間可以使用，單獨旅行時既可以保有個人空間，也能使用公共空間的廚房自己料理食物。

圖／五月家青年旅舍台大館官網

圖／五月家青年旅舍台大館官網

圖／五月家青年旅舍台大館官網

地址：台北市文山區羅斯福路四段208號

連絡電話：02－2365－2284

SingleINN單人房 台北館

主打單人住宿的「 SingleINN 單人房」除了在高雄有兩間分館之外，在台北也有一間分館。鄰近府中捷運站，走路就能抵達，房內沒有獨立衛浴，館內有公共澡堂、淋浴間、投幣式洗衣房、行李寄存間等可供住客使用，早上也有提供早餐，獨自一人入住也能在自己的空間裡好好睡上一覺，儲備明天所需的體力。

圖／IG@gary.traveler

圖／IG@gary.traveler

圖／IG@gary.traveler

大安公園旅店

從東門捷運站步行就能抵達的大安公園旅店，附近有大安森林公園、永康街、青田街等熱門景點。大安公園旅店提供不同人數的房型，有共用衛浴的單人房，也有雙人、3人、4人等房型。想要獨自一人探索永康街的美食、逛遍青田街的小店，可以選擇入住大安公園旅店，可以用步行或是騎腳踏車的方式探索台北。

圖／IG@aimeeecai

圖／IG@aimeeecai

地址：台北市中正區信義路二段271號8樓

連絡電話：02－2396－5222

鉑泊客 POSHPACKER HOTEL

位於重慶南路一段上的「鉑泊客 POSHPACKER HOTEL」不只離台北車站近，要前往北門、西門也都很方便，地理位置相當方便。在單人房的部分，鉑泊客有提供窗景以及無窗單人房兩種選擇，可以根據預算選擇合適的房型，衛浴的部分則是需要使用各樓層的共用衛浴，一個人的台北小旅行時可以在此住上一晚。

圖／IG@iristin2006

圖／IG@iristin2006

有誠商旅

有誠商旅位於台北士林區，旁邊就是國立故宮博物院，離士林官邸、士林夜市等景點也不算太遠，想要深入探索士林區的話，可以選擇在此入住。有誠商旅有提供單人入住的精緻客房，客房內空間寬敞，可以自在的享受自己一個人的空間，房內也有獨立衛浴，讓旅客可以在此好好休息放鬆。

圖／有誠商旅官網

圖／有誠商旅官網

地址：台北市士林區至善路二段55號

連絡電話：02－8861－5599

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